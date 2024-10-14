陸「天下第一爛尾樓」有人接盤了！　棄民族元素改走時尚設計風

▲貴州獨山縣「天下第一水司樓」爛尾時的樣貌。（圖／翻攝中國新聞周刊）

記者魏有德／綜合報導

被視為大陸「第一爛尾樓」的貴州獨山「天下第一水司樓」近期被發現不少頭戴安全帽的工人忙進忙出，工地附近展板也寫著「淨心谷酒店提升改造項目」，施工方則是有大陸國企背景的貴州鑫影文旅投資有限公司承攬，酒店名稱也正是命名為「紫林山豪利維拉酒店」，疑為格美集團與政府合作接盤改造。

▲「水司樓」經改造後的樣貌。（圖／翻攝中國新聞周刊，下同）

《中國新聞周刊》報導，在施工現場可以看到，通過改造，水司樓原先的外立面已發生巨變，懸空的亭台樓閣不見蹤影，標誌性的外掛木結構和滿牆的琉璃件已分別被鋼筋混凝土和玻璃幕牆替換。

這座集合了水族、布依族等少數民族元素的水司樓，即將被改造為豪華的現代化酒店。

據了解，「天下第一水司樓」於2016年動工興建，沒想到兩年內便因資金鍊斷裂等種種原因「爛尾 」，使得這座舉債約2億元（人民幣，下同）的網紅建築停工，同時，該項目也成為獨山縣乃至於大陸部分城市不顧民生、盲目舉債的典型案例。

「水司樓」停工後曾一度傳出有多間企業有意接盤，但均未成功。直至2021年，外界發現，水司樓開始清除外掛木質結構，接盤者也逐漸浮出水面。

「水司樓」未來或將以「紫林山豪利維拉酒店 」之名「重獲新生」，豪利維拉則是格美集團旗下高級酒店品牌，雖然格美集團對此三緘其口，與國企攜手入局的事實卻仍受到外界關注。

水司樓外觀經過改造後帶來巨大的變化，原本懸空的亭台樓閣、屋瓦設計已不見蹤影，具有民族色彩的外掛木結構和滿牆的琉璃裝飾已分別被鋼筋混凝土和玻璃帷幕牆替換。

外界分析，根據貴州省招標投標公共服務平台資訊顯示，淨心谷酒店提升改造項目招標估算價為1.5億元，後續還需投入2億元，項目備案總投資為3.645億元，遠超出水司樓項目當初的建設總預算（3.1億元），對後續酒店經營帶來很大挑戰。