王鴻薇曝台肥董座酬勞金1508萬　嗆吳音寧肥貓有黨証就好

▲王鴻薇貼出一張台肥董事長的酬勞金表單 。（圖／翻攝王鴻薇臉書）



記者崔至雲／台北報導

台肥公司10月31日晚間突然公告，台肥董座一職由環工博士李孫榮改派為小英女孩吳音寧擔任。國民黨立委王鴻薇今（1日）特地在臉書上貼出一張台肥董事、總經理以及董事長酬勞金表單，並嗆，「看不懂財報沒問題，有黨証就好」，台肥董事長年所得約1500萬，真的是不折不扣的養肥貓。

王鴻薇指出，這讓人詫異的不僅再度出現政治領導專業、外行領導內行的狀況，更詫異「高薪實習生」吳音寧，在經歷北農總經理、行政院中辦副執行長後，竟然持續高升台肥董事長的位置。賴清德政府為了派系平衡兼2026地方選舉而煞費苦心，將泛公營事業做為籌碼換取政黨利益。

王鴻薇說，原任台肥董事長李孫榮雖然被認為是信賴學者、「台南幫」要角，但至少是環工博士台糖獨董，更沒有任期屆滿(任期至2027年6月25日)、自動請辭或有重大缺失等狀況；相較之下，吳音寧過去在北農總經理任內，甚至在被議員質詢時，從蔬果進貨量到財務報表一問三不知。

王鴻薇表示，挑戰立委選舉失利的小英女孩吳音寧，在2024年賴清德政府上任後，轉任行政院中辦副執行長。而在行政院中辦副執行長任內，唯一令人有印象的「政績」，就是立法院審查今年預算時，造謠公務員沒油錢到各地農水路會勘、沒有電話費聯繫機關。看起來吳音寧財務報表不只還沒學好，連讀預算書都還在學習當中。

「看不懂財報沒問題，有黨証就好」，王鴻薇嗆，台肥董事長年所得約1500萬，真的是不折不扣的養肥貓。