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陸地方政府開始新年度舉債　首季規模上看9兆

▲河南鄭州的某樓房預售經銷處。（圖／CFP）

▲鄭州一處樓房預售經銷處。（圖／CFP）

文／中央社台北15日電

新的一年中國地方政府開始發行今年的地方債，湖北和青島為今年首批發行地方債的省市，規模分別為人民幣639億元、39億元。據估算，今年第1季全國地方債的總規模將達2兆元（約新台幣9兆）。

第一財經報導，2025年中國地方政府的「借錢」行動已展開，根據目前各地方政府發布的公告，透過新發地方債券所獲得的資金主要用於償還舊債，以及重大專案建，藉此推動經濟運行穩定。

報導引述中國債券資訊網資料，湖北和青島昨天分別發行規模約639億元、39億元的地方政府債券，成為今年首批發債的地方政府；天津、安徽、河北、海南、湖南預計將在20日同步發行地方政府債券，總規模約1050億元；河南預計在21日發行規模約353億元的地方政府債券。

與去年相比，今年首度發行地方債的時間提前了4天。報導引述財經專家分析，中國今年首季的地方債發行規模可能會超過2兆元，速度將比去年同期快，資金主要用於市政和產業園區、交通、社會事業、棚戶區改造等重大項目，此外也會用於償還舊債，將有助於擴大有效投資穩經濟，防範債務風險。

▲河南鶴壁市浚縣的民間廟會。（圖／CFP）

據中國財政部數據，2022年至2024年的第1季，地方政府債券發行規模均超過1兆元，分別約1.8兆元、2.1兆元、1.6兆元。

青島昨天發行的39億元政府債全數為10年期的再融資專項債券，資金將用於替換隱性債務，即「借新債還舊債」。湖北發行的約639億元地方政府債券中約451億元為再融資專項債券，另外約188億元則為新增專項債券，用於重大專案建設。

天津、海南與河南預計發售的政府債券中，再融資專項債券的規模分別為405億元、50億元、353億元。

中國地方政府由於隱性債務規模大，中國全國人大常委會去年11月批准新增6兆元的地方政府再融資專項債額度，同時從2024年開始，連續5年每年新增專項債中要安排8000億元置換隱性債務，整體規模達10兆元。

▲共富,農村,工廠。（圖／CFP）

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