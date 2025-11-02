美國：中國暫緩稀土管制　放行安世半導體出貨

▲美國總統川普10月30日在南韓與中國國家主席習近平會晤。（圖／路透）

美國白宮1日發布事實清單，概述美國總統川普和中國國家主席習近平所達成貿易協議的部分細節，內容涵蓋中方同意暫停稀土等關鍵礦物出口管制。美國1日也表示，北京將採取措施，允許荷蘭晶片製造商安世半導體（Nexperia BV）在中國的工廠恢復出貨，預料將緩解對晶片供應的擔憂。

彭博報導，根據白宮聲明，北京將發放通用出口許可證，涵蓋稀土、鎵、鍺、銻及石墨的出口，惠及美國終端用戶及其全球供應商，這意味著中國撤回今年4月及2022年10月實施的嚴格管制措施。

美方則是延長川普對等關稅暫停期限一年，暫緩原訂11月實施的100%中國商品進口關稅計畫，延長部分301條款關稅減免措施至2026年11月10日，原訂期限為2025年11月29日。

美國也同意把芬太尼相關關稅從20%調降至10%，中國則重啟美國大豆及農產品採購。美方透露，北京承諾本季採購1200萬公噸大豆，未來三年每年最少採購2500萬公噸。川普已表示，若中國持續打擊芬太尼前驅化學品出口，將取消剩餘10%關稅。

報導指出，儘管協議緩和緊張局勢，但這可能只是為期一年的短暫休戰。協議雖然解決部分關鍵爭議，不過未能全面處理美中貿易戰根本問題，且台海情勢及俄烏戰爭等地緣政治議題仍待解決。