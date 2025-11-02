英國火車爆隨機刺人！　多名乘客送醫、兩嫌落網

記者張方瑀／綜合報導

英國劍橋郡（Cambridgeshire）1日發生一起火車持刀傷人事件，多名乘客在行駛中的列車上遭刺傷，目前已有數人送醫，兩名嫌疑人被警方逮捕。事件發生後，當地車站全面封鎖，導致英國東岸鐵路幹線大亂。

英國交通警察局（BTP）在社群平台X上表示，「我們正在處理一列開往杭廷登（Huntingdon）的火車上發生的事件，多人遭到刺傷，已有兩人被逮捕。」BTP警員及武裝部隊隨後趕抵現場，目前杭廷登車站已暫時關閉。

劍橋郡警方證實，當地時間晚間7時39分接獲報案，指一列客運列車上傳出多起刺傷事件，警方第一時間派出武裝人員前往現場支援，並將多名傷者送往醫院治療。警方也呼籲民眾若掌握線索，應通報給主導調查的BTP人員。

營運東岸主線（East Coast Main Line）的倫敦東北鐵路公司（LNER）在X上發聲明指出，杭廷登車站目前因事故全線封鎖，「所有列車均停駛，我們建議乘客暫時不要出行，若可延後行程，請儘量改期。」

這起突發事件也引起英國政府高層關注。首相施凱爾（Keir Starmer）在X上發文表示，對這起駭人聽聞的事件深感擔憂，並強調「我的心與所有受影響的人同在，也感謝緊急應變單位的迅速行動」。

英國內政大臣馬哈茂德（Shabana Mahmood）則在聲明中表示，她對刺傷事件「深感悲痛」，並透露兩名嫌犯已被立即逮捕、拘留，當局正在釐清行兇動機，呼籲外界在調查初期不要進行臆測。

根據了解，東岸主線是英國最繁忙、最重要的鐵路路線之一，連接倫敦國王十字車站（London King’s Cross）與蘇格蘭愛丁堡的威佛利車站（Edinburgh Waverly）。此次持刀傷人事件導致部分路段全面停駛，旅客行程大受影響。