范姜彥豐前女友限動：人品就是最好的風水　舊照被翻直呼更登對

▲男星范姜彥豐突然毀滅性爆料，前啦啦隊粿粿婚內出軌。（圖／翻攝自Facebook／范姜彥豐Zack）



記者葉國吏／綜合報導

藝人范姜彥豐與粿粿婚變的消息自29日曝光後，短短三天內已掀起網路熱潮。范姜彥豐前女友Zoey也發文，內容疑似就是給范姜彥豐，引起網友討論。

范姜彥豐過去曾與前女友Zoey交往，兩人十多年前的戀情因網友翻考而重新被提起。Zoey當年是節目《大學生了沒》的常駐成員，如今她轉型經營服裝品牌，還透過社群媒體分享生活點滴。雖然她與范姜分手已久，但這段往事近日重回話題中心，連帶讓她的高顏值與優雅氣質再度吸引了不少目光。

就在風波持續燃燒時，Zoey在Instagram限時動態寫下一段耐人尋味的文字。她提到生活是場修行，善良終會帶來福報，並呼籲大家珍惜生活、相信命運會給予溫柔以待。雖然這段話並未明指任何人，但時間點恰巧與婚變事件重疊，引發不少網友猜測，認為她可能是在感慨舊情或暗指風波。

此外，網友們也挖出她與范姜過去的合照，意外掀起一波討論潮。許多人讚嘆兩人外型登對，稱他們是「郎才女貌」的代表。還有人分享自己與Zoey的互動經驗，表示她不僅美麗，舉止也十分溫柔又有親和力。Zoey的昔日形象讓不少人回憶起她在螢幕上的青春模樣，也進一步將這段舊情推上熱議話題榜。