生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

粿粿哥哥曾是喬傑立男團成員　「家人洗白團」身分起底

▲▼粿粿王子。（圖／翻攝自IG）

▲粿粿過去跟王子的合照。（圖／翻攝自IG）

記者葉國吏／綜合報導　

啦啦隊粿粿（江瑋琳）近日捲入與丈夫范姜彥豐的婚姻風波，如今又被起底，粿粿的哥哥曾是喬傑立男團成員。

范姜彥豐的爆料影片掀起一片嘩然，他指控粿粿私下與王子有來往，並表示手上握有明確的證據。然而，粿粿回應指出，雙方婚姻早已出現問題，自己是在協議離婚期間與王子互動。她更反擊丈夫是「吃軟飯」的形象，試圖將問題引回范姜身上。此事也讓網路熱烈討論，雙方各執一詞，爭議不斷。

▲粿粿1日上傳17分鐘的影片，曝光婚姻內情。（圖／翻攝自IG／meigo.c ）

隨著事件持續升溫，粿粿的家人們紛紛發聲力挺她，然而每則支持貼文內容幾乎一致，讓外界質疑是否有公關操作的嫌疑。值得注意的是，發文者之一竟是粿粿的家人韓秉融，曾是喬傑立男團「太極」成員。他不僅在社交平台threads頻頻發文，還轉發粿粿澄清影片，批評范姜行事手法，力挺粿粿到底。

▲▼粿粿家人發文幫洗白。（圖／翻攝臉書／巴毛律師混酥團）

▲粿粿家人發文幫洗白。（圖／翻攝臉書／巴毛律師混酥團）

韓秉融以火力全開的姿態捍衛粿粿，不僅公開呼籲她採取法律行動起訴范姜誹謗，還表示自己會協助找律師全權處理相關案件。他也火力全開回擊網路上的酸民，並反駁針對粿粿的黑料。他怒批網軍手法粗糙，直言這些攻擊言論毫無說服力。韓秉融展現出堅定的支持態度，讓事件更加受到關注。

11/01 全台詐欺最新數據

