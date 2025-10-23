衛福部出手！役男「免役率16％」恐涉造假　3大醫院列查核名單

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者李毓康攝）

記者閔文昱／綜合報導

衛福部出手了！藝人閃兵案持續延燒，內政部比對資料發現，去年（112年）全體役男免役率竟高達16%，遠高於往年平均水準。衛福部22日證實，已發函請台北市衛生局清查3間負責複檢的指定醫院，包括三軍總醫院、台大醫院及台北榮總，要求2周內釐清是否有不實開立診斷情形，若查出造假，將依法移送檢調偵辦。

內政部長劉世芳指出，經比對健保資料後，役男免役率「明顯不合理」，懷疑部分體檢報告涉及偽造或不實陳述，包括體重過重、脊椎、心血管及精神疾病等問題。劉世芳表示，內政部已於5月與國防部啟動修法作業，將重新檢討體位標準，並導入役男健保就醫紀錄進行勾稽，防止有人以虛假病歷逃避兵役。

衛福部醫事司長劉越萍補充，役男體檢的初診可於各醫院進行，但複檢僅限三總、台大與北榮3間醫院，這次將是重點清查對象。她強調，若發現醫師或醫院有違法行為，「一定送辦、不護短」，確保免役制度不被濫用。

另一方面，隨著藝人閃兵案擴大，新北地檢署日前已針對修杰楷、陳柏霖、小杰（廖允杰）、Energy成員坤達與書偉等5人展開第三波行動，訊後分別以35萬至50萬元不等交保。劉世芳坦言，這起事件暴露出體檢制度漏洞，政府後續將全面強化審查機制，參考鄰近國家標準，杜絕造假與特權。