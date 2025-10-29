停車場「雞」情！黑絲OL繳費被公雞猛追　飆髒話狂奔笑翻150萬人

▲徐姓女業務繳停車費突被白公雞猛追，嚇得拔腿狂奔。（圖／翻攝自Threads／yian422）

記者閔文昱／綜合報導

高雄市三民區一處停車場27日出現「公雞暴衝」奇景！一名身穿黑絲襪的女業務在繳完停車費準備上車時，竟被兩隻白色日本矮雞死死盯上、爆衝追逐，嚇得她邊跑邊喊「走開啦！」急忙衝回車上避難。整段驚魂畫面被拍下後上傳網路，短短一天點閱破150萬次，笑翻全網。

事發地點位於大昌一路的民營停車場，當事人徐小姐表示，自己平常就常看到這幾隻雞在場內閒晃，沒想到這回居然被牠們「盯上」。影片中可見，她走出繳費亭時，一隻公雞先緩緩靠近，接著突然加速狂衝，另一隻夥伴也衝出助陣，形成「兩雞夾擊」場面，讓她邊尖叫邊狂奔上車，事後她也在文中幽默表示，「我沒惹到你（公雞），你太不講武德了」。

不少網友笑稱這群雞是停車場的「地雞主」，留言區歪樓刷起「公雞愛黑絲襪」、「速度與雞情」、「確認過眼神，牠盯上的是妳」等搞笑留言。也有人笑說，「繳停車費被雞追，這成就不是人人都有！」更有網友戲稱這是高雄版《侏羅紀公園》。

據了解，這些白色日本矮雞約有七、八隻，疑似遭人放生後在此落腳，過去還曾亂竄馬路造成車禍。高雄市農業局表示，若發現流浪雞群在市區活動或造成困擾，民眾可撥打1999或1959通報，將派員協助捕捉安置。