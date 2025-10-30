普丁秀最強飛彈！號稱「射程無限」可飛好幾年　全球都打得到

▲ 「海燕」巡弋飛彈號稱射程無限。（圖／翻攝自moscowtimes.ru）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯軍方日前宣布成功試射新型核動力巡弋飛彈「海燕」（Burevestnik），這款號稱全球射程最長的戰略武器，於10月21日完成長達15小時、飛行距離1萬4000公里的超長程測試，在擊中目標前可繞地球飛行數千次。

英媒《Military Watch Magazine》報導，9M730「海燕」巡弋飛彈最大特色在於採用小型化核反應爐作為動力來源，理論上可在空中持續飛行數年而無需補給。

這項設計令飛彈具備多重戰術優勢，包括避免在敵方第一輪打擊中在地面被摧毀、可在敵方領空附近飛行展現武力，以及可從意料外的方向發動攻擊，專挑防空薄弱環節下手。

俄國總參謀長格拉西莫夫（Valery Gerasimov）向總統普丁報告測試結果時表示，「該飛彈的技術能夠確保精準打擊全球任何受到高度防護的目標。」普丁則稱試射成功證明「俄羅斯核盾的可靠性」，並將海燕形容為「全世界獨一無二的武器系統」。

普丁指出，「當前任務是確定可能的部署方式，並開始準備將此武器納入我軍基礎設施建設。」他過去曾在國會演說中宣稱，海燕擁有「無限射程」，且「對所有現有和未來的飛彈防禦系統都是無敵的」。

由於俄羅斯PAK DA洲際戰略轟炸機計畫進度延宕，海燕飛彈的全球核打擊能力顯得格外重要，尤其是其攻擊美國本土的戰略威懾價值。

俄國國防部對這款預計搭載核彈頭的武器投入大量資源，同時也正快速現代化戰略潛艦艦隊，部署「海神」（Poseidon）魚雷，並升級RS-28薩爾馬特（Sarmat）等洲際彈道飛彈系統。