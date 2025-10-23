　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

衛福部出手！役男「免役率16％」恐涉造假　3大醫院列查核名單

▲▼史上最硬教召實施打靶訓練,國軍新制教召,義務役,役期,當兵,阿兵哥,役男,志願役,服兵役,募兵制,徵兵制,教召,T74排用機槍,南勢埔靶場。（圖／記者李毓康攝）

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者李毓康攝）

記者閔文昱／綜合報導

衛福部出手了！藝人閃兵案持續延燒，內政部比對資料發現，去年（112年）全體役男免役率竟高達16%，遠高於往年平均水準。衛福部22日證實，已發函請台北市衛生局清查3間負責複檢的指定醫院，包括三軍總醫院、台大醫院及台北榮總，要求2周內釐清是否有不實開立診斷情形，若查出造假，將依法移送檢調偵辦。

內政部長劉世芳指出，經比對健保資料後，役男免役率「明顯不合理」，懷疑部分體檢報告涉及偽造或不實陳述，包括體重過重、脊椎、心血管及精神疾病等問題。劉世芳表示，內政部已於5月與國防部啟動修法作業，將重新檢討體位標準，並導入役男健保就醫紀錄進行勾稽，防止有人以虛假病歷逃避兵役。

衛福部醫事司長劉越萍補充，役男體檢的初診可於各醫院進行，但複檢僅限三總、台大與北榮3間醫院，這次將是重點清查對象。她強調，若發現醫師或醫院有違法行為，「一定送辦、不護短」，確保免役制度不被濫用。

另一方面，隨著藝人閃兵案擴大，新北地檢署日前已針對修杰楷、陳柏霖、小杰（廖允杰）、Energy成員坤達與書偉等5人展開第三波行動，訊後分別以35萬至50萬元不等交保。劉世芳坦言，這起事件暴露出體檢制度漏洞，政府後續將全面強化審查機制，參考鄰近國家標準，杜絕造假與特權。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
491 2 6184 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
暴雨太猛　「哈拉影城」驚見猴子躲雨！
台灣非洲豬瘟源頭？　專家：核酸序列與「越南重組病毒株」相似
拘提坤達爆紅！188公分「新北帥檢」背景曝光　本人14字回應

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

衛福部出手！役男「免役率16％」恐涉造假　3大醫院列查核名單

桃園客運爆全武行！司機怒摔學生「鼻血狂流」　街頭開打畫面曝

快訊／高雄男駕駛失控撞店家　警方車上找到毒品吸食器

快訊／新莊箱屍案逆轉　新北檢改起訴兒遺棄屍體罪

職業籃球員工會索3屆瓊斯盃出賽費　中華籃協願協商北院移付調解

金門水庫旁火燒車釀1死！遺體燒成焦屍　疑水廠員工遇劫命喪車內

快訊／違建電梯害員工摔13米慘死　印刷大廠董座涉2罪30萬交保

糾纏金曲歌后曹雅雯禁入百米內　星國女狂粉跟騷辯不知100公尺多長

新北妻開放老公性愛直播激戰他女　卻被一句情話氣到提告

快訊／三重母開水煮泡麵…滾水燙傷1歲兒　2度燒燙傷送醫

陳漢典放閃Lulu：她是我起床的動力　曝老婆笑點沒人懂「她看得懂就好了」

坤達抵達機場

坤達上銬拘提

曾莞婷樂當「妖艷賤貨」意外最隨和XD　花花難搞..不看日出：漂亮是睡出來的

坤達認罪了！　以20萬至30萬代價「偽造高血壓」閃兵

坤達「上銬包手」抵分局　涉造假病例閃兵拘提

台中驚爆非洲豬瘟！市府昨晚下令全面撲殺　盧秀燕說話了

非洲豬瘟入侵台灣！　全國豬隻禁宰禁運5天

小煜「不知小杰閃兵」：很遺憾　認大兒子是特殊兒童「已在做早療」

坤達閃兵在機場遭拘提　恐丟《玩很大》主持棒　Energy全團免役真相揭曉！Toro全說了

衛福部出手！役男「免役率16％」恐涉造假　3大醫院列查核名單

桃園客運爆全武行！司機怒摔學生「鼻血狂流」　街頭開打畫面曝

快訊／高雄男駕駛失控撞店家　警方車上找到毒品吸食器

快訊／新莊箱屍案逆轉　新北檢改起訴兒遺棄屍體罪

職業籃球員工會索3屆瓊斯盃出賽費　中華籃協願協商北院移付調解

金門水庫旁火燒車釀1死！遺體燒成焦屍　疑水廠員工遇劫命喪車內

快訊／違建電梯害員工摔13米慘死　印刷大廠董座涉2罪30萬交保

糾纏金曲歌后曹雅雯禁入百米內　星國女狂粉跟騷辯不知100公尺多長

新北妻開放老公性愛直播激戰他女　卻被一句情話氣到提告

快訊／三重母開水煮泡麵…滾水燙傷1歲兒　2度燒燙傷送醫

第一次出國就出包！日女台灣行靠ChatGPT　下機傻眼了：還在日本

川普擬報復中國　路透社：美國計畫限制軟體出口

衛福部出手！役男「免役率16％」恐涉造假　3大醫院列查核名單

射擊肉鴿爽作《鐵甲少女》簡測　跟著機械女JK開播棒打壞叔叔

台中爆非洲豬瘟「病毒哪來」？　養豬場餵家庭、小吃店廚餘

輝達就要這塊地！黃仁勳沒回信　新壽「讓出北士科」交涉過程曝光

桃園客運爆全武行！司機怒摔學生「鼻血狂流」　街頭開打畫面曝

《藥師少女的獨語》推出第三季、劇場版！亞洲特展巡迴至台北

「最辣菇農」新片尺度大開！當眾掀衣抽出內在美粉絲暴動

國際火線／美國變成塔利班國家：使女的故事會預言成真？

【陽明山土石滑落】恐怖第一視角曝光！廂型車整輛被帶走

社會熱門新聞

坤達閃兵遭拘提　高帥檢座意外成焦點

新北妻開放老公性愛直播激戰他女　卻被一句情話氣到提告

桃客司機街頭爆打學生　血流滿面倒地慘況曝

蘆竹生命紀念園區塌出天坑　墓碑崩落棺材出土畫面曝

盜公債10.2億　台銀前襄理通緝25年不起訴

快訊／坤達認罪了！「偽造高血壓」閃兵

早和經紀人討論閃兵！坤達沒自首慘被拘提上銬

多元計程車胎紋近乎磨平　女沒繫安全帶拋飛慘死

即／高雄男駕駛撞店家　車上找到毒品吸食器

即／新莊箱屍案逆轉　新北檢改起訴兒遺棄屍體罪

她搭船鞋子驚見精液　軍人坦承：我射的

獨／縮胃害腦病變！音檔曝醫自信發言

金湖水庫驚傳火燒車！疑水廠員工慘成焦屍

賈靜雯曝「修杰楷在孩子面前上銬」　警方澄清了

更多熱門

相關新聞

即／坤達50萬交保！雙手合十道歉：讓很多人失望

即／坤達50萬交保！雙手合十道歉：讓很多人失望

新北地檢署針對藝人閃兵案展開第3波行動，涉案5名藝人中的Energy成員坤達，因節目錄影飛至加拿大溫哥華，直到今(22日)清晨6時許飛返桃園機場，才被拘提至永和分局，移送新北地檢署複訊後，中午檢方諭知50萬元交保。坤達步出地檢署時向社會大眾致歉，「會全力配合調查」。

林志穎20歲「正紅時入伍2年」！PTT讚爆

林志穎20歲「正紅時入伍2年」！PTT讚爆

閃兵遭上銬　林智群愣：手段可再細緻一點

閃兵遭上銬　林智群愣：手段可再細緻一點

醫院拿三班護病比獎金修天花板　衛福部啟動調查

醫院拿三班護病比獎金修天花板　衛福部啟動調查

即／坤達落地立刻拘提！　移送新北檢複訊「點頭致意」

即／坤達落地立刻拘提！　移送新北檢複訊「點頭致意」

關鍵字：

役男衛福部藝人體檢漏洞

讀者迴響

熱門新聞

快訊／別再繳錢！4職業工會黑名單出爐　勞保局暫拒給付

新北帥檢拘提坤達爆紅！本人14字回應了

非洲豬瘟可怕在哪？「9大QA」一次看懂

3戰爆發躲哪？　這8國最安全

日排球王子高橋藍爆偷吃AV女神河北彩伽！

阿虎閃兵「工作全無」狀況淒慘！　經紀人心疼發聲：犯的不是殺人放火的錯

小S全家包場大安區餐廳！

網紅婉晴露面道歉　認偷錢傷害媽媽

暴雨　哈拉影城驚見猴子

坤達閃兵遭拘提　高帥檢座意外成焦點

表面溫和實則非常固執三大星座！

新北妻開放老公性愛直播激戰他女　卻被一句情話氣到提告

小煜把金鐘獻大兒子！認「4歲兒是特殊兒」曝已在做早療

張麗善禁廚餘餵豬被冷回！賴清德當年一句話　打臉今天的農業部

黃仁勳沒回信　新壽讓北士科交涉過程曝

更多

最夯影音

更多
陳漢典放閃Lulu：她是我起床的動力　曝老婆笑點沒人懂「她看得懂就好了」

陳漢典放閃Lulu：她是我起床的動力　曝老婆笑點沒人懂「她看得懂就好了」
坤達抵達機場

坤達抵達機場

坤達上銬拘提

坤達上銬拘提

曾莞婷樂當「妖艷賤貨」意外最隨和XD　花花難搞..不看日出：漂亮是睡出來的

曾莞婷樂當「妖艷賤貨」意外最隨和XD　花花難搞..不看日出：漂亮是睡出來的

坤達認罪了！　以20萬至30萬代價「偽造高血壓」閃兵

坤達認罪了！　以20萬至30萬代價「偽造高血壓」閃兵

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面