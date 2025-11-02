「召妓40人」五星飯店嗨玩！安德魯王子訪泰　荒淫行徑曝光

▲安德魯捲入性醜聞，被剝奪王子頭銜。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

英國安德魯王子因捲入性醜聞，被正式剝奪「王子」的稱謂、頭銜及相關榮譽，如今又被王室歷史學家與作家勞尼（Andrew Lownie）爆料，出訪泰國期間在4天內邀請40名性工作者，進入他下榻的五星級飯店房間玩樂。

勞尼在《每日郵報》podcast節目「Deep Dive: The Fall of the House of York」透露，安德魯代表英國出席前泰國國王蒲美蓬的生日慶典，「堅持入住五星級飯店而非大使館」，並且「在4天內找來40名性工作者」。

勞尼宣稱，這是安德魯2001年至2011年擔任英國貿易特使期間，利用納稅人公帑進行的諸多私人行程之一，包括一名泰國王室成員在內的多名消息人士都證實此事，「他總是在公務行程中安排2周的私人時間。所以說，我們替他支付了假期費用，然後他就跑去做自己的事了。」

Top Epstein and Prince Andrew survivor Virginia Giuffre DEAD in 'SUICIDE' pic.twitter.com/kYmAy0XWYl — RT (@RT_com) April 26, 2025

勞尼指出，安德魯擔任貿易特使期間的所有文件，目前仍封存在英國國家檔案館（National Archives），他呼籲政府公開這些檔案，打破圍繞安德魯醜聞的「沉默共犯」。

白金漢宮10月30日正式宣布剝奪安德魯的稱謂、頭銜與相關榮譽，他未來只能使用安德魯·蒙巴頓·溫莎（Andrew Mountbatten Windsor）之名，而且必須搬離居住20年的王室住所。

英國王室近月面臨日益龐大的壓力，因為安德魯捲入已故美國富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的戀童癖與性愛醜聞，並且在聲稱與對方斷絕來往之後，依然保持聯繫。

其中最為人所知的受害者朱弗里（Virginia Giuffre）指控，自己多次被迫與安德魯發生性行為，而且從未成年時期就開始，她已於今年4月自殺身亡。不過，安德魯王子一再否認指控。

