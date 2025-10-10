專訪／遠傳攜手花慈5G遠距診療立功　深入災區助用藥不中斷

記者蘇晟彥／專訪

馬太鞍溪堰塞湖溢流重創花蓮縣光復鄉，受災戶除了住家嚴重受損外，日常用藥也遭到土石無情沖刷，導致身體、健康出現緊急狀況。對此，遠傳電信與花蓮慈濟醫院啟動5G遠端診療，協助問診、日常用藥領取，即使在艱難的環境下，仍發揮企業責任精神，盡力協助災民恢復日常生活，遠傳資訊暨數位轉型科技群智慧健康解決方案部陳國正協理也率領同仁前往第一線，他表示，「雖然很多人進來是帶著笑容，但他們身體卻飽受日常用藥不見的苦，透過遠端問診、領藥，能讓他們身體上疼痛感到舒緩，就覺得這些幫助都是值得的。」

▼遠傳攜手花慈啟動5G遠端醫療，讓不少受災戶能夠領到日常用藥，在生理、心靈方面都找到安慰。（圖／遠傳提供）



遠傳電信從2019年開始啟動遠端醫療服務站的計劃，在2020年隨著5G開台正式啟動服務，遠距診療平台是以5G高頻寬低延遲特性將病患的生理數據、高清檢測影像，快速且即時傳輸至遠端醫療院所的醫師進行視訊及多方會診，能讓醫院、病患與病患家屬不受空間限制進行病情溝通。而在這次發生災情後，遠傳電信觀察到大家都忽略到除了財務的損失外、外傷外，在看不見得地方，許多人的日常用藥也在災情中遺失，急需慢性病、日常用藥等備品，於是第一時間就與花蓮在地慈濟醫院聯繫，在與衛生署等相關單位溝通過，立即在光復糖廠第一醫療站及第二醫療站啟動遠距醫療的服務。

陳國正表示，「在確認可以開設遠端看診服務後，就帶著團隊隔天下午立刻衝過去」，他補充因為遠距診療已經行之有年，其實只要有5G訊號、iPad就開始服務，只要醫生看診完後確認病情就可以線上開立處方，隔天就能再回到醫療站領藥。

正是因為投入服務行之有年，且每年都投入超過千萬在遠距診療平台上，當初在回報給井琪總經理時，也都一直認為賺錢是其次，但能在這種一級災情的狀況下派上用場感到非常開心，因此陳國正率領同仁前去災區幫忙，一去就是7位同仁前往前線，經過21人天硬仗，直到9日正式結束在醫療站的遠距診療服務。

▼有不少民眾在這段期間都靠著遠距診療拿到處方簽，順利拿到在風災中被沖走的個人藥品。



回憶起這些日子，陳國正表示，「其實很多表面上看起來沒事的人，其實需要很多精神上的安慰」，醫療站的建立不單只是協助領藥，而是成為他們在災害中的一個樹屋，提供他們一個暫時能找到慰藉、能有人可以協助的地方。陳國正也說，很多前來求助的民眾，是因為交通工具遭到毀損，如果要前往最近的醫院就得到玉里、花蓮市區內，就得花上比平常多兩倍以上的時間，這樣遠距醫療站的設立解決了就醫的困擾。

此外，花慈的醫生叮嚀他們，病人來的時候一定要跟他們聊天，給他們「社會處方」，也因此有很多個案在這些「互動」中透露出更多自己身體上的不適，讓醫生能夠更精準的協助處方簽的開立，像是有個伯伯就是被「套話」下，才透露自己腳有些腫起來，讓醫生知道在原本習慣用藥上以外的病情，順利開出相對應的藥品，成功解決身體上的不適；也有像是要帶著兩個小孩的母親，到了醫療站後請志工幫忙照顧小孩，自己也能暫時從低壓的情緒中舒緩，這些溫暖人的舉動，也是陳國正與同仁一致覺得最值得的地方。

在整個任務告一段落後，遠傳電信也表示，接下來如果有需求，絕對義不容辭會繼續投入遠距醫療的資源進入災區，此外，遠傳電信在災後第一時間即挺進災區收容所設置「關懷服務站」，提供災民免費補卡、緊急電話、充電、飲用水及保健箱等緊急服務，也募集緊急通訊手機送往當地，協助災民與親友報平安，並攜手機大廠合計捐贈550萬元善款，全力協助災後重建，同仁亦主動自發化身「鏟子超人」，協助災區清理工作。

▼花慈醫生靠著相關設備就能線上問診，即時替病患開設處方簽。



▼遠端醫療站不僅解決民眾日常用藥的燃眉之急，也提供他們一個能暫時舒緩壓力的「樹屋」。

