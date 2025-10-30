　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

粿粿婚內出軌！　廣告小妹列3重點：顯然很難放棄帥小王

記者葉國吏／綜合報導　

前啦啦隊女神粿粿爆出婚內出軌「棒棒堂」王子邱勝翊，引發關注。對此網紅「廣告小妹」也發文列出3項重點，直言「粿粿顯然很難放棄帥小王」。

▲▼粿粿。（圖／翻攝IG／meigo.c）

▲粿粿。（圖／翻攝IG／meigo.c）

[廣告]請繼續往下閱讀...

廣告小妹在臉書發文表示，看完王子事件的影片，有一種說不上來的感覺。我都開始覺得... 沒有牽涉到王大陸的娛樂新聞都不夠娛樂。「我把它當社會新聞」，同時列出以下3項重點：

1、粿粿與王子及眾友人飛了一趟美國以後變得怪怪的。先是跟老公說想保留一些個人空間、不要常黏在一起、各自要有社交圈。巴拉巴拉。

老公這邊不能理解，怎麼飛了趟美國就不一樣了呢？我想跟您說，這和飛哪個國家無關，反向飛行也會是類似結局。

我曾在台北被問過多次「妳在台灣有登記過結婚嗎？」，我很困惑登記與否區別在哪。「這代表妳在台灣是單身呀！！！」

看看，身邊的人會提醒橫跨了太平洋可以秒恢復單身呢。他們那群人還是血氣方剛帥氣美女團，一起橫跨太平洋，結局就是容易暈個七葷八素。

只能說，沒事不要早早地踏入婚姻，更不要在沒有摸索完自身靈魂之前輕易生兒育女。孩子是無辜的。

▲▼王子邱勝翊出席踢帕娛樂2025戲劇計畫啟動記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲王子邱勝翊。（圖／記者李毓康攝）

2、老公私下與兩人協商四個月，協商無果後決定發表聲明，並表示擔心會被兩人的話語權淹沒。他提及的帶風向可能性手法與安迪之前公開的相似度很高。

嗯... 人家家寧出道十年，身後有個老狐狸媽媽。在我得知家寧的交友圈有誰之後，對她是有點肅然起敬的。她的公關危機處理手法，王子他們不見得做得到。

蒐集夠證據，不用怕被帶風向。外遇這種事情，一翻兩瞪眼。除非背後有其它我們外人不得知的婚姻因素，不然站在受害者方的人不會少。

3、我也沒啥好多說的。這些年，我遇過不少外遇後可以婚姻繼續的夫妻。為了共同的孩子，雙方做出了很大努力。可這個前提是夫妻雙方願意攜手嘗試修復關係。粿粿顯然不願意啊。很難放棄帥小王，是我應該也會很為難（幻想ing）。

若做不到好聚好散，至少速戰速決。為孩子、為自己，儘速解決對彼此都好。有些感情，沒了就是沒了，破鏡難重圓。祝好運。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 8243 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
王子「偷吃粿粿涉失德」11月上海開演唱會！陸網怒退票：白瞎了
不斷更新／藍鳥首局就背靠背開轟！締世界大賽史上首次紀錄
前最美檢察官霸氣「黑卡給太座」：不用工作是基本
川普爽快答應李在明「南韓打造核動能潛艦」　監控中國北韓
王子偷吃粿粿早露餡！　網扒證據影片揭「2障眼手法」
獨家專訪／與盧秀燕爭2028誰出線？　鄭麗文笑：我從沒想過要
大谷有望G6、G7再登板　羅伯斯：若狀況允許「是選項之一」
粿粿婚內出軌！　廣告小妹列3重點：顯然很難放棄帥小王
桃園少婦約男大生「多人運動」　還懷小王種

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台灣人過半肥胖　醫揭「越南人超瘦」4大原因：減重不靠節食

可能有新颱風　預測路徑曝

前最美檢察官遭酸　霸氣給黑卡「太座不用工作是基本」

把握今好天氣！　下波「雨變強擴大」時間曝

粿粿偷情王子　11周前「16字神預言」朝聖

粿粿婚內出軌！　廣告小妹列3重點：顯然很難放棄帥小王

北教大型男教授爆偷吃人妻　教育界大咖點名「這群女老師」該檢討

粿粿曾自信喊「不會出軌」　當場被星座專家打臉

坣娜生前最後一場演唱會！　「怕身體撐不住」內幕曝

禁宰運延長10天！台北最強水餃店今起店休　多家名店暫停營業

范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

燕子口堰塞湖恐潰決　立霧溪「水流狂衝」驚人畫面曝

玉女歌手坣娜驚傳病逝！　享年59歲

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

半夜取貨取到黃金鼠！　遭棄紙盒「求好心人收養我」

潘瑋柏宣傳到一半「開煮泡麵」　護食怕工作人員搶：只有買一包？

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

被「地雞主」追暴紅　黑絲OL胸狠辣照曝光　本尊現身親回男朋友條件

凌晨2點才睡仍登板投6局！大谷翔平懊悔失投挨轟　嘆沒做到最理想

台灣人過半肥胖　醫揭「越南人超瘦」4大原因：減重不靠節食

可能有新颱風　預測路徑曝

前最美檢察官遭酸　霸氣給黑卡「太座不用工作是基本」

把握今好天氣！　下波「雨變強擴大」時間曝

粿粿偷情王子　11周前「16字神預言」朝聖

粿粿婚內出軌！　廣告小妹列3重點：顯然很難放棄帥小王

北教大型男教授爆偷吃人妻　教育界大咖點名「這群女老師」該檢討

粿粿曾自信喊「不會出軌」　當場被星座專家打臉

坣娜生前最後一場演唱會！　「怕身體撐不住」內幕曝

禁宰運延長10天！台北最強水餃店今起店休　多家名店暫停營業

台灣人過半肥胖　醫揭「越南人超瘦」4大原因：減重不靠節食

習近平時隔11年再度訪韓！與川普「世紀談判」受矚　爭議話題曝光

ETF雙強領軍！00929配息連升！00940相對便宜！ETF達人：看好00929再調升配息！

Nissan「豪華7人座MPV」等了10多年終於大改款！挑戰對手TOYOTA阿法

新麗企業台南官田工廠凌晨火警！塑膠微粒起火　廠房人員急報案

獨家專訪／鄭麗文幫賴清德喊冤　他變麻煩製造者因完全配合美國

獨家專訪／會盡快安排見黃國昌　鄭麗文：有信心2026新北市長是藍

不斷更新／藍鳥首局就背靠背開轟！締世界大賽史上首次紀錄

助詐97萬辯不知自然人憑證涉個資　他因「外送」露餡

獨家專訪／支持聯合政府為藍白合鋪路　鄭麗文：縣市小內閣也可談

【圓滿落幕】燕子口堰塞湖壩體潰散　下游無災情...警戒正式解除

生活熱門新聞

王子爆代言黑歷史　品牌方忍7年才鬆口

下波變天更冷猛降10°C　轉雨濕5天

王子在范姜彥豐頭上拿「綠帽」　網朝聖3年前照

粿粿偷情王子　11周前「16字神預言」朝聖

快訊／2縣市大雨特報　今晚再變天

粿粿曾自信喊：不會出軌　星座專家當場打臉

粿粿婚內出軌！　廣告小妹列3重點：顯然很難放棄帥小王

懶人包看傻！眾人見「最後一根稻草」也氣炸

重訓完吃這款優格比乳清更好！專家曝新研究

北教大型男教授爆偷吃　教育界大咖點名「這群女老師」

禁宰運延長10天！多家名店今起店休

前最美檢察官遭酸　一句話霸氣回擊

粿粿不提出軌關係「王子卻認了越界」！網猜內幕

坣娜生前最後一場演唱會！　「怕身體撐不住」內幕曝

更多熱門

關鍵字：

粿粿偷吃

讀者迴響

熱門新聞

王子爆代言黑歷史　品牌方忍7年才鬆口

晏柔中目睹粿粿、王子沒邊界互動！遭網轟「共犯」　范姜彥豐出面發聲

下波變天更冷猛降10°C　轉雨濕5天

粿粿3年前答應求婚照被挖！

王子在范姜彥豐頭上拿「綠帽」　網朝聖3年前照

隧道有鬼恐怖照瘋傳　警調監視器拍到3人

坣娜胰臟癌逝　醫嘆「癌王」發現就晚期：5症狀要小心

蔡瑞雪聲援范姜彥豐

獨家／王子遭爆2月和席惟倫同遊日本　

坤達離開《玩很大》暫休　代班人選出爐竟是他

獨／坣娜死因曝光「是胰臟癌」！　低調封鎖死訊親友崩潰

坣娜「癌王」胰臟癌病逝　醫示警3類食物

《全明星》紅隊接連爆出軌！網點名2組人開酸

看似冷漠「其實是慢熱」星座

粿粿沒洗澡「突襲王子房間」！

更多

最夯影音

更多
范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌

范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌
粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

燕子口堰塞湖恐潰決　立霧溪「水流狂衝」驚人畫面曝

燕子口堰塞湖恐潰決　立霧溪「水流狂衝」驚人畫面曝

玉女歌手坣娜驚傳病逝！　享年59歲

玉女歌手坣娜驚傳病逝！　享年59歲

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面