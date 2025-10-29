　
被千萬YTR譽為「地表最強Buffet」　「饗 A Joy」吸引澳洲猛將代表團造訪體驗台灣味

▲▼饗 A Joy,Buffet,澳洲,台灣味。（圖／饗賓集團提供）

▲澳洲公益消防猛將來台交流，笑說要來「饗 A Joy」朝聖圓夢。

圖、文／饗賓集團提供

被美國千萬YTR巨星Sonny譽為「地表最強 buffet」的「饗 A Joy」，近年來成為外國觀光客來台的必訪名單，透過「台灣寫給世界的一封情書」為主題，以頂級在地食材、六感空間體驗與國際級服務標準，重新定義台灣美食的高度。這次更吸引澳洲公益消防員代表團，在完成一系列防災及市政交流行程後，特地造訪「饗 A Joy」，對於以 fine dining形式呈現的自助餐深感驚艷。

而「饗 A Joy」 的兩道經典菜色小籠湯包與炙燒握壽司，近期也榮獲美食評鑑《500盤》肯定，展現台灣餐飲的實力與品質展現，讓首次體驗台灣buffet的澳洲消防員們大為驚艷，直呼：「能在buffet裡品嚐到米其林等級的料理，真是前所未見！」

「饗 A Joy」也特別規劃了全英文導覽，透過導覽員的解說，讓遠自澳洲而來的消防隊員們能夠深入了解品牌是如何將「台灣最好的設計」與「頂級餐飲體驗」完美結合。

由於多數澳洲消防員是首次品嚐小籠湯包，不少人被熱騰騰的湯汁「驚」出笑聲，現場氣氛熱絡。「饗 A Joy」 店經理王佐農也說，這一年來真的有明顯感受到國際旅客變多！現在大概有將近快三成的消費者都是從世界各地飛來。

10/28 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

被千萬YTR譽為「地表最強Buffet」　「饗 A Joy」吸引澳洲猛將代表團造訪體驗台灣味

