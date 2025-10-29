斥資4千萬！花蓮佐倉運動公園八人制足球場將完工　估年底啟用

▲花蓮市長魏嘉彥（右一）偕相關單位人員現場會勘由設計及承包廠商簡報說明。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮市公所為推動全民運動環境升級，向全民運動署爭取「優化全民運動與賽會環境計畫」補助，於佐倉運動公園新建八人制足球場工程，目前工程已進入收尾階段，預計11月9日完工，花蓮市長魏嘉彥希望年底可以啟用。

魏嘉彥28日偕建設課長徐國城、殯葬所長陳柏欣前往現場會勘，設計監造單位誠邦工程顧問公司及承攬廠商皓瀚營造有限公司派員到場說明施工內容，國慶里長林群上到場關心進度。

全民運動署自107年推動「足球六年計畫」以來，持續投入資源建構足球運動設施。花蓮市公所長期關注地方體育發展，於113年主動提報「花蓮市八人制足球場新建計畫」，經中央核定補助3600萬元，市公所自籌400萬元，總經費4000萬元，並於114年6月23日開工，預計於年底前啟用。

魏嘉彥表示，花蓮市各級學校及社區共有約60支足球隊，長期面臨場地不足的問題，必須輪流借用校園操場練習。未來新足球場啟用後，除可供比賽與訓練使用，也能分為三個五人制場地進行社區交流與教學活動，提供更多元的使用彈性。他強調，市公所將研議推動學校或社團認養管理制度，讓足球場能永續使用、發揮最大效益。他也呼籲花蓮市民，足球場啟用後，希望大家共同珍惜、愛護場地，讓這裡成為花蓮人最驕傲的運動新地標。

新建足球場設施完善，包含標準8人制人工草皮球場、圍網、灑水噴灌系統、照明設備、監視及廣播系統、活動看臺，以及兼具無障礙與性別友善設計的景觀廁所、更衣與淋浴間、儲藏室與服務中心等設施，同時配有人工整草機維持場地品質。

魏嘉彥指出，佐倉運動公園幅員廣大，市公所將「佐倉公園整體開發可行性評估暨先期規劃」報告書核定本逐步爭取上級補助款推進開發。目前已獲教育部核定為期四年的「智慧圖書館」建設計畫，未來佐倉園區將整合運動、教育與休閒功能，成為花蓮西區最具潛力的發展核心。

