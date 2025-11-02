　
謝侑芯生前「最後專訪」畫面曝光！親揭轉行模特原因：裸體很好看

▲▼謝侑芯生前最後專訪，曝當大尺度模特兒原因。（圖／翻攝IG／圤智雨）

▲謝侑芯生前最後專訪，曝當大尺度模特兒原因。（圖／翻攝IG／圤智雨）

記者柯振中／綜合報導

女網紅謝侑芯上個月在馬來西亞猝逝，消息引起社會議論，歌手黃明志當天也因涉毒而被捕。隨著時間經過，謝侑芯最後專訪的畫面也曝光，網紅推手圤智雨也不禁感嘆「緬懷我們的護理師女神」。

謝侑芯近日傳出在馬來西亞驟逝的消息，根據當地醫院的說法，死因是心臟疾病。而隨著時間經過，歌手黃明志也被爆料，當天在飯店內涉毒被捕。

儘管黃明志否認吸毒，不過當地媒體卻爆料，黃的驗尿結果對4種毒品呈現陽性反應，包含安非他命、甲基安非他命（冰毒），以及K他命、四氫大麻分等毒品。

事件發生後受到台灣社會討論，網紅推手圤智雨也在IG上傳了謝侑芯最後接受節目《圤雪BS》專訪的影片，「緬懷我們的護理師女神。」

▼謝侑芯生前最後專訪，曝當大尺度模特兒原因。（圖／翻攝IG／圤智雨）

▲▼謝侑芯生前最後專訪，曝當大尺度模特兒原因。（圖／翻攝IG／圤智雨）

當天謝侑芯身穿灰色的小背心、灰色短裙，將姣好的身材展露無遺，同時她也在鏡頭前侃侃而談，分享北上發展、成為大尺度模特兒的原因，主要就是為了「想快速累積粉絲」，加上「覺得自己裸體很好看」，所以才會轉行。

不少粉絲看完影片後，不禁留言感慨，「他真的好正，一路好走」、「謝謝你帶來的快樂」、「我還是無法相信這是真的」、「願她一路好走，也祝她來生能有個良緣」、「超突然的欸…傻爆眼」、「R.I.P，願一切好好的。」

▼謝侑芯生前最後專訪，曝當大尺度模特兒原因。（圖／翻攝IG／圤智雨）

▲▼謝侑芯生前最後專訪，曝當大尺度模特兒原因。（圖／翻攝IG／圤智雨）

 
10/31 全台詐欺最新數據

護理女神謝侑芯生前「最後專訪」畫面曝光！

謝侑芯經紀人籲黃明志：做正確的事

謝侑芯經紀人籲黃明志：做正確的事

馬來西亞歌手黃明志（藝名 Namewee）被當地警方指控涉毒，且與台灣網紅謝侑芯之命案有關。黃明志對外否認相關指控，並呼籲外界等待司法調查結果。對此，謝侑芯的經紀人Chris今（2）日發表聲明，質疑黃明志公開說法與警方正式報告存在重大落差，要求黃明志正面回應多項關鍵問題，並在限動寫下「Be a man, do the right thing」（做個男人，做正確的事）希望黃明志講清楚。

快訊／怒轟黃明志說謊！　護理女神經紀人痛罵：你在隱瞞什麼？

快訊／怒轟黃明志說謊！　護理女神經紀人痛罵：你在隱瞞什麼？

黃明志捲命案曝「遭勒索」　警揭真相

黃明志捲命案曝「遭勒索」　警揭真相

護理女神浴缸亡！　黃明志認「共度一夜」驚見壯陽藥、毒品

護理女神浴缸亡！　黃明志認「共度一夜」驚見壯陽藥、毒品

黃明志被驗4毒品陽性！　警：疑與護理女神性交、遺體被移動

黃明志被驗4毒品陽性！　警：疑與護理女神性交、遺體被移動

