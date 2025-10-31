結婚靠這招！新郎賣Logo籌婚禮費　穿「贊助西裝」走紅毯還有賺頭



▲法國男子Dagobert Renouf穿上滿佈贊助商Logo的西裝出席婚禮，創意籌資方式引發熱議。（圖／翻攝自X，dagorenouf）

結婚不只是一場儀式，也可能是一筆不小的開銷。法國一名男子Dagobert Renouf突發奇想，將自己的結婚西裝改造成廣告看板，成功賣出26個廣告位，不僅籌到婚禮資金，還成為網路熱議人物。



▲Renouf的結婚禮服上總計印有26家新創公司Logo，包括他本人創辦的科技公司CompAi。（圖／翻攝自X，dagorenouf）

根據《NDTV》與《DEXERTO》等媒體報導，來自法國里爾的創業家Renouf早在7月就公布這項構想，將婚禮西裝化為「行動廣告板」，向新創企業販售品牌露出空間。他將此舉視為一種創意行銷，甚至戲稱「可以當作商業支出」，獲得不少業界支持。

短短幾週內，26個廣告位迅速售罄，Renouf便將西裝送往裁縫處加工，於10月25日的婚禮當天穿上這套印有20多家企業Logo的特殊禮服步入紅毯，其中也包括他本人創辦的科技公司CompAi。

「非常感謝這26家新創公司幫助我們完成婚禮，這是一個美好的一天。」Renouf當天在社群平台X（前Twitter）發文寫道，並上傳多張身穿廣告西裝的婚禮照片，引發網友關注與討論。

他透露，整體收入達1萬美元，扣除2,500美元稅金與5,500美元西裝製作費用後，還多出2,000美元，「不只賺回西裝錢，還有盈餘」。雖然新娘的婚紗並未加入這場「廣告合作」，但不少網友也開玩笑說：「如果新娘也一起賣廣告，可能賺得更多！」

這項創意舉動被部分網友讚為「今年最成功的行銷操作」，也有人認為這種方式雖具話題性，但將個人里程碑過度商業化是否合適仍有爭議。不過多數留言仍肯定其創業精神與行銷手法，「這根本是走進婚禮版歐洲冰球聯盟或電競戰隊的世界」。

Renouf透過這場婚禮，不僅為自己省下大筆費用，也替贊助企業創造了曝光機會。此舉或許將成為新世代婚禮籌資的新選項。





▲Renouf在婚禮當日於社群平台發文，感謝贊助婚禮的26間企業，並分享禮服成品照。（圖／翻攝自X，dagorenouf）

