粿粿不提出軌關係「王子卻認了越界」　PTT狂猜內幕：被放生了

網搜小組／劉維榛報導

范姜彥豐控妻粿粿婚內出軌王子，粿粿回應未提兩人關係，王子卻親認「關心超過朋友界線」，強調錯誤沒有藉口。這讓不少網友震驚直呼，王子毫無遮掩、切割太快，「先說先贏，避重就輕」；也有人替粿粿喊慘，「被放生後要獨自面對輿論風暴」。

一名網友在PTT表示，范姜彥豐指控王子和粿粿婚內出軌，演變到粿粿反擊「協議談了很久，由於對方提出的離婚金額，超乎了我的負擔，協商破裂及無預警的影片說了許多與事實不符的內容。」不過粿粿聲明中，卻未提及她與王子的真實關係。

隨後王子跳出來澄清，「我不是破壞家庭關係的人，這也不是一段長久隱瞞的情感，更不存在任何不當企圖或預謀」，接著坦言女方協議離婚的過程中，從一個單純傾聽者漸漸過度關心，「超過了朋友間應有的界線」，雖出於心疼與關心，但不是應有的表達方式，錯誤就是錯誤，沒有藉口，未來會反省並改進自己。

▲粿粿、范姜彥豐3年婚姻鬧翻。（圖／記者李毓康攝）



面對這段不倫關係，一名網友在PTT表示，女方可能要面對身敗名裂、名譽全毀的處境，結果外遇對象直接承認，「毫無遮掩、毫無江湖道義...第一時間自清，完全不幫掩護一下，發道歉聲明就算了？」

底下網友熱議，「早晚都要承認的，在那邊裝才是真的噁心」、「男的先承認了，酸民反而就無話可說，反而會去燒女生」、「先說先贏，避重就輕」、「當然自清切割，反正外面還一片更年輕的」、「馬上道歉切割，說真的反而痛一下就沒事了」、「沒套好，也就是無套」、「被王子放生，要獨自面對輿論壓力了」。

▼王子光速認了越界。（圖／翻攝自王子IG）

