　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

王子越線粿粿！詹惟中18年前就算出「花心、易受誘惑」：感情線長

▲王子和粿粿婚內出軌。（圖／翻攝自IG）

▲王子和粿粿爆不倫戀。（圖／翻攝自IG）

記者施怡妏／綜合報導

男星范姜彥豐透過影片控訴妻子粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌，並表示看到明確的出軌證據，為此王子發文道歉，目前演藝活動全面停止。事實上，命理師詹惟中2007年替王子看手相，感情線較長，有花心的特質，對女生要求很高，且分岔很多，有瞬間劈腿或是見異思遷的狀況，片段被翻出，掀起熱論。

有網友在Threads發文，詹惟中2007年曾在節目《模范棒棒堂》替王子看手相。當時詹惟中表示，王子的感情線較長，帶有花心傾向，而且對另一半的要求相當嚴格；另外，王子的感情線近似斷掌，屬於「嚴以律人、寬以待己」的類型。

[廣告]請繼續往下閱讀...

詹惟中表示，在愛情世界裡，王子希望對方專情且單純，但自己卻常受到外界誘惑，且容易被動接受，並要求伴侶始終如一。

詹惟中補充，王子的感情線分岔多，代表容易「見異思遷」或「瞬間劈腿」，他以船員做比喻，每到港口都會下船看看，遇到感情挫折又會回頭，代表花心、勇於嘗試，若分岔向上則代表提升，反之則是沉淪。

影片曝光，網友驚呼「就是我不主動。但女生主動我就來者不拒」、「網友真的有夠厲害，這影片都有辦法挖出來」、「感覺老師已經儘量用委婉的詞彙來表達了」。還有人笑說「原來詹惟中老師以前會這麼認真分析，平常看他上節目都是講一堆幹話」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
434 2 9314 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
鄭麗文接掌國民黨！「財報」曝光負債21億　黨產三審敗訴損22
快訊／山本由伸退場！道奇7局2分差領先啟動牛棚
快訊／黃牛夫妻才交保「又賣權志龍門票」　夫遭羈押禁見
快訊／前大聯盟投手心臟病發車禍亡　享年37歲
鳳梨駕車被連開12槍！查出幕後主謀
特斯拉國1墜橋「斷兩截起火」1死2傷　查出時速飆破200
接任台肥董座首發聲　吳音寧：認真做實事最重要
《浪姐7》名單瘋傳！7台女星入列
快訊／「海鷗」颱風將生成！日氣象廳發布烈風警報　最新路徑曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

王子越線粿粿！詹惟中18年前就算出「花心、易受誘惑」：感情線長

「萊蒙彗星」最大亮度肉眼可見　6年來最大滿月下周三登場

花東「旅宿1+1專案」住2晚3800元起　機加酒3399

快訊／「海鷗」颱風將生成！日氣象廳發布烈風警報　最新路徑曝

旅客衝台鐵駕駛室抱怨誤點　司機被煩到「給他行調無線電話」客訴

特斯拉國道墜橋「車斷兩截起火」　運安會調查：時速飆破200

「鈺洲啟航」擱淺野柳險釀生態危機　運安會：未考量天氣風險

不用排隊！熱炒店「為何不流行了？」　網曝2原因：幹嘛不去更好的

日女狂掃台味戰利品獲7.5萬讚　再PO文：願台日永遠是朋友

網紅「德州媽媽」爆畫作抄襲　回應：自己畫完掛家裡也被找碴

偷嘗禁粿神展開　王子粿粿早同居昆凌豪宅？　爆「西洋出軌團不只一對」　閨蜜簡廷芮發聲急切割

驚悚瞬間！女駕駛無照酒駕「載5未成年」自撞釀6傷　11歲童險沒命

《終極戰士：殺戮星球》宇宙最強戰士回歸　「掠奪者竟成獵物」經典IP再登大銀幕

劉嘉玲震驚「偶像不能談戀愛？」　柯淳直言：觀眾不會想看

「地表最強」M1A2T戰車正式成軍！　賴清德：實力帶來真和平、不卑不亢維持現狀

張棋惠帶9歲愛女「騎車輕旅行」　KID發豪語「裝滿就帶走」她滿載而歸XD

三巨頭「炸雞高峰會」！　黃仁勳睽違15年訪韓 開心舉杯致意

美牛稱霸台灣市場！「2025奔犇匯」盛大表揚鼎鑽合作夥伴

【譚兵讀武EP277】「奪控薛家島」掩護青島10萬人大撤退　孫振仙墊底登船卻遭軍法究責

苗可麗「隔空就能吸」狂開車　突喊「弄開又不吃」全場笑瘋

王子越線粿粿！詹惟中18年前就算出「花心、易受誘惑」：感情線長

「萊蒙彗星」最大亮度肉眼可見　6年來最大滿月下周三登場

花東「旅宿1+1專案」住2晚3800元起　機加酒3399

快訊／「海鷗」颱風將生成！日氣象廳發布烈風警報　最新路徑曝

旅客衝台鐵駕駛室抱怨誤點　司機被煩到「給他行調無線電話」客訴

特斯拉國道墜橋「車斷兩截起火」　運安會調查：時速飆破200

「鈺洲啟航」擱淺野柳險釀生態危機　運安會：未考量天氣風險

不用排隊！熱炒店「為何不流行了？」　網曝2原因：幹嘛不去更好的

日女狂掃台味戰利品獲7.5萬讚　再PO文：願台日永遠是朋友

網紅「德州媽媽」爆畫作抄襲　回應：自己畫完掛家裡也被找碴

快訊／台中92歲阿公失蹤！代步車停路邊　不慎落水陳屍排水溝　

20歲台男「在日本詐騙6旬翁」被逮！相約面交現金　當場被制伏

不斷更新／山本由伸未滿百球退場　道奇7局2分差領先啟動牛棚

鄭麗文接掌國民黨！「財報」曝光負債21億　黨產三審敗訴損220億

突收「12萬信用卡帳單」以為被詐騙！阿公回想傻眼：只花25元

前大聯盟投手梅迪納突發心臟病車禍身亡　享年37歲水手致哀

快訊／黃牛夫妻檔才交保「又賣權志龍門票」　夫遭羈押禁見

NBA雷霆一哥SGA比賽時家中遭竊！　警方到場嫌犯已逃離

林佳龍會晤「跨大西洋高階訪問團」　強調台歐安全密不可分

納智捷n7續推「新特仕車102.9萬起」全車系不漲價！5萬就能開回家

【驚人空拍曝】永靖倉庫清晨惡火！ 巨龍濃煙沖天消防急灌救

生活熱門新聞

電商女王周品均：一個女生犯了錯，不代表就該被全網性羞辱

范姜彥豐前女友限動：人品就是最好的風水

81歲馮淬帆5天前許紹雄　悼念文一句話成真

救災爆私募款！「機具女神」宣布撤出光復

快訊／港星「牛頭帆」馮淬帆辭世　享壽81歲

日本人來台旅遊「曬滿地戰利品」　網笑：夠台

謝侑芯猝逝遭疑「嗑藥當伴遊」！經紀人反擊

全台2地週末「下探17度」！熱帶擾動恐成颱

爆畫作抄襲　「德州媽媽」：自己畫完掛家裡也被找碴

周品均「女性犯錯不該被網性羞辱」　陳沂：犯錯被譴責是活該

粿粿抽到下籤「預言準得可怕」　廟宇被神到了

81歲馮淬帆辭世　久居台灣原因曝光

狂掃台味戰利品獲7.5讚　日女PO文道謝

粿粿被爆出軌「第一時間反應」露餡！

更多熱門

相關新聞

粿粿、王子不倫戀　范姜彥豐握鐵證！3人IG都漲粉

粿粿、王子不倫戀　范姜彥豐握鐵證！3人IG都漲粉

范姜彥豐29日控訴妻子粿粿出軌，且對象是好友王子（邱勝翊），女方雖發文否認，不過王子道歉承認「超過了朋友間應有的界線」，事件曝光後，不少人透過社群平台，看看有沒有什麼蛛絲馬跡。有網友觀察IG追蹤數的變化，3人的粉絲數都增加了，其中，范姜彥豐一口氣成長了12.7萬人。

粿粿抽到下籤「預言準得可怕」　廟宇被神到了

粿粿抽到下籤「預言準得可怕」　廟宇被神到了

屈中恆18年前就警告王子「偷吃記得擦乾淨」

屈中恆18年前就警告王子「偷吃記得擦乾淨」

粿粿被爆出軌！他點名4對夫妻絕對不會離婚

粿粿被爆出軌！他點名4對夫妻絕對不會離婚

唐綺陽神預測粿粿婚變「偷偷摸摸的事被揭發」

唐綺陽神預測粿粿婚變「偷偷摸摸的事被揭發」

關鍵字：

男星出軌命理師影片網友

讀者迴響

熱門新聞

電商女王周品均：一個女生犯了錯，不代表就該被全網性羞辱

范姜彥豐前女友限動：人品就是最好的風水

台肥震撼彈！　吳音寧接任董事長

81歲馮淬帆5天前許紹雄　悼念文一句話成真

范姜彥豐怒轟王子「自相矛盾」

3寶媽激戰兒子體育老師　姦情曝光他哭窮被抓包

救災爆私募款！「機具女神」宣布撤出光復

快訊／港星「牛頭帆」馮淬帆辭世　享壽81歲

日本人來台旅遊「曬滿地戰利品」　網笑：夠台

天王GD搭私人飛機深夜來台！　「豪華內部公開」

護理女神謝侑芯「31歲猝逝主因」曝光！海外工作離世

謝侑芯猝逝遭疑「嗑藥當伴遊」！經紀人反擊

全台2地週末「下探17度」！熱帶擾動恐成颱

不是胰臟癌！　坣娜真正死因曝光...富商老公心碎發聲

快訊／簡廷芮老公反擊了！　切割粿粿王子不倫戀

更多

最夯影音

更多
偷嘗禁粿神展開　王子粿粿早同居昆凌豪宅？　爆「西洋出軌團不只一對」　閨蜜簡廷芮發聲急切割

偷嘗禁粿神展開　王子粿粿早同居昆凌豪宅？　爆「西洋出軌團不只一對」　閨蜜簡廷芮發聲急切割
驚悚瞬間！女駕駛無照酒駕「載5未成年」自撞釀6傷　11歲童險沒命

驚悚瞬間！女駕駛無照酒駕「載5未成年」自撞釀6傷　11歲童險沒命

《終極戰士：殺戮星球》宇宙最強戰士回歸　「掠奪者竟成獵物」經典IP再登大銀幕

《終極戰士：殺戮星球》宇宙最強戰士回歸　「掠奪者竟成獵物」經典IP再登大銀幕

劉嘉玲震驚「偶像不能談戀愛？」　柯淳直言：觀眾不會想看

劉嘉玲震驚「偶像不能談戀愛？」　柯淳直言：觀眾不會想看

「地表最強」M1A2T戰車正式成軍！　賴清德：實力帶來真和平、不卑不亢維持現狀

「地表最強」M1A2T戰車正式成軍！　賴清德：實力帶來真和平、不卑不亢維持現狀

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面