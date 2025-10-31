　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

深耕台灣逾30年　藥廠三度獲頒優良外商獎

▲獲金商獎肯定，外商藥廠強調續深化在地醫療與永續承諾。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲三度榮獲金商獎肯定，台灣諾華強調續深化在地醫療與永續承諾。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

在台深耕超過30年的外商製藥公司「台灣諾華」，今年第三度榮獲經濟部金商獎「優良外商」肯定，並獲副總統蕭美琴接見。台灣諾華總裁Keizo Miyazawa表示，獲獎是對公司持續投資台灣、引進創新醫藥的認可。

諾華以其在台的長期投資、引進創新醫藥技術及落實企業永續（ESG）的成果，第三度獲得此項殊榮。根據資料，諾華在台的臨床試驗投資已累積超過新台幣32億元，近五年完成126項臨床試驗。公司致力於引進突破性醫療技術，如基因治療、細胞基因治療（CAR-T）、SiRNA技術及精準放射標靶治療（RLT）等，為國內癌症、心血管及罕見疾病患者提供新的治療選擇。

除了在創新醫藥領域的投入，諾華在企業社會責任與環境永續方面也多有著墨。諾華是首家與衛福部健保署簽署合作備忘錄、共同推動心血管疾病照護模式的藥廠；並長年透過世界衛生組織（WHO）管道，捐贈藥物給樂生療養院的漢生病患。

在環境永續方面，台灣諾華自主導入溫室氣體盤查，並於今年成為全台首家獲得「綠級淨零標章」的外商製藥公司，領先同業。Miyazawa強調，未來將持續深化與政府及各界的合作，為台灣的醫療進步與社會發展貢獻心力，共創健康新篇章。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
463 2 2795 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
救災爆私募款！「機具女神」宣布撤出光復
GD搭私人飛機深夜來台！　「豪華內部公開」
安心亞走心淚崩！　林予晞崩潰喊「我不玩了」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南安定台19線自小客右轉擦撞機車　所幸雙方無酒駕

網路謠言衝擊生計　產銷班澄清無假冒農會名義

深耕台灣逾30年　藥廠三度獲頒優良外商獎

展現對抗非洲豬瘟決心　苗栗縣宣布「永久禁止廚餘養豬」

智慧工地科技減災觀摩會桃園登場　期以科技實證打造安全工地

無人機產業園區發展說明會　 翁章梁盼帶動全國產業鏈成長

台南市青少年認識法律擂台賽決賽登場！　鹽水國中奪冠

行動電腦斷層CT醫療專車啟用　彌補桃園偏遠地區就醫缺口

觀護志工雲林監獄交流　見證矯正工作的溫度與力量

接任中市最新國小首任家長會長　鄭啟宏：打造海線教育新亮點

時間倒帶　王子結束美國行曾笑認「有戀情」　劣跡藝人18年前神示警「偷吃要擦乾淨」

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

才新婚10天..Lulu當眾喊「我懷孕了」　陳漢典不怕演藝圈誘惑：我外貌協會！

粿粿、王子「美國行沒邊界互動」被挖出　晏柔中同行遭轟共犯…范姜彥豐出面發聲

萌娃萬聖節變裝王世堅　舉牌模仿喊：從從容容

薔薔談和王子0互動「我超邊緣」　 聊出軌「大尺度發言」嚇壞全場

把握今好天氣！　下波「雨變強擴大」時間曝

范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌

中山隧道「長髮女鬼」抓到了　23歲妹為萬聖節拍片取景

鄰居半夜唱K！男用古箏反擊　彈《大悲咒》網：聽完淨化了

台南安定台19線自小客右轉擦撞機車　所幸雙方無酒駕

網路謠言衝擊生計　產銷班澄清無假冒農會名義

深耕台灣逾30年　藥廠三度獲頒優良外商獎

展現對抗非洲豬瘟決心　苗栗縣宣布「永久禁止廚餘養豬」

智慧工地科技減災觀摩會桃園登場　期以科技實證打造安全工地

無人機產業園區發展說明會　 翁章梁盼帶動全國產業鏈成長

台南市青少年認識法律擂台賽決賽登場！　鹽水國中奪冠

行動電腦斷層CT醫療專車啟用　彌補桃園偏遠地區就醫缺口

觀護志工雲林監獄交流　見證矯正工作的溫度與力量

接任中市最新國小首任家長會長　鄭啟宏：打造海線教育新亮點

地表最強戰車M1A2T成軍　軍隊臂章繡上「台灣陸軍」

台南安定台19線自小客右轉擦撞機車　所幸雙方無酒駕

網路謠言衝擊生計　產銷班澄清無假冒農會名義

影/神舟21號太空人出征「創3首次」　專屬車牌:萬無一失、圓滿成功

深耕台灣逾30年　藥廠三度獲頒優良外商獎

中央加地方補助　台中豬肉攤商最高可領4.5萬元

救災爆私募款！「機具女神」宣布撤出光復　將公開19萬善款明細

天王GD搭私人飛機深夜來台！　「豪華內部公開」鏡頭拍到

議員爆市場改建影響公車電動化進度　北市：盤點市有地因應

一貫道信徒持續被拘　羅文嘉喊話國台辦：給家屬明確回覆

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

地方熱門新聞

路是甜的　台南出古清代糖碎修道路

燕子口堰塞湖狂瀉！Tiffany藍湖水消失

歡送永康砲校遷駐關廟　黃偉哲：感謝守護地方73載

竹溪整治最後拼圖！水質淨化場第二期動土啟航

遭爆65元花生湯用罐頭　老闆認了

燕子口6部怪手「向山鞠躬」萬人讚爆

日月潭花火音樂嘉年華11/1舉行　周邊將交管

台南市青少年認識法律擂台賽決賽登場！鹽水國中奪冠

陳以信拋政見若當選成立「青年局」任命30歲局長吸引北漂返鄉

苗栗縣宣布：永久禁止廚餘養豬

永川醫院成台南首家週日及國定假日輕急症中心

獨臂籃球員Kevin Atlas來台傳遞希望

桃青提案所績優提案團隊決選　山腳狗創意奪冠

議會施政報告細數政績　邱臣遠代理市長：力拼未來建設建構幸福城市

更多熱門

相關新聞

台灣瑪氏50周年獲優良外商獎肯定

台灣瑪氏50周年獲優良外商獎肯定

專注於提供高品質休閒食品與寵物食品等優質產品與服務的瑪氏公司（Mars, Incorporated）於日前歡慶台灣分公司成立五十周年，瑪氏箭牌亞洲區總經理Kalpesh R Parmar也來台慶祝這一重要里程碑，值得一提的是，台灣瑪氏也在今年獲得有企業界奧斯卡之稱的「金商獎」殊榮。

金商獎評選51位獲獎者　許舒博：透過經貿與外商加強關係

金商獎評選51位獲獎者　許舒博：透過經貿與外商加強關係

企業界奧斯卡揭獎！海尼根台灣獲國家級「優良外商」肯定

企業界奧斯卡揭獎！海尼根台灣獲國家級「優良外商」肯定

東洋延攬前諾華亞洲負責人侯靜蘭任總座　董座林全期許注入新企業文化

東洋延攬前諾華亞洲負責人侯靜蘭任總座　董座林全期許注入新企業文化

66歲婦正面迎對ITP　不再因類固醇副作用問題卡關

66歲婦正面迎對ITP　不再因類固醇副作用問題卡關

關鍵字：

諾華金商獎

讀者迴響

熱門新聞

護理女神謝侑芯「31歲猝逝主因」曝光！海外工作離世

王子粿粿定情日曝光！「IG第13張照片」大膽宣主權

不是胰臟癌！　坣娜真正死因曝光...富商老公心碎發聲

快訊／簡廷芮老公反擊了！　切割粿粿王子不倫戀

電商女王周品均：一個女生犯了錯，不代表就該被全網性羞辱

粿粿爆早住進王子家！范姜彥豐心碎狠斷3年夫妻情

范姜彥豐怒轟王子「自相矛盾」

粿粿被爆住王子家！5千萬豪宅屋主是昆凌

粿粿住王子家被拍到鐵證！徵信社58字發聲

快訊／粿粿閨蜜簡廷芮發聲撇不倫

「護理系女神」謝侑芯死因是心臟病！醫院報告出爐

快訊／蔡依林大巨蛋「只開3場」搶票時間曝

王子不倫粿粿　天后闆妹：那群還有一對沒爆

粿粿傳住進王子家！　閨密簡廷芮遭網點名「留言區置板凳」至今神隱

知名肉圓店出現一堆警察　老闆遭上銬

更多

最夯影音

更多
時間倒帶　王子結束美國行曾笑認「有戀情」　劣跡藝人18年前神示警「偷吃要擦乾淨」

時間倒帶　王子結束美國行曾笑認「有戀情」　劣跡藝人18年前神示警「偷吃要擦乾淨」
粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

才新婚10天..Lulu當眾喊「我懷孕了」　陳漢典不怕演藝圈誘惑：我外貌協會！

才新婚10天..Lulu當眾喊「我懷孕了」　陳漢典不怕演藝圈誘惑：我外貌協會！

粿粿、王子「美國行沒邊界互動」被挖出　晏柔中同行遭轟共犯…范姜彥豐出面發聲

粿粿、王子「美國行沒邊界互動」被挖出　晏柔中同行遭轟共犯…范姜彥豐出面發聲

萌娃萬聖節變裝王世堅　舉牌模仿喊：從從容容

萌娃萬聖節變裝王世堅　舉牌模仿喊：從從容容

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面