深耕台灣逾30年　藥廠三度獲頒優良外商獎

▲三度榮獲金商獎肯定，台灣諾華強調續深化在地醫療與永續承諾。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

在台深耕超過30年的外商製藥公司「台灣諾華」，今年第三度榮獲經濟部金商獎「優良外商」肯定，並獲副總統蕭美琴接見。台灣諾華總裁Keizo Miyazawa表示，獲獎是對公司持續投資台灣、引進創新醫藥的認可。

諾華以其在台的長期投資、引進創新醫藥技術及落實企業永續（ESG）的成果，第三度獲得此項殊榮。根據資料，諾華在台的臨床試驗投資已累積超過新台幣32億元，近五年完成126項臨床試驗。公司致力於引進突破性醫療技術，如基因治療、細胞基因治療（CAR-T）、SiRNA技術及精準放射標靶治療（RLT）等，為國內癌症、心血管及罕見疾病患者提供新的治療選擇。

除了在創新醫藥領域的投入，諾華在企業社會責任與環境永續方面也多有著墨。諾華是首家與衛福部健保署簽署合作備忘錄、共同推動心血管疾病照護模式的藥廠；並長年透過世界衛生組織（WHO）管道，捐贈藥物給樂生療養院的漢生病患。

在環境永續方面，台灣諾華自主導入溫室氣體盤查，並於今年成為全台首家獲得「綠級淨零標章」的外商製藥公司，領先同業。Miyazawa強調，未來將持續深化與政府及各界的合作，為台灣的醫療進步與社會發展貢獻心力，共創健康新篇章。