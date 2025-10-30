檢察官親赴廚餘掩埋場！　追養豬場訪視紀錄「最速件」致函農業部

▲中檢為追查了解廚餘掩埋場情況，今日親赴現場勘查。（圖／中檢提供）



記者許權毅／台中報導

台中地檢署偵辦非洲豬瘟案，今日檢察官親自前往沙鹿、大雅廚餘掩埋場，以及烏日焚化爐，了解廚餘處置流程。此外，中檢為了追查中市府農業局動保處訪視養豬場情況，已經以「最速件」致函給農業部。另外，中檢昨日分案追查死豬「三聯單」是否涉及竄改，目前尚未傳訊。

中檢指出，深入了解廚餘去化及防疫管理實況，於今（30）日上午由民生專組主任檢察官洪國朝、檢察官康存孝，前往沙鹿、大雅聯合區域性垃圾掩埋場及臺中市烏日垃圾資源回收廠（焚化爐）進行實地履勘，詳實觀察廚餘掩埋與焚化作業流程，並聽取相關單位現場說明，以掌握防疫措施執行情形。

▲▼民生專組主任檢察官洪國朝（下圖右三）、檢察官康存孝（下圖左一）也前往焚化廠。（圖／中檢提供）



檢方說，今日已以最速件致函農業部，就台中市動物保護防疫處人員，訪查轄內養豬場時所填寫之「養豬場自衛防疫輔導及訪視紀錄表」加以確認。

檢方強調，為防堵非洲豬瘟疫情為攸關國家防疫安全與畜牧產業穩定之重要工作，本署將持續與中央及地方相關機關密切合作，依法嚴謹辦理各項偵查與行政協作事宜，務求釐清事實全貌，防止疫情擴散，維護公共利益與民生安全。