生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

災害漫遊再惹議！中華電信罕見3聲明回擊遠傳：未經允許發佈數據

記者蘇晟彥／台北報導

遠傳電信、台灣大哥大日前遭報導酸「災後40天連線搶修堪憂」，讓遠傳在23日晚間公布數據表示「連線遭中華電信網路阻擋」，對此，24日中華電信罕見對同業發聲明回擊，強調「逕自發布未經本公司或主管機關證實之數據」，同時重申「本公司並無任何阻擋或限制」。

▼丹娜絲颱風南台灣網路通訊，卻意外引起電信業戰爭。（資料照／記者林東良翻攝，下同）

▲丹娜絲颱風重創溪北通訊線路，南天有線電視全力投入災後搶修，預計8月10日前完成全面復原。（圖／記者林東良翻攝，下同）

丹娜絲颱風重創南台灣網路通訊，NCC、三大電信於臺南七股區、嘉義布袋鎮及義竹區此三區域部分周邊地區啟動災害漫遊機制，透過彼此支援網路強化災時通信韌性。但有報導指稱，遠傳電信、台灣大哥大災後40天網路速率仍堪憂，僅有中華電信有在逐步改善，引起關注，遠傳電信於23日晚間發表聲明回應，指出中華電信大量用戶於無訊號地點嘗試連線至遠傳網路，被中華電信網路阻擋，目前已累計7799人次；未受阻擋而順利連線至遠傳網路的中華電信用戶，則僅累計845不重複人次，同步公布數據企圖闢謠。

對此，中華電信 24日罕見針對同業回應反擊，給出3點聲明強調「同業逕自發布未經本公司或主管機關證實之數據，就該未經證實之數據，指稱本公司進行網路阻擋，實有誤解，並特予澄清」。

中華電信聲明全文：

1、依照電信技術服務原則，各電信公司用戶的行動終端設備均會以該公司的電信網路（即母網）為優先選擇之網路，也就是說，中華電信用戶的手機會自動連上中華電信的網路，當母網無訊號時，手機才會依照其他電信業者行動信號的有無和強弱，自動進行漫遊選網。因此，若中華電信用戶在當地使用時，本身訊號品質良好，並未出現訊號不佳或無訊號的情況，系統自然會選擇中華電信網路，即使當地已開放災害漫遊服務，也不會漫遊至其他行動業者，先予說明。

2、本公司配合NCC政策開啟災害區域行動漫遊，8/7下午首先完成同業的行動用戶可於嘉義義竹、布袋及台南七股等三個區域漫遊至中華電信行動網路，8/8起，前述三個區域的中華電信行動用戶，亦可依照第一點原則漫遊至同業網路，本公司並無任何阻擋或限制；同業逕自發布未經本公司或主管機關證實之數據，就該未經證實之數據，指稱本公司進行網路阻擋，實有誤解，並特予澄清，本公司技術團隊本於合作精神，將偕同同業進行確認相關疑問，共同守護民眾通訊需求。

3、中華電信一向高度重視網路韌性與客戶服務，會盡全力提供客戶最優質的通訊體驗。針對嘉南地區此次風災與豪雨的復原工作，本公司不僅全力加速通訊服務復原，也同步著眼於未來的防災韌性建設，持續強化基礎設施抗災能力並推動技術創新，確保在面對未來自然災害時，能透過海、陸、空、星等全方位通訊資源，更快速有效地因應，打造更安全可靠的網路環境。

關鍵字：

災害漫遊中華電信遠傳電信

