網搜焦點

停車場「雞」情！黑絲OL繳費被公雞猛追　飆髒話狂奔笑翻150萬人

▲徐姓女業務繳停車費突被白公雞猛追，嚇得拔腿狂奔。（圖／翻攝自Threads／yian422）

▲徐姓女業務繳停車費突被白公雞猛追，嚇得拔腿狂奔。（圖／翻攝自Threads／yian422）

記者閔文昱／綜合報導

高雄市三民區一處停車場27日出現「公雞暴衝」奇景！一名身穿黑絲襪的女業務在繳完停車費準備上車時，竟被兩隻白色日本矮雞死死盯上、爆衝追逐，嚇得她邊跑邊喊「走開啦！」急忙衝回車上避難。整段驚魂畫面被拍下後上傳網路，短短一天點閱破150萬次，笑翻全網。

事發地點位於大昌一路的民營停車場，當事人徐小姐表示，自己平常就常看到這幾隻雞在場內閒晃，沒想到這回居然被牠們「盯上」。影片中可見，她走出繳費亭時，一隻公雞先緩緩靠近，接著突然加速狂衝，另一隻夥伴也衝出助陣，形成「兩雞夾擊」場面，讓她邊尖叫邊狂奔上車，事後她也在文中幽默表示，「我沒惹到你（公雞），你太不講武德了」。

不少網友笑稱這群雞是停車場的「地雞主」，留言區歪樓刷起「公雞愛黑絲襪」、「速度與雞情」、「確認過眼神，牠盯上的是妳」等搞笑留言。也有人笑說，「繳停車費被雞追，這成就不是人人都有！」更有網友戲稱這是高雄版《侏羅紀公園》。

據了解，這些白色日本矮雞約有七、八隻，疑似遭人放生後在此落腳，過去還曾亂竄馬路造成車禍。高雄市農業局表示，若發現流浪雞群在市區活動或造成困擾，民眾可撥打1999或1959通報，將派員協助捕捉安置。

10/27 全台詐欺最新數據

豬瘟疑雲！中市府深夜回應中央6質疑　「9月未獲異常警示
唐振剛自首閃兵！　黃鐙輝嘆：年輕難免有僥倖心態
開出威力彩2億！老闆拜完太子爺「左眼狂跳」

逆向詭停17秒畫面曝！休旅駕駛「割喉撞店慘亡」　車上留20cm刀

鍾麗緹曝張倫碩「對繼女超暖照顧」　遭批「老牛吃嫩草」笑：草很好吃XD

半夜取貨取到黃金鼠！　遭棄紙盒「求好心人收養我」

台中休旅車撞進大埔鐵板燒！　駕駛「頸部利刃傷」當場死亡

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

豬瘟場仍驗出病毒核酸　農業部：建議做火焰消毒

5566都有當兵..王仁甫正面回：是義務　許孟哲入伍怕被針對「蹲超標準」！XD

大谷翔平9度上壘「筋疲力盡」卻亢奮　羅伯斯：明天登板先發

六都近50區房價跌慘！台中北區、高雄鼓山雙位數重摔　現在該進場撿便宜？｜地產詹哥老實說完整版 EP281

傅孟柏演《回魂計》遭入戲路人挑釁　鄭人碩「以憲兵為榮」喊李李仁學長

她吃腸胃藥「月經晚到一個月」！醫曝原因　點名3類人務必密切追蹤

「美國隊長」克里斯伊凡當爸了！ 　寵妻「愛女冠雙姓」寶寶名字藏愛意

台灣砸2467億買66架F-16V「零交機」！國防部曝主因：與美協調中

川習會登場前夕　川普宣布今日將會晤黃仁勳

50歲蔡淑臻「俏麗雙馬尾」被讚爆！　本人笑：有史以來最素「合理懶散」

蘋果市值正式突破4兆美元大關

台中夫偷帶砲友回家「客房激情」三人行！激戰21次…他收訊息驚醒

台灣會與川普會面？　APEC代表團：需要各種條件

輕型合成旅「低空保護傘」　陸紅旗-13首秀專打無人機　

半夜取貨取到黃金鼠！　遭棄紙盒「求好心人收養我」

日設計大師福田繁雄百件原稿展出　11／7登陸高雄

日設計大師福田繁雄百件原稿展出　11／7登陸高雄

日本知名設計大師福田繁雄，因擅長使用錯視手法進行設計，被稱為「視覺錯視大師」，2010年福田繁雄逝世一週年時，高雄駁二藝術特區曾展出他的作品與手稿，獲得設計界好評。相隔15年，高雄科技大學重磅策展，精選福田繁雄超過百件原版海報與珍稀手稿，讓大師的作品2度公開展出，11月7日起將於高雄文化中心至高館、高科大建工校區藝文中心聯合展出，預期將獲得熱量迴響。

男童上廁所不專心　照X光「屎塞到胸部」

男童上廁所不專心　照X光「屎塞到胸部」

壽山動物園非洲獅「大姊」癌逝！

壽山動物園非洲獅「大姊」癌逝！

國中教師開槍打女友幸卡彈！判7年半定讞

國中教師開槍打女友幸卡彈！判7年半定讞

踹車怪客出沒！高科大楠梓校區20機車遭殃

踹車怪客出沒！高科大楠梓校區20機車遭殃

高雄停車場公雞瘋狂影片

