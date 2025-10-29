　
社會 社會焦點 保障人權

9億CEO豪宅驚見廉價G水先驅物　警揭呼吸衰竭猝死風險：千萬別碰

-獨，富商前男友提供-▲台北市信義區豪宅雙屍命案，曾姓死者生前喜愛旅遊，與前男友在全台多處景點拍下美照。（圖／富商前男友授權提供，下同）

▲台北市信義區豪宅雙屍命案，曾姓死者生前喜愛旅遊，與前男友在全台多處景點拍下美照。（圖／富商前男友授權提供）

記者張君豪／台北報導

北市信義區永吉路某豪宅25日發生陳姓創投公司CEO與曾姓女子雙雙陳屍客廳驚悚命案，客廳桌上擺滿白色粉末、藥錠及電子菸，經警方透過毒品快速反應試劑初篩，發現有K他命、喵喵、大麻、FM2反應、最特別的是有一瓶工業用溶劑丁內酯（GBL），丁內酯經吸收進入體內後會轉換成GHB，此成分就是坊間俗稱的G水、神仙水、迷姦藥水的主要成分；刑事局毒緝中心表示：涉入GHB可引發短暫記億力喪失及肌無張力的情形、過量會抑制呼吸致死，檢警不排除陳男曾女可能因吸食過量丁內酯喪命。

工業溶劑丁內酯、與俗稱迷姦藥水的GHB是同類型化學物質，但迄今在台灣丁內酯仍未納入毒品、管制藥品相關法規列管，但丁內酯進入體內就會衍生GHB，讓吸食者進入短暫睡眠甚至失憶反應，也因此遭毒品、濫用藥物族群戲稱為「G水」「迷姦藥水」但台灣吸毒者吸食丁內酯人口稀少，因為擅自吸食丁內酯的風險性相當高。

據外媒報導，雖GHB能給吸食者欣快感，甚至提升性慾，也因此遭不法之徒作為下藥迷姦被害人的非法藥物，但吸食GHB風險太高，肇因有效和致死劑量區間太窄、一旦超過劑量，吸食者就可能因呼吸衰竭猝死。全球全球毒品調查（Global Drug Survey）創辦人，藥物戒斷醫師亞當·溫斯托克教授（Professor Adam Winstock）針對G類毒品提出警告「GHB是危險毒品，只要你多用了一滴，就可能昏厥喪命」。

▲▼ 信義區豪宅「男女雙屍案」！死者驚人背景曝　爸是知名台商董座 。（圖／翻攝臉書）

▲信義區豪宅男女雙屍！死者驚人背景曝，爸是知名台商董座 。（圖／翻攝臉書）

目前GHB是毒品危害防制條例列管的2級毒品，但離譜的是：GHB的先驅化合物丁內酯並未遭政府管制，有心人想購買並不困難，甚至有化工原料網站100cc的丁內酯售價約在台幣500元，入手門檻極低。

信義豪宅雙屍命案現場被發現FM2和丁內酯等多種強效鎮定劑，若兩人混用可能因此引發呼吸抑制猝死。雖然GHB在體內代謝速度相當快，經吸食後12小時尿液就無法驗出毒品成分，但檢警仍可透過採檢亡者毛髮和指甲送驗，釐清兩人是否因吸食丁內酯混搭毒品釀生悲劇。

刑事局毒緝中心表示：毒品協同效應是指多種藥物混用時，藥效大於各自單獨使用效果總和，混用吸食者將導致比濫用單一藥物更強烈藥效及副作用。如同時施用多種毒品，更增加對神經系統的影響，從而中毒、死亡機率大幅增加。

9億CEO豪宅驚見廉價G水先驅物　警揭呼吸衰竭猝死風險：千萬別碰

9億CEO豪宅驚見廉價G水先驅物　警揭呼吸衰竭猝死風險：千萬別碰

新北市淡水區日前發生淡海輕軌列車駕駛室遭人以雷射筆照射事件，嚴重影響行車安全。淡水警方循線追查後，25日鎖定一名58歲蔡姓男子，並意外在他女友新莊的住處搜出毒品海洛因，他還辯稱「只是好玩」。警方訊後將蔡男、44歲王姓女友依公共危險罪、毒品危害防制條例移送士林地檢署偵辦。

