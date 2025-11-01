1600萬離婚「徵信社老闆給打折方案」　粿粿曝內幕：怎都圍繞著錢

▲粿粿淚曝，談離婚過程都圍繞著錢。（圖／翻攝自Instagram／meigo.c）



網搜小組／劉維榛報導

粿粿發布17分鐘長片道歉，坦承不應該在這時候與王子有逾矩行為，導致私人婚姻事情變了調，但強調雙方並未同居。同時也透露1600萬離婚費用的細節，徵信社老闆代替范姜家出面談判，還給一個「打折方案」，改拿1200萬就好，剩下400萬留給小孩3歲至成年的生活、教育費用，未來范姜彥豐不再負擔任何的費用。

粿粿難過透露，7月17日兩方家人一起坐下來談離婚，徵信社老闆替范姜家做發言，她表明想爭取孩子的撫養權，而老公同意了，因此給了一個「打折方案」，原本1600萬改拿1200萬，至於400萬就成為孩子3歲到成年的生活費、教育費，范姜彥豐未來不會再付小孩的任何錢。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此話一出，粿粿哽咽坦言，怎麼婚姻走到最後、談離婚的過程中都是圍繞著錢，而不是優先討論孩子的未來安排與照顧，「你說我不照顧小孩，我不知道你怎麼會說出這種話？」

粿粿坦承，自己低估了自己在何種脆弱的程度，在這個情緒下忽略了法律的部分，然後犯了錯，對不起。我不應該在這個時候跟邱先生越走越近，有逾矩的行為。這樣不對的行為也真的讓整件事情變得更複雜，不是原本的樣子。」

針對網路上各種不實謠言，粿粿澄清，她從來都沒有與王子同住，也無動用任何資源操控媒體，「今天的很多消息，一直以來是過去你和徵信社老闆協商過程中到處散播，但又沒有講清事情的原貌。」她盼著不實消息別再亂傳了，也自認很有誠意要解決兩人的破裂婚姻，不希望孩子長大後看到父母互相傷害。