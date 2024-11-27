中國加速發債化解地方財政壓力　單日規模達7950億元

▲地方債問題近期受到重視。（圖／CFP）



文／中央社

中國化解地方政府隱性債務風險的政策正加速進行。據公開資訊顯示，在26日共有3省同時發行全新的再融資專項債券，用於「借新還舊」，規模達人民幣1767億元（約新台幣7950億元），創今年單日新高。

中國地方政府隱性債務規模較大，在當前地方財政資金吃緊、壓力較大的情形下，中央決定出手助地方化債。中國財政部長藍佛安於今年10月中時在國新辦記者會表示，加大化解地方債務風險，減輕地方化債壓力，隨後中國全國人大常委會批准新增6兆元的地方政府再融資專項債額度。隨著政策發布與年底腳步接近，部分地方政府發債的速度與規模也明顯上升。

據第一財經，湖南、遼寧與貴州等三地在26日發行了再融資專項債券，額度分別為600億元、467億元、700億元，總規模達1767億元，創今年單日發債規模新高，顯示地方化債政策進入高峰期。

據公開資訊，「再融資專項債券」的特徵是「借新還舊」，即舉債資金用於償還到期債務本金或現有債務。

報導指出，由於這次6兆元的額度是根據地方政府隱性債務規模進行分配，這代表地方隱性債務規模越大，獲得的化債額度越多。截至26日公開的數據，分配額度最高的4個地方依序為江蘇、湖南、貴州、山東，額度分別為2511億元、1288億元、1176億元、1125.3億元。由於一些地方政府分次公開化債額度，因此相關的數據可能還會有所變化。

從目前公開的化債額度再融資專項債券發債期限來看，超過8成是10年及以上。藉由延長償還隱性債務期限，用時間換空間，逐步化解債務風險。

報導另引述公開資料顯示，目前有18個地方政府發布了相關的發行計畫，在12月2日前，合計發行再融資專項債券規模預計1.21兆元。