　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美防長點名中國構成區域安全威脅　日本增防衛費、修改安保3文件

▲▼ 美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）29日與日本防衛相小泉進次郎在東京會談 。（圖／路透）

▲美國國防部長赫格塞斯29日與日本防衛相小泉進次郎在東京會談 。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

在美國總統川普準備與中國國家主席習近平會面之際，美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）29日與日本防衛相小泉進次郎在東京會談。赫格塞斯警告，中國構成嚴峻區域安全威脅，小泉進次郎表示，2027年度日本防衛費占國內生產毛額（GDP）比重增至2%的政府目標將提前到2025年度內實施，並修訂國家安全保障戰略等3份文件。

CNN、每日新聞等報導，這是赫格塞斯與小泉進次郎首度進行會談，赫格塞斯認為，日本及其周邊地區的安全形勢依然嚴峻，「我們所面臨的威脅真實且迫切，中國前所未有的軍事擴張與挑釁行動便已說明一切，這正是川普『以實力求和平』方針如此重要的原因」。

小泉進次郎提到，日本已向赫格塞斯傳達2件事，分別是日本政府計劃將防衛費提升至GDP 2%的目標，由原定的2027年度提前至2025年度完成，並將提前修訂《國家安全保障戰略》等3份安保相關文件。

對於日本加速國防投資的承諾，赫格塞斯表示希望能盡快落實，但強調美方並未對日本提出任何要求，「我們不需要站在這裡告訴日本該做什麼，因為我們放眼世界，都看見了中國軍力擴張的威脅」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 8243 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
范姜彥豐「婚後房產」在粿粿名下！　陷經濟危機
獨／佛門勝地命案！　法師認罪：很後悔
范姜彥豐一家還跟「王子幫」一起跨年！　痛訴：我成小丑
藝人湧IG挺范姜彥豐！　成語蕎爆：之前就聽說女方出軌
范姜彥豐一再求和！粿粿「我們過去太常黏一起了」　直接不回家
粿粿、王子美國出遊照曝！范姜彥豐：回來態度大轉變
范姜彥豐怒轟王子：破壞我的家庭！「至今還跟粿粿密切聯繫」
遭點名偷吃粿粿！王子2個月前避談話題「全程臭臉」惹疑

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

狼父反覆性侵11歲女兒　新加坡重判24年！竟是女友慫恿下手

美防長點名中國構成區域安全威脅　日本增防衛費、修改安保3文件

殘殺懷孕女友「剖腹取嬰」又焚屍！　大馬恐怖男子上訴求逃死

川普最愛！李在明將贈特製「新羅金冠」　美韓峰會菜單藏巧思

矽谷科技男怕「形象不符」被淘汰　整形拉皮成產業潮流

玫瑰花裝飾太浪漫　情侶深夜闖餐廳「激情在打卡景點愛愛」行竊

法第一夫人被誣指是男的　女兒：母親長期焦慮不敢上網

Lisa愛牌鼻通出包！驗出「微生物超標」　泰官方：快停用檢查編號

美國對日本軍售進度超前　川普：F-35飛彈本周運抵

不論結果如何「對習近平已是勝利」　CNN點出川習會1關鍵

半夜取貨取到黃金鼠！　遭棄紙盒「求好心人收養我」

逆向詭停17秒畫面曝！休旅駕駛「割喉撞店慘亡」　車上留20cm刀

鍾麗緹曝張倫碩「對繼女超暖照顧」　遭批「老牛吃嫩草」笑：草很好吃XD

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

台中休旅車撞進大埔鐵板燒！　駕駛「頸部利刃傷」當場死亡

大谷翔平9度上壘「筋疲力盡」卻亢奮　羅伯斯：明天登板先發

5566都有當兵..王仁甫正面回：是義務　許孟哲入伍怕被針對「蹲超標準」！XD

豬瘟場仍驗出病毒核酸　農業部：建議做火焰消毒

出庭前嗆柯文哲作證卻改口　張景森自嘲「陰影下做事」

六都近50區房價跌慘！台中北區、高雄鼓山雙位數重摔　現在該進場撿便宜？｜地產詹哥老實說完整版 EP281

狼父反覆性侵11歲女兒　新加坡重判24年！竟是女友慫恿下手

美防長點名中國構成區域安全威脅　日本增防衛費、修改安保3文件

殘殺懷孕女友「剖腹取嬰」又焚屍！　大馬恐怖男子上訴求逃死

川普最愛！李在明將贈特製「新羅金冠」　美韓峰會菜單藏巧思

矽谷科技男怕「形象不符」被淘汰　整形拉皮成產業潮流

玫瑰花裝飾太浪漫　情侶深夜闖餐廳「激情在打卡景點愛愛」行竊

法第一夫人被誣指是男的　女兒：母親長期焦慮不敢上網

Lisa愛牌鼻通出包！驗出「微生物超標」　泰官方：快停用檢查編號

美國對日本軍售進度超前　川普：F-35飛彈本周運抵

不論結果如何「對習近平已是勝利」　CNN點出川習會1關鍵

總統新人事令：張元斌接國安局政務副局長　具科技情報專長

遠離立霧溪！花蓮燕子口堰塞湖潰決　下游錦文橋水勢暴漲畫面曝

日本天團avantgardey來台開唱！　舞台驚見「蚵仔麵線」邊吃邊跳

轟民進黨趁非洲豬瘟疫情造謠！　國民黨質疑：邊境管制都沒問題？

IEAT與芬蘭商業總會簽署MOU　打造台芬產業新鏈結

又降價了！陸金飾1g一週下跌超400元　買家嗨喊：趁現在快上車

范姜彥豐「婚後房產」在粿粿名下！工作室帳戶她掌控…陷經濟危機

黑豹旗／雖敗猶榮！卓蘭社團隊展韌性　葉禮誌肯定投手群敢丟

黑豹旗／女隊長陳宜睫自評6.5分有點失望！男女觀念差「很難帶」

快訊／台股收盤大漲345.63點　台積電漲30元至1505

半夜取貨取到黃金鼠！　遭棄紙盒「求好心人收養我」

國際熱門新聞

卡車撞爛「實驗猴逃脫」　疑染3病毒

赫格塞斯下令　美軍擊沉4艘運毒船釀14死

憂美靠不住！《經濟學人》曝台灣「B計畫」核心

Lisa愛牌鼻通出包　驗出「微生物超標」

川習會在即　傳川普將調降對中關稅10％

輝達入股諾基亞！　斥資10億美元打造6G平台

台大研發「生髮神液」登國際　網：保護台灣

黃仁勳GTC影片 竟現台灣之光王建民

美股創新高輝達漲近5％　蘋果微軟市值一度破4兆

梅麗莎「風王」最強等級登陸牙買加

川普宣布今日將會晤黃仁勳

露肩婚紗被嫌「好像沒穿」　19歲新娘羞憤亡

蘋果市值突破4兆美元

以控哈瑪斯違約　納坦雅胡下令空襲釀20死

更多熱門

相關新聞

玫瑰花飾太浪漫　情侶激情在「餐廳打卡景點愛愛」

玫瑰花飾太浪漫　情侶激情在「餐廳打卡景點愛愛」

美國亞利桑那州當地一間高級餐廳發生一起離奇搶案，店內監視器拍到，一對情侶凌晨闖進餐廳後沒有急著偷竊，而是先在店內知名玫瑰花飾打卡景點中愛愛，完事後才搶走店內約450美元（約台幣1.3萬元）現金和iPhone等財物。

川普：F-35飛彈本周運抵日本

川普：F-35飛彈本周運抵日本

女老師約會喝毒雞尾酒　食道被燒穿身亡

女老師約會喝毒雞尾酒　食道被燒穿身亡

安倍昭惠親贈川普「金字和平畫」

安倍昭惠親贈川普「金字和平畫」

川普稱「台灣就是台灣」親曝這點最棒

川普稱「台灣就是台灣」親曝這點最棒

關鍵字：

美日美中日日韓要聞北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

快訊／范姜彥豐怒控「粿粿偷吃王子」！

北教大「型男教授」偷吃12女！　後宮集滿校長、老師、學生

快訊／范姜彥豐：看到太太與王子明確出軌證據

獨／贈豪車送出國仍留不住　25歲正妹投向9億CEO卻雙亡

普發現金13歲以上禁代領　數發部說明原因

台中夫偷帶砲友回家「客房激情」三人行！他收訊息驚醒

砸2467億買66架戰機全沒到！國防部說明了

養樂多「傳家寶」無償借展　疑被摔壞求償敗訴

粿粿偷吃王子「公開嘲笑范姜彥豐」！

扮街訪員「搭訕2正妹挑戰18禁」　淫男下場曝

大谷翔平二刀流吞敗　藍鳥系列賽扳平

美濃大峽谷地主石麗君丈夫拒捕　喝不明液體命危

黑絲OL繳停車費被公雞猛追！飆髒話狂奔畫面曝

Energy「閃兵」代價近億元　他跌落神壇

粿粿、王子美國出遊照曝！丈夫范姜彥豐痛揭出軌

更多

最夯影音

更多
半夜取貨取到黃金鼠！　遭棄紙盒「求好心人收養我」

半夜取貨取到黃金鼠！　遭棄紙盒「求好心人收養我」
逆向詭停17秒畫面曝！休旅駕駛「割喉撞店慘亡」　車上留20cm刀

逆向詭停17秒畫面曝！休旅駕駛「割喉撞店慘亡」　車上留20cm刀

鍾麗緹曝張倫碩「對繼女超暖照顧」　遭批「老牛吃嫩草」笑：草很好吃XD

鍾麗緹曝張倫碩「對繼女超暖照顧」　遭批「老牛吃嫩草」笑：草很好吃XD

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

台中休旅車撞進大埔鐵板燒！　駕駛「頸部利刃傷」當場死亡

台中休旅車撞進大埔鐵板燒！　駕駛「頸部利刃傷」當場死亡

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面