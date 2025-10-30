獲正國會支持　林岱樺控遭網軍攻擊「短時間千則重複性惡意留言」

▲民進黨立委林岱樺。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨正國會掌門人、外交部長林佳龍等派系黨公職，29日晚間突一同發文表態力挺派系綠委林岱樺參選高雄市長。但林岱樺涉助理費案，此次表態也讓一票綠營支持者不滿。林岱樺國會辦公室指出，近日針對林岱樺的網路攻擊異常激增，短時間內出現超過一千則重複性留言與惡意抹黑。經初步比對，這些帳號來源集中且發文時間一致，疑似由同一家公關公司透過群控系統操作水軍發動攻擊。時間點與《正國會聯合推薦文》發布幾乎同步。林岱樺批評，這顯示有人刻意放大議題、製造假熱度，試圖以網軍手段扭曲民意。

林岱樺辦公室指控遭到網軍攻擊，林岱樺表示，「我們已蒐集留言紀錄、帳號清單與時間軸資料，將向平台正式申訴，要求查明是否存在協同行為。」她強調，網軍攻擊不是民意，而是對改革力量的打壓。「越被攻擊，就代表我們的改革越有力量。正因為我獲得正國會的支持，聲勢上升、改革受到矚目，才讓某些人感到焦慮」。

林岱樺呼籲支持者勇敢發聲，拒絕網軍假訊息，支持真實民意，也感謝許多網友在留言區自發留言「支持正國會推薦」「拒絕假帳號攻擊」，用真實聲量對抗假熱度。林強調：「我們靠人民，不靠網軍。清白就是我們最堅固的防火牆」，改革的路不會停止，來自暗黑手段的攻擊，更會讓她堅定守護民意、繼續前進。

