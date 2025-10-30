粿粿婚內出軌！　廣告小妹列3重點：顯然很難放棄帥小王

記者葉國吏／綜合報導

前啦啦隊女神粿粿爆出婚內出軌「棒棒堂」王子邱勝翊，引發關注。對此網紅「廣告小妹」也發文列出3項重點，直言「粿粿顯然很難放棄帥小王」。

▲粿粿。（圖／翻攝IG／meigo.c）

廣告小妹在臉書發文表示，看完王子事件的影片，有一種說不上來的感覺。我都開始覺得... 沒有牽涉到王大陸的娛樂新聞都不夠娛樂。「我把它當社會新聞」，同時列出以下3項重點：

1、粿粿與王子及眾友人飛了一趟美國以後變得怪怪的。先是跟老公說想保留一些個人空間、不要常黏在一起、各自要有社交圈。巴拉巴拉。

老公這邊不能理解，怎麼飛了趟美國就不一樣了呢？我想跟您說，這和飛哪個國家無關，反向飛行也會是類似結局。

我曾在台北被問過多次「妳在台灣有登記過結婚嗎？」，我很困惑登記與否區別在哪。「這代表妳在台灣是單身呀！！！」

看看，身邊的人會提醒橫跨了太平洋可以秒恢復單身呢。他們那群人還是血氣方剛帥氣美女團，一起橫跨太平洋，結局就是容易暈個七葷八素。

只能說，沒事不要早早地踏入婚姻，更不要在沒有摸索完自身靈魂之前輕易生兒育女。孩子是無辜的。

▲王子邱勝翊。（圖／記者李毓康攝）

2、老公私下與兩人協商四個月，協商無果後決定發表聲明，並表示擔心會被兩人的話語權淹沒。他提及的帶風向可能性手法與安迪之前公開的相似度很高。

嗯... 人家家寧出道十年，身後有個老狐狸媽媽。在我得知家寧的交友圈有誰之後，對她是有點肅然起敬的。她的公關危機處理手法，王子他們不見得做得到。

蒐集夠證據，不用怕被帶風向。外遇這種事情，一翻兩瞪眼。除非背後有其它我們外人不得知的婚姻因素，不然站在受害者方的人不會少。

3、我也沒啥好多說的。這些年，我遇過不少外遇後可以婚姻繼續的夫妻。為了共同的孩子，雙方做出了很大努力。可這個前提是夫妻雙方願意攜手嘗試修復關係。粿粿顯然不願意啊。很難放棄帥小王，是我應該也會很為難（幻想ing）。

若做不到好聚好散，至少速戰速決。為孩子、為自己，儘速解決對彼此都好。有些感情，沒了就是沒了，破鏡難重圓。祝好運。