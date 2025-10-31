　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

文化幣、動滋券合作加碼！11月底前用完「回饋現賺300元」

▲▼「文化成年禮金」在文化幣APP發放及啟用。（圖／記者林育綾攝）

▲「文化幣、青春動滋券」在11月底前使用完，可再獲得200點文化幣、100元青春動滋券雙重回饋。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

文化部、運動部合作推出「動滋青春 X 文化能量爆發」限時加碼，只要在11月底前使用完「1200點文化幣」及「200元青春動滋券」，最高可再獲得200點文化幣、100元青春動滋券雙重回饋，等於至少300元價值。

文化部長李遠、運動部長李洋在月中「遠洋合作」首次會面後，如今推出合作，限時加碼放大「文化幣、青春動滋券」，共2波任務。

[廣告]請繼續往下閱讀...

第1波針對13至22歲青年使用的文化幣，只要在今年11月30日前花完所領到的文化幣，就可以獲得加碼的「100點文化幣」。

第2波則是文化幣與「青春動滋券」的合作加碼，16歲至22歲青年在11月30日前用完文化幣1200點，也用完11月1日加碼發放的「青春動滋券200元加碼劵」，就可獲得100點文化幣、100元青春動滋券的雙重回饋。

總計的2波加碼，能讓16歲至22歲同時花完「1200點文化幣」及「200元加碼青春動滋券」，共獲得200點文化幣、100元青春動滋券。

▼文化部、運動部正式合作推出「動滋青春X文化能量爆發」。（圖／文化部）

▲▼文化部、運動部正式合作推出「動滋青春X文化能量爆發」。（圖／文化部）

李遠及李洋也大力推薦青年使用文化幣、青春動滋券的建議。李遠說，「文化幣」可以用超級優惠價格，購買表演藝術青年席位、獨立書店買書2點送1點。同時國片強勢上檔，像是突破2億元票房的《96分鐘》、恐怖電影《泥娃娃》，或是雙女孩上檔的《女孩》、《左撇子女孩》、直面人生的《我們意外的勇氣》等，可享有「2點贈送1點」、「結伴看國片滿350點回饋100點」的優惠，等於用21折就能看國片。

李洋則推薦，「青春動滋券」可以用在運動中心、游泳池、騎乘Youbike共享單車，觀賞或參與各式職業、業餘運動賽事，當然也可以到羽球場打羽球。

文化部表示，加碼送的文化幣與青春動滋券，預計於11月30日活動結束後1周內發放，使用期限一樣至今年12月31日止，鼓勵青年朋友把握最後2個月，趕快使用手中的文化幣與青春動滋券，也趁最後加碼機會，讓青春能量一路延燒到年底。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
463 2 2795 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
北海道3死血案　1男2女屍體堆家中
想自願留營！　體檢造假慘了
粿粿抽到下籤「預言準得可怕」　廟宇被神到了
屈中恆18年前就警告王子！神預言片段被挖出
快訊／中職年度三大獎　入圍名單公布
快訊／非洲豬瘟基因定序公布
快訊／爆乳黃牛夫妻又來了！狂掃GD票遭拘提

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

范姜彥豐「1說法」案情可能不單純！律師：正常人不會故意這樣做

非洲豬瘟衝擊！彰化肉圓業者出奇招　雞肉、牛排口味超新奇

台中豬瘟場又驗出3處病毒　農業部：11/6是否解禁「還要再觀察」

預警系統「模擬未來24小時浪襲」精準封路　未來可擴及海水浴場

快訊／16:17台南規模3.4地震　3縣市有感「最大震度3級」

昔求愛情永固！粿粿抽到下籤「預言準得可怕」　廟宇被神到了

粿粿IG調情「不能當證據」　范姜彥豐手上有什麼？律師曝可能答案

快訊／非洲豬瘟無法確定來源！重組株與中國、越南相似度均逾99%

屈中恆18年前就警告王子「偷吃記得擦乾淨」！神預言片段被挖出

死亡不應只是痛苦句點　在愛與失落之間學會溫柔地道別

時間倒帶　王子結束美國行曾笑認「有戀情」　劣跡藝人18年前神示警「偷吃要擦乾淨」

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

才新婚10天..Lulu當眾喊「我懷孕了」　陳漢典不怕演藝圈誘惑：我外貌協會！

粿粿、王子「美國行沒邊界互動」被挖出　晏柔中同行遭轟共犯…范姜彥豐出面發聲

萌娃萬聖節變裝王世堅　舉牌模仿喊：從從容容

薔薔談和王子0互動「我超邊緣」　 聊出軌「大尺度發言」嚇壞全場

把握今好天氣！　下波「雨變強擴大」時間曝

范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌

中山隧道「長髮女鬼」抓到了　23歲妹為萬聖節拍片取景

騎士見「隧道有鬼」嚇崩！恐怖黑影照瘋傳　監視器拍到3個人

范姜彥豐「1說法」案情可能不單純！律師：正常人不會故意這樣做

非洲豬瘟衝擊！彰化肉圓業者出奇招　雞肉、牛排口味超新奇

台中豬瘟場又驗出3處病毒　農業部：11/6是否解禁「還要再觀察」

預警系統「模擬未來24小時浪襲」精準封路　未來可擴及海水浴場

快訊／16:17台南規模3.4地震　3縣市有感「最大震度3級」

昔求愛情永固！粿粿抽到下籤「預言準得可怕」　廟宇被神到了

粿粿IG調情「不能當證據」　范姜彥豐手上有什麼？律師曝可能答案

快訊／非洲豬瘟無法確定來源！重組株與中國、越南相似度均逾99%

屈中恆18年前就警告王子「偷吃記得擦乾淨」！神預言片段被挖出

死亡不應只是痛苦句點　在愛與失落之間學會溫柔地道別

陳以信拋政見　若當選成立「青年局」任命30歲局長吸引北漂返鄉

陸配「喪失台灣身分」直播喊冤　邱垂正：又講傷害台灣人情感言論

嘉義縣古民社區領航　114年福利社區化旗艦型計畫成果展

1516萬人朝聖公益商圈　觀光霸主中古屋成搶手貨

日40多歲男「屠殺3至親」！屍體堆自家　冷血現身警局自首

65.2萬股民照過來！　006208配息3.448元年化配息率4.54％

黃仁勳感人演說！喊「缺南韓網咖，就沒輝達」　攜手韓企打造AI強國

嘉義大林小旗艦計畫　實踐社區共好理念

中國氣象局急發「暴雪」預警　居民哀嚎：美是真的，冷更是真的

李洋、李遠合作首發！挑戰任務青春動滋券、文化幣雙重加碼送

粿粿、王子「美國行沒邊界互動」被挖出　晏柔中同行遭轟共犯…范姜彥豐出面發聲

生活熱門新聞

粿粿被爆出軌「一沐日拒跟風」　網讚爆

台灣超辣「護理女神」驚傳國外過世！

入秋以來最大降溫！　北台灣3地「下探18度」

目睹王子、粿粿調情　網抓包「晏柔中1表情」露餡了

護理女神31歲驟逝！　昔自爆「王姓CEO」追求

「范姜」是什麼姓？起源曝光　全台僅4千多人

普發1萬開放登記！11月新制懶人包　高鐵取消彈性乘車

誰不想當王子老婆？網封HOOK大預言家

粿粿沒幫范姜過　反祝「王子40大壽」

王子偷吃粿粿「娶她的機率有多高？」　PTT答案一面倒

護理女神過世　網傳「馬來西亞失聯多日」

粿粿、王子沒界線！網點名1男星「根本清流」

「王粿不倫」還有一對沒爆　天后闆妹再發聲

Toyz還在輸出！手搖推「小王秘蜜粿果綠」開鞭

更多熱門

相關新聞

運動部推青春動滋券優惠！

運動部推青春動滋券優惠！

運動變健康，還能得好康！114年度的青春動滋券使用期限至114年12月31日止，運動部為鼓勵16歲至22歲青年朋友持續養成運動消費習慣，特別推出「青春動滋券加碼方案」，只要在114年10月31日前將青春動滋券使用完畢，即可獲得200元加碼券，鼓勵青年朋友持續參與運動。

保障女孩身體自主權　綠委籲比照文化幣發月經幣

保障女孩身體自主權　綠委籲比照文化幣發月經幣

文化幣加碼年底前「半價看電影」

文化幣加碼年底前「半價看電影」

文化幣「青年席位」每張票再回饋100點

文化幣「青年席位」每張票再回饋100點

網傳立院刪文化幣經費　翁曉玲駁斥：沒刪預算何來追加預算之理？

網傳立院刪文化幣經費　翁曉玲駁斥：沒刪預算何來追加預算之理？

關鍵字：

文化幣青春動滋券

讀者迴響

熱門新聞

護理女神謝侑芯「31歲猝逝主因」曝光！海外工作離世

王子粿粿定情日曝光！「IG第13張照片」大膽宣主權

不是胰臟癌！　坣娜真正死因曝光...富商老公心碎發聲

粿粿爆早住進王子家！范姜彥豐心碎狠斷3年夫妻情

快訊／簡廷芮老公反擊了！　切割粿粿王子不倫戀

粿粿被爆住王子家！5千萬豪宅屋主是昆凌

粿粿住王子家被拍到鐵證！徵信社58字發聲

快訊／粿粿閨蜜簡廷芮發聲撇不倫

王子不倫粿粿　天后闆妹：那群還有一對沒爆

粿粿傳住進王子家！　閨密簡廷芮遭網點名「留言區置板凳」至今神隱

快訊／蔡依林大巨蛋「只開3場」搶票時間曝

知名肉圓店出現一堆警察　老闆遭上銬

王子粿粿「8段調情對話」完整曝光！1年半前早開始

「護理系女神」謝侑芯死因是心臟病！醫院報告出爐

王子人設崩塌！製作人B2真實反應曝

更多

最夯影音

更多
時間倒帶　王子結束美國行曾笑認「有戀情」　劣跡藝人18年前神示警「偷吃要擦乾淨」

時間倒帶　王子結束美國行曾笑認「有戀情」　劣跡藝人18年前神示警「偷吃要擦乾淨」
粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

才新婚10天..Lulu當眾喊「我懷孕了」　陳漢典不怕演藝圈誘惑：我外貌協會！

才新婚10天..Lulu當眾喊「我懷孕了」　陳漢典不怕演藝圈誘惑：我外貌協會！

粿粿、王子「美國行沒邊界互動」被挖出　晏柔中同行遭轟共犯…范姜彥豐出面發聲

粿粿、王子「美國行沒邊界互動」被挖出　晏柔中同行遭轟共犯…范姜彥豐出面發聲

萌娃萬聖節變裝王世堅　舉牌模仿喊：從從容容

萌娃萬聖節變裝王世堅　舉牌模仿喊：從從容容

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面