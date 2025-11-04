太子集團在台「4大神獸」曝　豪宅車庫藏2億布加迪+1.6億馬王

▲太子集團名下頂級跑車全遭扣，當中赫見4大神獸。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

由柬埔寨華人陳志主導的「太子集團控股」（Prince Group Holdings），涉嫌跨國大規模詐欺、洗錢等重罪，遭美國聯邦檢察官起訴。台北地檢署根據美方提供的情資，主動分案追查，成功在台灣查扣太子集團高達45億元的資產，其中最讓辦案人員看傻的，是藏匿在豪宅車庫中數台總價破5億的「神獸級」超跑，包括身價1.6億的「馬王」拉法拉利和2億元「山豬王」布加迪等都名列其中。

▲BugattiChiron，價值2億元。（圖／調查局提供）



辦案人員追查發現，該集團在台灣不僅有大量資金流動，更將不法所得轉換成保值的頂級奢侈品，除了台北和平大苑豪宅房地產外，還有在地下車庫中發現的「億級神獸軍團」，包括市價1.6億元、有馬王之稱的拉法拉利 LaFerrari；被稱為山豬王、市價2億元的布加迪Bugatti Chiron、市價1億元的麥拉倫 McLaren P1；還有在台灣也相當罕見的8000萬元保時捷 918 Spyder，光是這4輛被車迷並稱為「神獸」等級的超跑，總價值就已突破5億元，其餘查扣的資產還包括現金、珠寶等，總計逾45億元，規模之大讓檢調人員也震驚。

▲保時捷918 SPYDER，價值8000萬元。（圖／調查局提供）



專案小組調查，太子集團為掩飾跨國犯罪所得，在台成立多家公司，購買台北市和平大苑豪宅置產，另外還在台灣成立天旭公司，由人資主管辜淑雯負責招募工程師幫忙設計線上博弈程式，另外以顥玥公司員工擔任線上博弈的客服工作，等於是把台灣當成太子賭博事業的隱形基地。

▲麥拉倫P1，價值1億元。（圖／調查局提供）



在美方公布制裁後，太子集團在台操盤人、天旭公司高階幹部王昱棠立即聯繫部屬分頭將集團用來隱匿贓款的勞斯萊斯、麥拉倫、藍寶堅尼、法拉利、保時捷等名車過戶到他人名下，並試圖趁夜從原本停放和平大苑的車子連夜開走，所幸我國司法單位即時監控攔下。

▲法拉利馬王，最新成交價1.6億元。（圖／調查局提供）