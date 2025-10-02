文化幣加碼年底前「半價看電影」　秋冬國片片單一次看　

記者林育綾／台北報導

隨著金馬獎公布入圍名單，緊接而來秋冬國片檔期，文化部宣布從10月3日起至12月31日，使用文化幣購票觀看國片，不限金額享有「消費2點贈送1點」加碼回饋，也就是相當於「半價看電影」，同時「結伴看國片滿350點回饋100點」也持續累加，回饋無上限，鼓勵青年朋友走進電影院。

▲文化幣加碼國片「消費2點贈送1點」，等於半價看電影。（圖／文化部）

文化部長李遠表示，今年上半年推出的「結伴看國片春夏加碼」消費滿350點回饋200點升級方案，吸引超過6.8萬人次進戲院觀影，文化幣消費金額累計突破6,100萬元，為國片市場帶來一波青年觀眾的熱情支持。

其中，《角頭－鬥陣欸》與《96分鐘》雙雙突破億元票房，口碑持續延燒，不斷創造票房新紀錄，另有《進行曲》、《我家的事》、《陌路兄弟》、《失明》、《詭鄉》等也正熱映中。隨著多部國片在國際影展嶄露頭角，加上金馬獎公布入圍名單，國片將迎來下一波上映熱潮。

文化部趁勢推出用文化幣看國片「消費2點贈送1點」加碼回饋，鼓勵青少年在今年最後3個月使用文化幣的期間，以行動支持台灣電影。



秋冬國片題材涵蓋愛情、紀錄片、家庭、勵志、恐怖等，也包含多部得獎或入圍國內外影展的影片，如舒淇首度自編自導的《女孩》，入選第82屆威尼斯影展主競賽單元，更在釜山國際影展勇奪最佳導演獎。

▲舒淇首部執導電影《女孩》也在秋冬國片片單。（圖／甲上娛樂提供）



《左撇子女孩》則於法國坎城影展「影評人週」競賽單元獲得「甘氏基金會獎」與「金鐵道獎」，並代表台灣角逐2026年第98屆奧斯卡金像獎最佳國際影片。導演陳玉勳最新作品《大濛》帶領觀眾重返民國40年代動盪的台灣社會，描繪小人物在時代洪流下為生存奮鬥的勇氣與情感，一舉入圍金馬獎最佳劇情片、最佳導演及最佳男、女主角等11項大獎，成為今年秋冬最受矚目的國片之一。



其他還有入圍柏林影展「視角」競賽單元的《河鰻》，以社子島為背景，詮釋一段年輕男子與神秘女子相遇的故事。《突破：三千米的泳氣》以勵志運動為題材，傳達盲人突破自我極限的勇氣與熱血精神。《泥娃娃》則以童謠泥娃娃為發想，打造驚悚邪靈故事，挑戰觀眾感官極限。

劉若英主演《我們意外的勇氣》，講述相差12歲的姊弟戀，在愛情與生命課題中互相扶持陪伴的動人情感。紀錄片《新來的小朋友》聚焦印尼移民在台灣生活、奮鬥與文化融合的情景。

《蟲》描述台灣青年在現實社會中的掙扎與生存困境。《南方時光》則重現1990年代高雄的生活樣貌，呈現少年在家庭、友情與愛情中的追尋與認同。

▼秋冬國片名單一次看。（圖／文化部提供，點圖可放大）





文化部再次提醒，2025年文化幣領用期限即將於12月31日結束，鼓勵青年朋友把握最後3個月，結伴一起進戲院看國片，還能透過文化幣享受「半價回饋」及「結伴同行」雙重優惠。各項文化幣優惠及最新訊息可參考「文化幣官網」。