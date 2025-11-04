陸財政部設立「債務管理司」　處理地方政府債務風險

▲大陸官方近年越來越重視地方債問題。（圖／路透）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸財政部官網的「機構設置」欄位顯示，其設立了新單位「債務管理司」。專家分析，設立債務管理司是為了進一步加強政府債務的管理，落實四中全會公報提及的「積極穩妥化解地方政府債務風險」。

根據大陸財政部官網介紹，「債務管理司」的主要職責是擬訂並執行政府國內債務管理制度和政策，擬訂中央和地方政府債務管理制度和辦法，編制國債和地方政府債餘額限額計劃，承擔政府內債發行、兌付等有關管理工作，承擔政府外債管理工作，擬訂基本管理制度。另外還有加強政府債務監測監管，防範化解隱性債務風險。

中央財經大學財政稅務學院教授溫來成分析，專門成立債務管理司，目的是進一步加強政府債務管理，加快建立健全與高質量發展相適應的政府債務管理機制，更好地落實黨的二十屆四中全會公報提到的「積極穩妥化解地方政府債務風險」相關會議精神。

溫來成指出，成立新機構後，國債和地方債相關管理職能匯集到債務管理司，這便於更順暢地研究制定全國統一的政府債務政策及相應的制度，加強政府債務管理，「一方面可以有效管控政府債務風險；另一方面，也有利於我們在建設中國式現代化過程當中更好得運用政府債務資金促進現代化建設。」

溫來成強調，世界主要經濟體的債務多是以中央政府債務為主，但是，目前中國的一個現狀是，地方政府債務餘額大於國債餘額，這在世界主要經濟體中較少見，「成立這個新機構，有利於財政部協調平衡好兩種債務的關係。」