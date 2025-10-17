陸茶飲店贈品「子宮形」玩偶　粉色及紅色兩款對應「月事」不同期

▲小公舉毛絨玩偶。（圖／翻攝微博，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸知名茶飲品牌「滬上阿姨」近日推出雙杯套餐，贈送一款名為「小宮舉毛絨玩偶」的子宮造型卡通娃娃，分為粉色與紅色兩種款式，象徵女性「月事」不同時期。該產品一經上市便引發網友熱議，有人認為創意獨特、寓意積極，也有人覺得在飲品店售賣「人體器官造型玩偶」略顯突兀。

《極目新聞》報導，滬上阿姨茶飲品牌推出一款雙杯飲品套餐，內含一個子宮造型的玩偶。該玩偶命名為「小宮舉毛絨玩偶」，從外形看，與子宮相似，倒梨形，還有「輸卵管」和「卵巢」。分為粉色和紅色兩款，頁面介紹中寫道，兩種顏色是對應每個月的不同時期。

滬上阿姨官方於昨（16）日回應稱，品牌將飲品與毛絨玩偶結合，是希望傳達「悅己、自信、自由」的理念，提醒女性「好好愛自己」。行銷方式雖屬常見的「買飲品送玩偶」活動，但此次以子宮造型為主題，仍屬少見，因此格外引人關注。

此次活動同步推出的還包括胃、腎等器官造型玩偶，主打健康與養生概念。然而，唯獨子宮玩偶「出圈」引起爭議。專家指出，這反映出社會對女性生理議題的敏感與避諱，即使以可愛化形式呈現，仍容易引發羞赧或誤解，相較之下，胃、腎等器官被視為「中性」象徵，較少引起爭議。

從設計理念來看，「小宮舉」玩偶並無低俗或獵奇表現，而是以粉、紅兩色對應女性不同生理期，旨在傳遞女性健康與身體正向意識。相關人士認為，此次事件折射出公眾在面對女性生理健康議題時的矛盾心理，顯示社會對「身體自主」與「健康教育」的接受度仍有待提升。