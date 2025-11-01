王子越線粿粿！詹惟中18年前就算出「花心、易受誘惑」：感情線長

▲王子和粿粿爆不倫戀。（圖／翻攝自IG）



記者施怡妏／綜合報導

男星范姜彥豐透過影片控訴妻子粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌，並表示看到明確的出軌證據，為此王子發文道歉，目前演藝活動全面停止。事實上，命理師詹惟中2007年替王子看手相，感情線較長，有花心的特質，對女生要求很高，且分岔很多，有瞬間劈腿或是見異思遷的狀況，片段被翻出，掀起熱論。

有網友在Threads發文，詹惟中2007年曾在節目《模范棒棒堂》替王子看手相。當時詹惟中表示，王子的感情線較長，帶有花心傾向，而且對另一半的要求相當嚴格；另外，王子的感情線近似斷掌，屬於「嚴以律人、寬以待己」的類型。

詹惟中表示，在愛情世界裡，王子希望對方專情且單純，但自己卻常受到外界誘惑，且容易被動接受，並要求伴侶始終如一。

詹惟中補充，王子的感情線分岔多，代表容易「見異思遷」或「瞬間劈腿」，他以船員做比喻，每到港口都會下船看看，遇到感情挫折又會回頭，代表花心、勇於嘗試，若分岔向上則代表提升，反之則是沉淪。

影片曝光，網友驚呼「就是我不主動。但女生主動我就來者不拒」、「網友真的有夠厲害，這影片都有辦法挖出來」、「感覺老師已經儘量用委婉的詞彙來表達了」。還有人笑說「原來詹惟中老師以前會這麼認真分析，平常看他上節目都是講一堆幹話」。