獨家專訪／鄭麗文：九二共識是兩岸消極基礎　盼賴清德下架台獨黨綱　

▲國民黨主席當選人鄭麗文。（圖／記者徐文彬攝）



記者崔至雲／台北報導

被認為是「非典型勝選者」的國民黨主席當選人鄭麗文，在兩岸議題上的論述備受關注。鄭麗文接受《ETtoday新聞雲》專訪時表示，九二共識其實是非常消極的政治基礎，但起碼能讓兩岸可以對話、交流、見面、甚至坐下來談，至於積極往什麼方向走，還有待努力，但若總統賴清德願意接受九二共識、下架民進黨台獨黨綱，「我相信賴清德也可以改變兩岸關係，也可以迎來兩岸的和平」。

鄭麗文指出，她覺得九二共識是非常非常重要的政治基礎，從1992年開始，在李登輝總統任內、在馬英九總統任內，都具體發揮了巨大的成效，大家有目共睹，也沒有因為民進黨刻意炒作的「一中疑慮」而造成問題。她反問，「在李登輝任內的兩岸交流、以及馬英九八年之內的兩岸關係，有出現任何對台灣不利嗎？有出現任何威脅嗎？完全沒有啊。」

她批評，一中原則是民進黨刻意操作的，「他就是怕九二共識繼續發揮，其實我覺得民進黨是很不智的。」鄭麗文認為，當年蔡英文上任時若敢再多跨半步、接受九二共識，「那就完全不一樣」。她指出，民進黨用九二共識作為台灣內部政黨區隔，甚至引起不必要的政治對立，「我覺得是不對的，我認為台灣內部的政黨競爭，不應該建立在這個態度上。」

鄭麗文強調，如果朝野能共同在九二共識上尋求兩岸和平與和解，這才是對台灣最有利的。可惜民進黨為了內部選票與政黨區隔，不惜斷送兩岸和平發展的契機，導致蔡英文八年任內兩岸跌至冰點。她指出，賴清德的個人風格與過去身為台獨政治工作者的背景，使得兩岸關係快速惡化，「這都對台灣是非常不利、不智的，是讓我們真的得不償失的。」

鄭麗文認為，九二共識雖是「消極的政治基礎」，但能排除兩邊不必要的疑慮，讓雙方起碼能對話、交流、見面，「至於積極往什麼方向走，還有待努力，但至少九二共識可以讓兩邊握手、見面、坐下來談。」

被問到馬政府時期是「九二共識一中各表」，但現在中共一直強調，「一中原則」的九二共識，台灣是否已沒有各表的空間？鄭麗文回應，「那當然對我們來講，我們都在講中華民國，這哪有什麼問題？就是我們講中華民國，他講他的，九二共識不就是這樣？就是他講他的、我們講我們的，理論上應該是要這樣。」

她進一步指出，兩岸隔絕已久、分歧嚴重，不可能一夕之間完全彌平，要努力化解過去所遺留的分歧，創造未來和解合作的可能性，不希望讓兩岸往惡意、仇恨、對立的方向發展，甚至最後一發不可收拾、還打仗，「我們希望往一個不一樣的方向去發展。」

鄭麗文也提到，未來若國民黨執政，且她有機會與中國國家主席習近平會面，「或許可以跟大陸談說不要再共軍繞台」。但她坦言，國民黨目前仍在野，除非民進黨願意聽她的勸，不要再去製造無謂的對立與仇恨、化解兩岸分歧。如果賴清德願意接受九二共識、下架民進黨的台獨黨綱，「我相信賴清德也可以改變兩岸關係，也可以迎來兩岸的和平」。

