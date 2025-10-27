　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

中國在英資產近7.8兆！握核電廠、機場　「收容難民」狂賺政府錢

▲▼ 英國倫敦空拍圖。（圖／路透）

▲ 無人機拍攝的英國倫敦金融城。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

最新調查揭露，中國在英國的投資布局達驚人規模，總計握有逾1900億英鎊（約新台幣7.8兆）資產，包含核電廠、機場等關鍵基礎設施，甚至透過經營難民收容旅館，從英國政府獲得數百萬英鎊收益，引發國安疑慮。

英媒《泰晤士報》指出，與中國共產黨及其控制實體相關的組織，目前在英國擁有價值約513億英鎊（約新台幣2.1兆）的資產，其中包括3家專門收容尋求庇護者的旅館，光是這項業務就為中方帶來至少1500萬英鎊（約新台幣6.1億）的內政部合約收入。

這些難民旅館分別位於肯特郡、柴郡的假日飯店（Holiday Inn），及威爾斯卡地夫（Cardiff）的旅館，背後所有權可追溯至國營的「中國旅遊集團」和「錦江國際集團」。值得注意的是，這些設施曾在今年8月遭到抗議英國移民政策的民眾示威。

更令人關注的是中資在英國關鍵基礎設施的滲透程度，分析顯示，中國國有企業持有希斯洛機場8.7%股份，價值逾20億英鎊；在建造中的欣克利角C核電廠擁有27.4%股權，價值高達132億英鎊，成為北京在英最有價值的單一投資項目。此外，中國投資公司還握有泰晤士水公司9%股份及Cadent天然氣公司10.5%持股。

在能源領域，中國國家開發投資集團（SDIC）擁有蘇格蘭Inch Cape離岸風電場50%股權，該項目完工後將能為蘇格蘭一半以上家庭供電。調查也發現，至少還有7座其他風電場部分由中國政府相關實體所有。

不過，中資在英投資並非全然順利，英國鋼鐵公司（British Steel）的案例突顯其複雜性。該公司於2020年被北京敬業集團收購，但營運過程問題重重，最終導致英國政府通過緊急立法接管工廠。更耐人尋味的是，敬業集團據報曾聲稱，若英方批准中國新使館建案，願意放棄向政府索賠的10億英鎊。

面對質疑，英國安全大臣賈維斯（Dan Jarvis）接受質詢時表示，英國與中國關係複雜，「只要能夠展開符合我國利益的經濟合作，就應繼續進行」，但強調「國家安全始終是第一要務。」影子外相帕特爾（Dame Priti Patel）則批評工黨政府「為討好北京而折腰」，指責其「將經濟和國家安全賣給出價最高的人」。

「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）報告指出，英中貿易已不能視為中性的商業領域，而是反映戰略競爭與國安關切。聯盟成員佛勒（Evan Fowler）警告，「中國明白各國政府需要優先考慮安全，軟弱並非信任或友誼的象徵，而是天真的表現。」

10/25 全台詐欺最新數據

325 1 1310 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／蕭景田一審無罪　士檢不服上訴
藍鳥迷「合唱嘲諷」　大谷翔平笑了：太太非常喜歡那口號
家寧點閱雪崩暴跌！　首鬆口近況
快訊／台中豬瘟案情大逆轉！　獸醫、獸醫佐都沒去
快訊／沒有慢性病史！　高雄55歲巡佐猝逝
快訊／永豐銀抓到內鬼！勾結外人詐信貸1593萬...31人起

中國在英資產近7.8兆！握核電廠、機場　「收容難民」狂賺政府錢

