生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

范姜彥豐強大背景被挖出！　網友直呼完勝王子

記者葉國吏／綜合報導　

演員范姜彥豐29日指控妻子粿粿疑似與男團棒棒堂成員王子邱勝翊婚內出軌，痛批王子「道德淪喪」，消息一出引發熱議。范姜彥豐背景也被網友翻出，認為他無論外型、學歷或家庭背景都比王子更勝一籌。

▲范姜彥豐突發文。（圖／翻攝自Instagram）

▲范姜彥豐跟粿粿合照。（圖／翻攝自Instagram）

范姜彥豐直接在網上揭露妻子與王子的婚外情，甚至表示手上已掌握足夠的證據。他感嘆自己淪為「戴綠帽的小丑」，這段痛心的文字立刻掀起討論。演藝圈內外都對此事件相當驚訝，許多粉絲更是心疼范姜的遭遇，紛紛留言力挺他，希望他能渡過這段低潮。

實際上，范姜不僅擁有俊朗外型，還有令人驚豔的學歷背景。台日混血的他有著186公分的身高。此外，他畢業於台北醫學大學牙體技術學系，學術水平也高出畢業於東南科技大學的王子一截。范姜的家庭背景更是令人羨慕，父親是醫師，母親曾是日本選美皇后，兩位哥哥則兼具牙醫和模特兒的身份。

▲▼王子邱勝翊出席踢帕娛樂2025戲劇計畫啟動記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲王子邱勝翊。（圖／記者李毓康攝）

王子邱勝翊早期以棒棒堂成員身份出道，出演了多部人氣偶像劇，後來組成JPM團體，擁有不少粉絲。他近期因主持《來吧！那裡怕》獲得金鐘獎肯定，事業正值高峰。然而，婚外情風波爆發後，王子形象受到嚴重影響，代言合約和工作恐面臨中止，甚至可能長期陷入爭議。

10/28 全台詐欺最新數據

447 1 8243 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

王子、粿粿出手了！　被抓包貼文消失「她還退追1人」

范姜彥豐強大背景被挖出！　網友直呼完勝王子

前啦啦隊粿粿爆出婚內出軌「王子」邱勝翊，粿粿IG過去一篇貼文被發現有神預言，一位網友看到粿粿跟王子的合照後留下「16個字」，沒想到9個月後真的成真，引起許多人前往朝聖。

