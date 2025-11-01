　
1600萬離婚「徵信社老闆給打折方案」　粿粿曝內幕：怎都圍繞著錢

外送稿用　▲▼ 粿粿。（圖／翻攝自Instagram／meigo.c）

▲粿粿淚曝，談離婚過程都圍繞著錢。（圖／翻攝自Instagram／meigo.c）

網搜小組／劉維榛報導

粿粿發布17分鐘長片道歉，坦承不應該在這時候與王子有逾矩行為，導致私人婚姻事情變了調，但強調雙方並未同居。同時也透露1600萬離婚費用的細節，徵信社老闆代替范姜家出面談判，還給一個「打折方案」，改拿1200萬就好，剩下400萬留給小孩3歲至成年的生活、教育費用，未來范姜彥豐不再負擔任何的費用。

粿粿難過透露，7月17日兩方家人一起坐下來談離婚，徵信社老闆替范姜家做發言，她表明想爭取孩子的撫養權，而老公同意了，因此給了一個「打折方案」，原本1600萬改拿1200萬，至於400萬就成為孩子3歲到成年的生活費、教育費，范姜彥豐未來不會再付小孩的任何錢。

此話一出，粿粿哽咽坦言，怎麼婚姻走到最後、談離婚的過程中都是圍繞著錢，而不是優先討論孩子的未來安排與照顧，「你說我不照顧小孩，我不知道你怎麼會說出這種話？」

粿粿坦承，自己低估了自己在何種脆弱的程度，在這個情緒下忽略了法律的部分，然後犯了錯，對不起。我不應該在這個時候跟邱先生越走越近，有逾矩的行為。這樣不對的行為也真的讓整件事情變得更複雜，不是原本的樣子。」

針對網路上各種不實謠言，粿粿澄清，她從來都沒有與王子同住，也無動用任何資源操控媒體，「今天的很多消息，一直以來是過去你和徵信社老闆協商過程中到處散播，但又沒有講清事情的原貌。」她盼著不實消息別再亂傳了，也自認很有誠意要解決兩人的破裂婚姻，不希望孩子長大後看到父母互相傷害。

10/30 全台詐欺最新數據

快訊／連鎖旅館驚傳命案！男未退房陳屍房間
神奇再見雙殺！赫南德茲驚呼：我根本看不到球
乘客行動電源突爆炸！驚險瞬間畫面曝
葛拉斯諾讚山本由伸強投「完全不意外」　3球後援喊G7再上！
粿粿「生產費也自己付」！淚揭離婚5導火線　扛8成家用還被范姜
大谷翔平明天中3日先發？羅伯斯：會有很多沒做過的事
快訊／環河西路死亡車禍！32歲騎士慘死

粿粿日前遭丈夫范姜彥豐爆料婚內出軌王子，今（1日）首次透過17分鐘長片回應，對此，律師李怡貞感嘆，感情世界本就複雜，難以簡單區分對錯，整起事件最受傷的就只有孩子，男生要錢不要孩子，其實也可以理解，「妳要搞外遇，那離婚未來就好好帶孩子，看妳還怎麼玩？」

