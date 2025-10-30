快訊／案例場2次清消仍驗出豬瘟病毒！國防部化學兵支援

▲「非洲豬瘟中央災害應變中心」第42次會議。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

非洲豬瘟防疫警戒，不過台中案例場經過2次清消，仍在2處驗出豬瘟病毒陽性。「非洲豬瘟中央災害應變中心」指揮官陳駿季表示，這狀況要非常警惕，核酸病毒殘存，都可能擴散到其他地區，目前請國防部化學兵來支援，針對清消再次徹底落實，要求台中市府必須配合。

農業部防檢署今（30）日下午3點半舉行「非洲豬瘟中央災害應變中心記者會」，動物防疫組組長林念農提到，目前在案例場環境監測，仍有2處發現非洲豬瘟病毒核酸陽性，提醒務必落實清消。至於關聯場22場皆為陰性，另有5場送驗中。

指揮官陳駿季補充說明，目前在分級、分層查訪、清消都有高規格處理，但很遺憾在案例場已經經過2次清消，還是驗出2處非洲豬瘟病毒核酸陽性，若核酸病毒殘存，都有可能擴散到其他地區，各縣市都非常擔心，目前國防部化學兵來支援，針對清消管理，務必明天（31日）一定要徹底完成，包括場地、相關的車輛等，都要再次徹底清消。

此次案例場驗出病毒的2處區域與上次不同，分別為牆面、飲水區，陳駿季表示，不管哪一區，只要還驗出就不行，清消一定要徹底落實。

另外關於廚餘掩埋場，由於擔憂山豬、野豬進入，屆時若透過廚餘傳播病毒，台灣就無法達到清零目標。目前除了要求廚餘覆土加厚、圍籬要加強，環境部也將進駐到台中應變所，針對全台廚餘成立協調所，各縣市廚餘處理都由此單位擔任協調官，期望中央地方攜手合作，把病毒鎖在台中，以清零為目標。