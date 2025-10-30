　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

檢察官親赴廚餘掩埋場！　追養豬場訪視紀錄「最速件」致函農業部

▲▼養豬場,廚餘掩埋場。（圖／中檢提供）

▲中檢為追查了解廚餘掩埋場情況，今日親赴現場勘查。（圖／中檢提供）

記者許權毅／台中報導

台中地檢署偵辦非洲豬瘟案，今日檢察官親自前往沙鹿、大雅廚餘掩埋場，以及烏日焚化爐，了解廚餘處置流程。此外，中檢為了追查中市府農業局動保處訪視養豬場情況，已經以「最速件」致函給農業部。另外，中檢昨日分案追查死豬「三聯單」是否涉及竄改，目前尚未傳訊。

中檢指出，深入了解廚餘去化及防疫管理實況，於今（30）日上午由民生專組主任檢察官洪國朝、檢察官康存孝，前往沙鹿、大雅聯合區域性垃圾掩埋場及臺中市烏日垃圾資源回收廠（焚化爐）進行實地履勘，詳實觀察廚餘掩埋與焚化作業流程，並聽取相關單位現場說明，以掌握防疫措施執行情形。

▲▼養豬場,廚餘掩埋場。（圖／中檢提供）

▲▼民生專組主任檢察官洪國朝（下圖右三）、檢察官康存孝（下圖左一）也前往焚化廠。（圖／中檢提供）

▲▼養豬場,廚餘掩埋場。（圖／中檢提供）

檢方說，今日已以最速件致函農業部，就台中市動物保護防疫處人員，訪查轄內養豬場時所填寫之「養豬場自衛防疫輔導及訪視紀錄表」加以確認。

檢方強調，為防堵非洲豬瘟疫情為攸關國家防疫安全與畜牧產業穩定之重要工作，本署將持續與中央及地方相關機關密切合作，依法嚴謹辦理各項偵查與行政協作事宜，務求釐清事實全貌，防止疫情擴散，維護公共利益與民生安全。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 8243 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「粿仔王子」小吃店爆紅！　網刷整排5星評論：粿王遊戲
粿粿婚內出軌王子「早有知情人士」　2個月前就爆料：有證據
國道離奇案！女怒「知名布丁」被偷吃　暴衝突當場筊杯…結局神轉
王子爆不倫粿粿！　羅志祥認：我沒資格評論
快訊／北市五分埔商圈晚間火警！
知名肉圓店出現「一堆警察」一旁有人在哭　老闆遭上銬帶走

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

桃園垃圾車與機車碰撞　女騎士遭輾卡車輪下命危

快訊／北市五分埔商圈晚間火警！消防人員灌救中

檢察官親赴廚餘掩埋場！　追養豬場訪視紀錄「最速件」致函農業部

國道離奇案！女怒「知名布丁」被偷吃　暴衝突當場筊杯…結局神轉

陸配溺殺2幼女凌亂道歉又感恩「檢求處無期、律請判8年」11／3揭曉

高雄老牌醫院慘了！被查獲180項嚴重疏失　涉違毒品條例遭移送

上銀行領4000元失敗暴怒　南投婦激動亮菜刀！警安撫解圍

空拍照曝！中市遭爆亂倒廚餘　綠營怒轟：餿水大量外溢

快訊／闖焚化廠倒廚餘！萬丹畜牧場員工、司機交保　檢不服提抗告

柯文哲讚黃景茂是老實公務員　檢：他堅持筆錄要寫「奉交下」

范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

燕子口堰塞湖恐潰決　立霧溪「水流狂衝」驚人畫面曝

玉女歌手坣娜驚傳病逝！　享年59歲

李沐和舒華比韓文出絕招：歐巴～　挑戰空中瑜珈崩潰「最難的工作」

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

北教大「型男教授」偷吃12女！ 後宮集滿校長、老師、學生 滿滿都是他工具人

半夜取貨取到黃金鼠！　遭棄紙盒「求好心人收養我」

潘瑋柏宣傳到一半「開煮泡麵」　護食怕工作人員搶：只有買一包？

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

桃園垃圾車與機車碰撞　女騎士遭輾卡車輪下命危

快訊／北市五分埔商圈晚間火警！消防人員灌救中

檢察官親赴廚餘掩埋場！　追養豬場訪視紀錄「最速件」致函農業部

國道離奇案！女怒「知名布丁」被偷吃　暴衝突當場筊杯…結局神轉

陸配溺殺2幼女凌亂道歉又感恩「檢求處無期、律請判8年」11／3揭曉

高雄老牌醫院慘了！被查獲180項嚴重疏失　涉違毒品條例遭移送

上銀行領4000元失敗暴怒　南投婦激動亮菜刀！警安撫解圍

空拍照曝！中市遭爆亂倒廚餘　綠營怒轟：餿水大量外溢

快訊／闖焚化廠倒廚餘！萬丹畜牧場員工、司機交保　檢不服提抗告

柯文哲讚黃景茂是老實公務員　檢：他堅持筆錄要寫「奉交下」

桃園垃圾車與機車碰撞　女騎士遭輾卡車輪下命危

玉山艦螺旋槳突「斷一片」！海軍證實：調查中

台南關廟「粿仔王子」小吃店爆紅！網友刷整排5星評論：粿王遊戲

鴻海科技日「3款限定伴手禮」曝光　聯名盥洗包、鈦輕水瓶搶先看

隋棠、76歲潘迎紫都在做「重訓」　「1好處」不用節食也能維持好體態

阿谷老師分析5星座「最愛冷暴力」　第一名竟是有計畫的天蠍

施名帥《監所》秀「被捅疤痕」！張軒睿、陳澤耀憋笑：是割盲腸

粿粿婚內出軌王子「早有知情人士」　2個月前在網路爆料：有證據

張豐豪偷當「鏟子超人」 何潤東知情後大讚超暖心

商港事業協會與高港裝卸公會感謝開放外勞　培訓人員願提供技術支援

黃國昌稱綠2026敗「英系會拉下賴清德」　王世堅：別光天化日講聊齋

社會熱門新聞

即／隧道「長髮女鬼」抓到了　23歲妹身分曝光

桃園少婦約男大生多人運動！還懷小王的種

隧道有鬼恐怖照瘋傳　警調監視器拍到3人

1女戰3男出事！2人沒戴套挨告性侵　他4P不舉pass

快訊／上班快改道！　國1「大車故障」塞爆

行政院通過修法！重大暴力犯終身不得假釋

即／新北大道連環撞！通緝犯疑毒駕追撞2車

獨／客吃隔夜飯開嗆　老闆開山刀猛砍

北教大「型男教授」偷吃12女！　後宮集滿校長、老師、學生

車頭都朝前仍挨罰併排　車主提告慘輸

無照男超速撞死小姊妹　喊冤是「她們闖紅燈」

獨／贈豪車送出國仍留不住　25歲正妹投向9億CEO卻雙亡

寄8張提款卡被控助詐136萬　她獲無罪

陸配溺殺2幼女！鑑定醫師：想一起去天堂照顧

更多熱門

相關新聞

中市遭爆亂倒廚餘餿水外溢　空拍照曝！

中市遭爆亂倒廚餘餿水外溢　空拍照曝！

非洲豬瘟禁令引爆全台廚餘去化危機，台中市政府的處理方式引發綠營砲聲隆隆。民進黨市議員江肇國、張家銨、蔡耀頡今（30）日聯合質詢，痛批台中市環保局竟將大量未經處理的廚餘，直接傾倒進霧峰掩埋場，並出示空拍照片，顯示廚餘水已大量外溢，形成被戲稱為「燕圾湖」的怵目驚心場景。

即／萬丹畜牧場業者闖焚化廠倒廚餘　檢不服交保提抗告

即／萬丹畜牧場業者闖焚化廠倒廚餘　檢不服交保提抗告

即／廚餘去化中央前進協調所緊急成立

即／廚餘去化中央前進協調所緊急成立

網傳彰化養豬場外3頭死豬照　雜草高度揭真相

網傳彰化養豬場外3頭死豬照　雜草高度揭真相

非洲豬瘟死亡豬隻化製單疑塗改！檢追查中

非洲豬瘟死亡豬隻化製單疑塗改！檢追查中

關鍵字：

廚餘掩埋場養豬場廚餘

讀者迴響

熱門新聞

王子粿粿「8段調情對話」完整曝光！1年半前早開始

王子、粿粿出手了！

徵信社開第1槍打臉王子粿粿！「絕對可以支持范姜」

新婚10天！Lulu突喊「我懷孕了」

晏柔中目睹粿粿、王子沒邊界互動！遭網轟「共犯」　范姜彥豐出面發聲

范姜彥豐爆討1200萬封口！「王子拒付急切割」

范姜彥豐「選1時機爆出軌」！網驚：最狠報復

范姜彥豐強大背景被挖出！　網友直呼完勝王子

家人1舉動「救了范姜彥豐」　他驚：誰都救不了

下波變天更冷猛降10°C　轉雨濕5天

王子爆代言黑歷史　品牌方忍7年才鬆口

王子調情粿粿！「加1顆糖粿」超色歌詞藏秘密

即／隧道「長髮女鬼」抓到了　23歲妹身分曝光

不只粿王戀！葛斯齊出手驚爆「美國出軌團有兩對」　疑似還有案外案

王子人設崩塌！製作人B2真實反應曝

更多

最夯影音

更多
范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌

范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌
粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

燕子口堰塞湖恐潰決　立霧溪「水流狂衝」驚人畫面曝

燕子口堰塞湖恐潰決　立霧溪「水流狂衝」驚人畫面曝

玉女歌手坣娜驚傳病逝！　享年59歲

玉女歌手坣娜驚傳病逝！　享年59歲

李沐和舒華比韓文出絕招：歐巴～　挑戰空中瑜珈崩潰「最難的工作」

李沐和舒華比韓文出絕招：歐巴～　挑戰空中瑜珈崩潰「最難的工作」

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面