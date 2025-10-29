美防長點名中國構成區域安全威脅　日本增防衛費、修改安保3文件

▲美國國防部長赫格塞斯29日與日本防衛相小泉進次郎在東京會談 。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

在美國總統川普準備與中國國家主席習近平會面之際，美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）29日與日本防衛相小泉進次郎在東京會談。赫格塞斯警告，中國構成嚴峻區域安全威脅，小泉進次郎表示，2027年度日本防衛費占國內生產毛額（GDP）比重增至2%的政府目標將提前到2025年度內實施，並修訂國家安全保障戰略等3份文件。

CNN、每日新聞等報導，這是赫格塞斯與小泉進次郎首度進行會談，赫格塞斯認為，日本及其周邊地區的安全形勢依然嚴峻，「我們所面臨的威脅真實且迫切，中國前所未有的軍事擴張與挑釁行動便已說明一切，這正是川普『以實力求和平』方針如此重要的原因」。

小泉進次郎提到，日本已向赫格塞斯傳達2件事，分別是日本政府計劃將防衛費提升至GDP 2%的目標，由原定的2027年度提前至2025年度完成，並將提前修訂《國家安全保障戰略》等3份安保相關文件。

對於日本加速國防投資的承諾，赫格塞斯表示希望能盡快落實，但強調美方並未對日本提出任何要求，「我們不需要站在這裡告訴日本該做什麼，因為我們放眼世界，都看見了中國軍力擴張的威脅」。