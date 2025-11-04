遠傳斥資15億投台影視產業內容化　2基金會策略方向出爐

記者蘇晟彥／台北報導

遠傳 4日在TCCF創意內容大會上宣布，將與文策院、韓國娛樂媒體集團CJ ENM等夥伴成立「臺韓娛樂文化內容基金」與「遠樂文創娛樂基金」，投資超過15億推動台灣影視內容產業化、國際化。遠傳總經理井琪表示，遠傳friDay今年邁向10週年，已經連續3年榮獲本土OTT平台付費訂閱第一的佳績，希望從內容採購轉型，打造屬於台灣的原創內容產業。

▼遠傳電信攜手夥伴成立「臺韓娛樂文化內容基金」與「遠樂文創娛樂基金」，共投資超過15億。（圖／遠傳提供）



遠傳總經理井琪表示，影視內容是文化的核心軟實力，這個月是遠傳friDay影音推出十周年，意味遠傳透過網路與平台科技將影視內容呈現給用戶已經十年，遠傳friDay影音連續3年榮獲本土OTT平台付費訂閱第一的佳績，我們累積了豐厚經營實力與產業經驗，除了引進世界級的作品給臺灣觀眾，也從內容採購轉型為以投代購，近年更積極投入影視內容，將傑出的臺灣原創IP帶給用戶並將之推向國際。

井琪指出，遠傳與文策院合資的「遠樂文創娛樂基金」，將聚焦國內外優質的電影、戲劇與演唱會等內容，透過國際團隊合製，提升臺灣原創內容的整體競爭力與市場能見度；攜手文策院、CJ ENM、TVBS成立的「臺韓娛樂文化內容基金」，則針對具潛力的國際影視作品，建立跨國製作與發行平台。遠傳期待透過雙基金的成立，與志同道合的夥伴跨國合作、資源整合，打造具備全球競爭力的臺灣內容生態系。

此次成立的兩大基金，資金規模共計超過15億元，遠樂6億多、臺韓娛樂文化內容9億多，將以明確的策略方向推動產業升級：

． 「遠樂文創娛樂基金」：由文策院與遠傳成立，專注投資臺灣本土內容的產製與推廣，挖掘優質電影、戲劇與演唱會等娛樂作品，並與國際團隊合作合製，提升臺灣原創內容的全球競爭力與市場能見度。

．「臺韓娛樂文化內容基金」：由韓國最大娛樂媒體集團CJ ENM攜手遠傳、TVBS等合作夥伴成立，目標促進臺灣娛樂生態系統發展及國際市場接軌，打造以臺灣與韓國內容為中心的跨國製作與發行平台。

遠傳近年來積極參與多項跨國合製案，包括由遠傳子公司米神國際投資的電影《青春18×2 通往有你的旅程》，為臺日合製的成功典範，於全球10個地區上映，橫跨臺、日、韓、中及東南亞市場，全球票房5.6億元，成為2024年臺灣國片票房亞軍。由臺灣演員許光漢與日本新生代女星清原果耶主演，導演藤井道人更於今年3月榮獲日本學院獎最佳導演殊榮，奠定其在國際影壇的地位。

此外，在會後聯訪時，井琪也透露近期將會有一個華語巨星參與韓劇拍攝，屆時確認後會再與大家分享，而針對近年蓬勃發展的演唱會經濟，遠樂不會以主辦單位舉辦演唱會，而是以投資的方式進行。而針對近期低軌衛星Kuiper合作案衍生出來的討論，井琪則指出28GHz頻譜作為衛星共用「合法合規」，強調目前都「從從容容」跟Kuiper按部就班洽談中，預計在2027年會有相關服務。