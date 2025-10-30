　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

獨家專訪／鄭麗文：九二共識是兩岸消極基礎　盼賴清德下架台獨黨綱　

▲▼ 國民黨主席鄭麗文專訪 。（圖／記者徐文彬攝）

▲國民黨主席當選人鄭麗文。（圖／記者徐文彬攝）

記者崔至雲／台北報導

被認為是「非典型勝選者」的國民黨主席當選人鄭麗文，在兩岸議題上的論述備受關注。鄭麗文接受《ETtoday新聞雲》專訪時表示，九二共識其實是非常消極的政治基礎，但起碼能讓兩岸可以對話、交流、見面、甚至坐下來談，至於積極往什麼方向走，還有待努力，但若總統賴清德願意接受九二共識、下架民進黨台獨黨綱，「我相信賴清德也可以改變兩岸關係，也可以迎來兩岸的和平」。

鄭麗文指出，她覺得九二共識是非常非常重要的政治基礎，從1992年開始，在李登輝總統任內、在馬英九總統任內，都具體發揮了巨大的成效，大家有目共睹，也沒有因為民進黨刻意炒作的「一中疑慮」而造成問題。她反問，「在李登輝任內的兩岸交流、以及馬英九八年之內的兩岸關係，有出現任何對台灣不利嗎？有出現任何威脅嗎？完全沒有啊。」

她批評，一中原則是民進黨刻意操作的，「他就是怕九二共識繼續發揮，其實我覺得民進黨是很不智的。」鄭麗文認為，當年蔡英文上任時若敢再多跨半步、接受九二共識，「那就完全不一樣」。她指出，民進黨用九二共識作為台灣內部政黨區隔，甚至引起不必要的政治對立，「我覺得是不對的，我認為台灣內部的政黨競爭，不應該建立在這個態度上。」

鄭麗文強調，如果朝野能共同在九二共識上尋求兩岸和平與和解，這才是對台灣最有利的。可惜民進黨為了內部選票與政黨區隔，不惜斷送兩岸和平發展的契機，導致蔡英文八年任內兩岸跌至冰點。她指出，賴清德的個人風格與過去身為台獨政治工作者的背景，使得兩岸關係快速惡化，「這都對台灣是非常不利、不智的，是讓我們真的得不償失的。」

鄭麗文認為，九二共識雖是「消極的政治基礎」，但能排除兩邊不必要的疑慮，讓雙方起碼能對話、交流、見面，「至於積極往什麼方向走，還有待努力，但至少九二共識可以讓兩邊握手、見面、坐下來談。」

被問到馬政府時期是「九二共識一中各表」，但現在中共一直強調，「一中原則」的九二共識，台灣是否已沒有各表的空間？鄭麗文回應，「那當然對我們來講，我們都在講中華民國，這哪有什麼問題？就是我們講中華民國，他講他的，九二共識不就是這樣？就是他講他的、我們講我們的，理論上應該是要這樣。」

她進一步指出，兩岸隔絕已久、分歧嚴重，不可能一夕之間完全彌平，要努力化解過去所遺留的分歧，創造未來和解合作的可能性，不希望讓兩岸往惡意、仇恨、對立的方向發展，甚至最後一發不可收拾、還打仗，「我們希望往一個不一樣的方向去發展。」

鄭麗文也提到，未來若國民黨執政，且她有機會與中國國家主席習近平會面，「或許可以跟大陸談說不要再共軍繞台」。但她坦言，國民黨目前仍在野，除非民進黨願意聽她的勸，不要再去製造無謂的對立與仇恨、化解兩岸分歧。如果賴清德願意接受九二共識、下架民進黨的台獨黨綱，「我相信賴清德也可以改變兩岸關係，也可以迎來兩岸的和平」。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 8243 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
王子「偷吃粿粿涉失德」11月上海開演唱會！陸網怒退票：白瞎了
不斷更新／藍鳥首局就背靠背開轟！締世界大賽史上首次紀錄
前最美檢察官霸氣「黑卡給太座」：不用工作是基本
川普爽快答應李在明「南韓打造核動能潛艦」　監控中國北韓
王子偷吃粿粿早露餡！　網扒證據影片揭「2障眼手法」
獨家專訪／與盧秀燕爭2028誰出線？　鄭麗文笑：我從沒想過要
大谷有望G6、G7再登板　羅伯斯：若狀況允許「是選項之一」
粿粿婚內出軌！　廣告小妹列3重點：顯然很難放棄帥小王
桃園少婦約男大生「多人運動」　還懷小王種

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

獨家專訪／鄭麗文幫賴清德喊冤　他變麻煩製造者因完全配合美國

獨家專訪／會盡快安排見黃國昌　鄭麗文：有信心2026新北市長是藍

獨家專訪／支持聯合政府為藍白合鋪路　鄭麗文：縣市小內閣也可談

獨家專訪／虎口下的黨主席！　鄭麗文：當選意謂國民黨最後一搏

獨家專訪／鄭麗文：九二共識是兩岸消極基礎　盼賴清德下架台獨黨綱　

獨家專訪／兩岸和平統一？　鄭麗文：不用這麼極端中間很多事要做

獨家專訪／稱很少去大陸跟對岸不熟　鄭麗文：見習近平沒有時間表

獨家專訪／與盧秀燕爭2028誰出線？　鄭麗文笑：我從沒想過要選

核三重啟「最快時間點」曝　台電內部揭時程

戰車沿路噴黑煙　十軍團「各項鑑定均妥善」：柴油引擎的正常現象

范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

燕子口堰塞湖恐潰決　立霧溪「水流狂衝」驚人畫面曝

玉女歌手坣娜驚傳病逝！　享年59歲

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

半夜取貨取到黃金鼠！　遭棄紙盒「求好心人收養我」

潘瑋柏宣傳到一半「開煮泡麵」　護食怕工作人員搶：只有買一包？

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

被「地雞主」追暴紅　黑絲OL胸狠辣照曝光　本尊現身親回男朋友條件

凌晨2點才睡仍登板投6局！大谷翔平懊悔失投挨轟　嘆沒做到最理想

獨家專訪／鄭麗文幫賴清德喊冤　他變麻煩製造者因完全配合美國

獨家專訪／會盡快安排見黃國昌　鄭麗文：有信心2026新北市長是藍

獨家專訪／支持聯合政府為藍白合鋪路　鄭麗文：縣市小內閣也可談

獨家專訪／虎口下的黨主席！　鄭麗文：當選意謂國民黨最後一搏

獨家專訪／鄭麗文：九二共識是兩岸消極基礎　盼賴清德下架台獨黨綱　

獨家專訪／兩岸和平統一？　鄭麗文：不用這麼極端中間很多事要做

獨家專訪／稱很少去大陸跟對岸不熟　鄭麗文：見習近平沒有時間表

獨家專訪／與盧秀燕爭2028誰出線？　鄭麗文笑：我從沒想過要選

核三重啟「最快時間點」曝　台電內部揭時程

戰車沿路噴黑煙　十軍團「各項鑑定均妥善」：柴油引擎的正常現象

台灣人過半肥胖　醫揭「越南人超瘦」4大原因：減重不靠節食

習近平時隔11年再度訪韓！與川普「世紀談判」受矚　爭議話題曝光

ETF雙強領軍！00929配息連升！00940相對便宜！ETF達人：看好00929再調升配息！

Nissan「豪華7人座MPV」等了10多年終於大改款！挑戰對手TOYOTA阿法

新麗企業台南官田工廠凌晨火警！塑膠微粒起火　廠房人員急報案

獨家專訪／鄭麗文幫賴清德喊冤　他變麻煩製造者因完全配合美國

獨家專訪／會盡快安排見黃國昌　鄭麗文：有信心2026新北市長是藍

不斷更新／藍鳥首局就背靠背開轟！締世界大賽史上首次紀錄

助詐97萬辯不知自然人憑證涉個資　他因「外送」露餡

獨家專訪／支持聯合政府為藍白合鋪路　鄭麗文：縣市小內閣也可談

【這團太會演】萬聖節最強雲霄飛車扮裝現身！全員抖動＋俯衝神還原

政治熱門新聞

砸2467億買66架戰機全沒到！國防部說明了

獨家專訪／與盧爭2028誰出線？　鄭麗文給答案

輝達落腳T17、18！洲美段死灰復燃成轉折　促新壽願合意解約

周玉蔻反擊：王世堅小裡小氣上摩鐵不認帳　哪來臉皮跟我拼格調？

戰車沿路噴黑煙　十軍團：柴油引擎的正常現象

示警鄭麗文喊「我是中國人」衝擊2026選情　蔡正元：保證落選一大堆

核三重啟　台電內部評估「最快2029年」

小心變豬仔！國人赴東南亞從事詐騙案趨增　外交部：別信高薪話術

賴清德首度表態：反對推進統一　強化國防非挑釁是要維持現狀

政院明公布移工政策精進方案　企業替本勞加薪2千元能多聘一人

我政府對泰國王太后詩麗吉辭世深致哀悼

民眾黨2026首波議員提名出爐　北市現任4人、新竹2人拼連任

直言「民進黨2026很多地方選不上」　周玉蔻：這個黨缺乏想像力

鄭麗文喊「我是中國人」挨轟　吳宗憲批民進黨：這句話哪有錯？

更多熱門

相關新聞

謝龍介指林俊憲民調上升　陳亭妃怒嗆：介入民進黨初選！怕什麼？

謝龍介指林俊憲民調上升　陳亭妃怒嗆：介入民進黨初選！怕什麼？

2026台南市長選舉競爭激烈，國民黨立委謝龍介稱，民進黨立委林俊憲民調持續上升中，與民進黨立委陳亭妃距離會不斷拉近。對此，陳亭妃今（29日）怒轟，「謝龍介不演了，直接介入民進黨的初選，謝龍介在怕什麼？」

賴清德籲國人勿跨境網購肉製品　「若非洲豬瘟失守將損失數千億」

賴清德籲國人勿跨境網購肉製品　「若非洲豬瘟失守將損失數千億」

王家貞痛批賴清德光電弊案連連、環境破壞嚴重有臉喊清廉愛鄉土？

王家貞痛批賴清德光電弊案連連、環境破壞嚴重有臉喊清廉愛鄉土？

赴陸見宋濤遭民進黨開轟　蕭旭岑：9成民意支持兩岸維持溝通管道

赴陸見宋濤遭民進黨開轟　蕭旭岑：9成民意支持兩岸維持溝通管道

賴清德首度表態：反對推進統一　強化國防非挑釁是要維持現狀

賴清德首度表態：反對推進統一　強化國防非挑釁是要維持現狀

關鍵字：

九二共識鄭麗文兩岸賴清德台獨黨綱蔡英文

讀者迴響

熱門新聞

王子爆代言黑歷史　品牌方忍7年才鬆口

晏柔中目睹粿粿、王子沒邊界互動！遭網轟「共犯」　范姜彥豐出面發聲

下波變天更冷猛降10°C　轉雨濕5天

粿粿3年前答應求婚照被挖！

王子在范姜彥豐頭上拿「綠帽」　網朝聖3年前照

隧道有鬼恐怖照瘋傳　警調監視器拍到3人

坣娜胰臟癌逝　醫嘆「癌王」發現就晚期：5症狀要小心

蔡瑞雪聲援范姜彥豐

獨家／王子遭爆2月和席惟倫同遊日本　

坤達離開《玩很大》暫休　代班人選出爐竟是他

獨／坣娜死因曝光「是胰臟癌」！　低調封鎖死訊親友崩潰

坣娜「癌王」胰臟癌病逝　醫示警3類食物

《全明星》紅隊接連爆出軌！網點名2組人開酸

看似冷漠「其實是慢熱」星座

粿粿沒洗澡「突襲王子房間」！

更多

最夯影音

更多
范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌

范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌
粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

燕子口堰塞湖恐潰決　立霧溪「水流狂衝」驚人畫面曝

燕子口堰塞湖恐潰決　立霧溪「水流狂衝」驚人畫面曝

玉女歌手坣娜驚傳病逝！　享年59歲

玉女歌手坣娜驚傳病逝！　享年59歲

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面