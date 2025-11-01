范姜彥豐大開口討1200萬離婚！律師曝「1原因」：某種程度能理解

▲粿粿、范姜彥豐感情畫下句點。（圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

粿粿日前遭丈夫范姜彥豐爆料婚內出軌王子，今（1日）首次透過17分鐘長片回應，對此，律師李怡貞感嘆，感情世界本就複雜，難以簡單區分對錯，男生開口要錢，其實也可以理解，「妳要搞外遇，那離婚未來就好好帶孩子，看妳還怎麼玩？」

李怡貞在臉書發文，感情的事本來就沒有絕對的誰對誰錯，也沒有絕對的誰需要被百分百的同情，不過其中一方出軌在先，就不要怪別人手段兇殘，要某種程度容忍對方的情緒勒索，只是身為成熟父母，如果犯錯的那方已經展現相當誠意，也應該要適可而止。

李怡貞提到，男方開口要錢，「其實某種程度也能理解」，才會把1600萬元拆成1200萬與400萬，400萬就當作撫養費，「只不過我一直在講，到底結婚三、四年，沒有簽署任何婚前協議，年輕夫妻沒有資力，到底哪裡來的1600萬？」

李怡貞感嘆，各種手段端上檯面，或許打算要搶親權當作未來籌碼，但都已經太難看，還沒訴訟前就主動以風向和聲量在角力，其實都不會是家事法院所樂見，「上了法院，范姜不會要到他要的，粿粿也不會躲掉她該負責的，只是已經弄成這樣，就都會很骨感，要到手的不多，賠的也不多，這些影片以及聲明，絕對都是各種不利。」

李怡貞表示，家事法官不會管夫妻間的愛恨情仇，只會在意孩子的未來能不能好好成長「結論是：媽媽外遇好爛，爸爸要錢好貪，王子很帥沒事？！」