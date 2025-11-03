小S基因太猛！大女兒Elly留美「辣度狂飆」　低胸戰袍曝光

▲辣度狂飆！Elly霸氣戴上皇冠，低胸戰袍藏不住「超兇身材」。（圖／翻攝自Instagram／@polarbearelly）



記者楊庭蒝／綜合報導

小S與丈夫許雅鈞結婚多年，育有三位寶貝女兒，一家人的動態始終備受關注。其中，現年19歲的長女 Elly（許曦文） 目前在美國南加州大學（USC）求學，儘管身處海外，仍經常透過社群媒體分享生活點滴，其日益成熟亮麗的外型總能引發熱議。

Elly近日公開一組全新美照，讓大批粉絲為之驚艷。她身穿一襲貼身剪裁的平口印花小禮服，完美勾勒出凹凸有致的窈窕S曲線，盡顯自信姿態與傲人好身材。照片中，Elly頭戴精緻的皇冠，微微側身對著鏡頭展露自然笑容，舉手投足間散發出超強氣場，彷彿「女王降臨」。

值得注意的是，Elly的造型也有了新變化。過去她曾以吸睛的原生黑髮漂金造型驚豔全網，這次則染上了柔和的咖啡金髮色，並將長髮梳理成中分長直髮，擺脫了以往的齊瀏海風格，讓整體氣質更顯成熟高雅。

她在貼文中俏皮地寫下：「遲到總比不來好」，短短一句話便引來大量粉絲按讚。照片曝光後，網友的讚美不斷湧入留言區，直誇她「根本女王本人」、「氣場超強」、「腰瘦漂亮，有夠高級的臉」，更有人感嘆：「這根本是小S年輕版！」 足見Elly的明星架勢與亮眼外型深受肯定。