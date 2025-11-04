　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

遠傳斥資15億投台影視產業內容化　2基金會策略方向出爐

記者蘇晟彥／台北報導

遠傳 4日在TCCF創意內容大會上宣布，將與文策院、韓國娛樂媒體集團CJ ENM等夥伴成立「臺韓娛樂文化內容基金」與「遠樂文創娛樂基金」，投資超過15億推動台灣影視內容產業化、國際化。遠傳總經理井琪表示，遠傳friDay今年邁向10週年，已經連續3年榮獲本土OTT平台付費訂閱第一的佳績，希望從內容採購轉型，打造屬於台灣的原創內容產業。

▼遠傳電信攜手夥伴成立「臺韓娛樂文化內容基金」與「遠樂文創娛樂基金」，共投資超過15億。（圖／遠傳提供）

▲▼ 。（圖／遠傳提供）

遠傳總經理井琪表示，影視內容是文化的核心軟實力，這個月是遠傳friDay影音推出十周年，意味遠傳透過網路與平台科技將影視內容呈現給用戶已經十年，遠傳friDay影音連續3年榮獲本土OTT平台付費訂閱第一的佳績，我們累積了豐厚經營實力與產業經驗，除了引進世界級的作品給臺灣觀眾，也從內容採購轉型為以投代購，近年更積極投入影視內容，將傑出的臺灣原創IP帶給用戶並將之推向國際。

井琪指出，遠傳與文策院合資的「遠樂文創娛樂基金」，將聚焦國內外優質的電影、戲劇與演唱會等內容，透過國際團隊合製，提升臺灣原創內容的整體競爭力與市場能見度；攜手文策院、CJ ENM、TVBS成立的「臺韓娛樂文化內容基金」，則針對具潛力的國際影視作品，建立跨國製作與發行平台。遠傳期待透過雙基金的成立，與志同道合的夥伴跨國合作、資源整合，打造具備全球競爭力的臺灣內容生態系。

此次成立的兩大基金，資金規模共計超過15億元，遠樂6億多、臺韓娛樂文化內容9億多，將以明確的策略方向推動產業升級：
「遠樂文創娛樂基金」：由文策院與遠傳成立，專注投資臺灣本土內容的產製與推廣，挖掘優質電影、戲劇與演唱會等娛樂作品，並與國際團隊合作合製，提升臺灣原創內容的全球競爭力與市場能見度。
．「臺韓娛樂文化內容基金」：由韓國最大娛樂媒體集團CJ ENM攜手遠傳、TVBS等合作夥伴成立，目標促進臺灣娛樂生態系統發展及國際市場接軌，打造以臺灣與韓國內容為中心的跨國製作與發行平台。

遠傳近年來積極參與多項跨國合製案，包括由遠傳子公司米神國際投資的電影《青春18×2　通往有你的旅程》，為臺日合製的成功典範，於全球10個地區上映，橫跨臺、日、韓、中及東南亞市場，全球票房5.6億元，成為2024年臺灣國片票房亞軍。由臺灣演員許光漢與日本新生代女星清原果耶主演，導演藤井道人更於今年3月榮獲日本學院獎最佳導演殊榮，奠定其在國際影壇的地位。

此外，在會後聯訪時，井琪也透露近期將會有一個華語巨星參與韓劇拍攝，屆時確認後會再與大家分享，而針對近年蓬勃發展的演唱會經濟，遠樂不會以主辦單位舉辦演唱會，而是以投資的方式進行。而針對近期低軌衛星Kuiper合作案衍生出來的討論，井琪則指出28GHz頻譜作為衛星共用「合法合規」，強調目前都「從從容容」跟Kuiper按部就班洽談中，預計在2027年會有相關服務。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
326 1 0479 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／謝侑芯經紀人：「命案現場還有第三人」！
粿粿養家卻被要1600萬！她喊「獅子大開口」　網不挺：邏輯何
快訊／大馬警方宣布：正式通緝黃明志！
快訊／小羊暴斃憂被誤傳染豬瘟　阿伯棄屍滑倒摔死
快訊／太子集團遭47路大搜索！查扣45億
快訊／台中女騎士遭輾斃！現場留血色水灘

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

遠傳斥資15億投台影視產業內容化　2基金會策略方向出爐

iOS 26.1修補近50項漏洞、防竊機制同步強化　蘋果籲用戶儘速更新

「3類人」今起LINE不能用了！這幾款iPhone遭淘汰

iOS 26.1正式登場！現支援繁中AI、透明度自訂、鬧鐘操作再升級

LINE公告「3類用戶」11／4起結束支援　iPhone 6將不能用

蘋果雙11有大動作？新款Apple TV、HomePod mini傳本月亮相！

186公分范姜彥豐暴瘦剩65公斤　親揭公開爆料原因「我需要重新振作」

Alan誇陳喬恩：像一個太陽！　曝真實家世「只有我配不上她」

偷女高中生內褲被抓懷恨報復　 變態男竟縱火母女雙亡　倒車撞屋斷生路　父兄4人不在家躲死劫

護理女神猝死命案！黃明志否認2罪　被驗4毒品陽性遭轟「在隱瞞什麼？」

老婦撿浪貓闖斑馬線…遭2機車撞飛身亡！兒全程目睹驚悚畫面

小哥跟遊客接歌唱《沒出息》　被糾正反嗆「呀！你不會」

萬聖節女兒眼睛腫一包　被誤認鐘樓怪人發糖果

信義豪宅雙屍手機破解！9億CEO大量購毒...清秀女藥頭落網

蔡依林自信簽很快：讓大家去看GD　曝演唱會跨年場「不唱倒數原因」

遠傳斥資15億投台影視產業內容化　2基金會策略方向出爐

iOS 26.1修補近50項漏洞、防竊機制同步強化　蘋果籲用戶儘速更新

「3類人」今起LINE不能用了！這幾款iPhone遭淘汰

iOS 26.1正式登場！現支援繁中AI、透明度自訂、鬧鐘操作再升級

LINE公告「3類用戶」11／4起結束支援　iPhone 6將不能用

蘋果雙11有大動作？新款Apple TV、HomePod mini傳本月亮相！

台灣社會應重新思考「中國人」的意義　而不是把更多人推向對岸

普發1萬倒數！全台17家銀行加碼活動一次看　最高11萬元抱回家

才卸任中選會主委李進勇火速恢復民進黨籍　許宇甄批：坐實看門犬

麻衣恢復單身帶壓箱寶鑑定　全球限量20的錶被稱低調富豪

驚險畫面曝！女騎士挨撞險成公車輪下亡魂　肇事機車竟落跑

陸促安世恢復供貨　批荷蘭官方無解決問題實際行動

台南環保績效全國發光奪5特優3優等　黃偉哲：減碳行動沒有退路

快訊／川普、金正恩再會有譜了！　南韓國情院：最快明年3月以後

吳興國重現「莎士比亞傳奇作品」　《暴風雨》12月起北中南巡演

可口可樂AI聖誕廣告翻車　網友酸：看完更想喝百事了

Alan誇陳喬恩：像一個太陽！　曝真實家世「只有我配不上她」

3C家電熱門新聞

「3類人」今起LINE不能用了！這幾款iPhone遭淘汰

iOS 26.1修復重大漏洞　蘋果籲儘速更新

LINE公告3類用戶11／4起不能用

iOS 26.1今日正式登場！

三創驚爆人潮「搶買旅拍神機」

蘋果官網突襲開賣AirPods Pro 3

新款iPad mini傳升級防水與OLED螢幕

vivo X300正式規格、售價出爐

iOS 26.1更新重點一次看！

新款Apple TV、HomePod mini傳本月亮相！

三星智慧冰箱強推廣告惹民怨

Google首頁萬聖節驚喜！點開免費玩

遠傳斥資15億投台影視產業內容化

雙11購物節3C優惠全攻略

更多熱門

相關新聞

遠傳深入災區設遠距醫療站

遠傳深入災區設遠距醫療站

馬太鞍溪堰塞湖溢流重創花蓮縣光復鄉，受災戶除了住家嚴重受損外，日常用藥也遭到土石無情沖刷，導致身體、健康出現緊急狀況。對此，遠傳電信與花蓮慈濟醫院啟動5G遠端診療，協助問診、日常用藥領取，即使在艱難的環境下，仍發揮企業責任精神，盡力協助災民恢復日常生活，遠傳資訊暨數位轉型科技群智慧健康解決方案部陳國正協理也率領同仁前往第一線，他表示，「雖然很多人進來是帶著笑容，但他們身體卻飽受日常用藥不見的苦，透過遠端問診、領藥，能讓他們身體上疼痛感到舒緩，就覺得這些幫助都是值得的。」

中華電信罕見3聲明回擊遠傳

中華電信罕見3聲明回擊遠傳

即／遭轟災後連修堪憂遠傳回應

即／遭轟災後連修堪憂遠傳回應

電信三雄7月綜效出爐

電信三雄7月綜效出爐

遠傳電信配息3.56元創6年新高

遠傳電信配息3.56元創6年新高

關鍵字：

遠傳電信

讀者迴響

熱門新聞

快訊／護理女神謝侑芯變謀殺案！　吉隆坡警方證實

粿粿、王子「裸體相擁照」被抓包！同居小王3個月

遭粿粿「全方位不倫」羞辱成媽寶男　范姜彥豐握裸體相擁證據

黃明志被捕照曝光！身上搜出9顆藍藥丸

粿粿為何很受男生歡迎？　網吐實話

即／美女藥頭正面曝　疑48小時馬拉松毒極樂趴奪2命

即／9億CEO大量購毒　清秀女藥頭落網

快訊／閃兵案再添1人！薛仕凌赴「新北檢自首」

妻當面跳樓！棒棒堂小馬：我人渣

AV女神引退6年震撼復出　昔被老公抓包離婚

鳳凰最快2天生成　初估路徑大轉彎逼台

謝侑芯猝逝前一天　好友曝她反常舉動

真美子好美！靠在大谷手臂上閃瞎眾人

謝侑芯命案燒到她！「台最強AV女優」急發6聲明

國道7連撞　29歲BMW女下車看被撞死

更多

最夯影音

更多
186公分范姜彥豐暴瘦剩65公斤　親揭公開爆料原因「我需要重新振作」

186公分范姜彥豐暴瘦剩65公斤　親揭公開爆料原因「我需要重新振作」
Alan誇陳喬恩：像一個太陽！　曝真實家世「只有我配不上她」

Alan誇陳喬恩：像一個太陽！　曝真實家世「只有我配不上她」

偷女高中生內褲被抓懷恨報復　 變態男竟縱火母女雙亡　倒車撞屋斷生路　父兄4人不在家躲死劫

偷女高中生內褲被抓懷恨報復　 變態男竟縱火母女雙亡　倒車撞屋斷生路　父兄4人不在家躲死劫

護理女神猝死命案！黃明志否認2罪　被驗4毒品陽性遭轟「在隱瞞什麼？」

護理女神猝死命案！黃明志否認2罪　被驗4毒品陽性遭轟「在隱瞞什麼？」

老婦撿浪貓闖斑馬線…遭2機車撞飛身亡！兒全程目睹驚悚畫面

老婦撿浪貓闖斑馬線…遭2機車撞飛身亡！兒全程目睹驚悚畫面

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面