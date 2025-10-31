文化幣、動滋券合作加碼！11月底前用完「回饋現賺300元」

▲「文化幣、青春動滋券」在11月底前使用完，可再獲得200點文化幣、100元青春動滋券雙重回饋。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

文化部、運動部合作推出「動滋青春 X 文化能量爆發」限時加碼，只要在11月底前使用完「1200點文化幣」及「200元青春動滋券」，最高可再獲得200點文化幣、100元青春動滋券雙重回饋，等於至少300元價值。

文化部長李遠、運動部長李洋在月中「遠洋合作」首次會面後，如今推出合作，限時加碼放大「文化幣、青春動滋券」，共2波任務。

第1波針對13至22歲青年使用的文化幣，只要在今年11月30日前花完所領到的文化幣，就可以獲得加碼的「100點文化幣」。

第2波則是文化幣與「青春動滋券」的合作加碼，16歲至22歲青年在11月30日前用完文化幣1200點，也用完11月1日加碼發放的「青春動滋券200元加碼劵」，就可獲得100點文化幣、100元青春動滋券的雙重回饋。

總計的2波加碼，能讓16歲至22歲同時花完「1200點文化幣」及「200元加碼青春動滋券」，共獲得200點文化幣、100元青春動滋券。

▼文化部、運動部正式合作推出「動滋青春X文化能量爆發」。（圖／文化部）

李遠及李洋也大力推薦青年使用文化幣、青春動滋券的建議。李遠說，「文化幣」可以用超級優惠價格，購買表演藝術青年席位、獨立書店買書2點送1點。同時國片強勢上檔，像是突破2億元票房的《96分鐘》、恐怖電影《泥娃娃》，或是雙女孩上檔的《女孩》、《左撇子女孩》、直面人生的《我們意外的勇氣》等，可享有「2點贈送1點」、「結伴看國片滿350點回饋100點」的優惠，等於用21折就能看國片。

李洋則推薦，「青春動滋券」可以用在運動中心、游泳池、騎乘Youbike共享單車，觀賞或參與各式職業、業餘運動賽事，當然也可以到羽球場打羽球。

文化部表示，加碼送的文化幣與青春動滋券，預計於11月30日活動結束後1周內發放，使用期限一樣至今年12月31日止，鼓勵青年朋友把握最後2個月，趕快使用手中的文化幣與青春動滋券，也趁最後加碼機會，讓青春能量一路延燒到年底。