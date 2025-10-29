非洲豬瘟防疫延長衝擊餐飲業！彰化「大元麻糬」暫停熱賣商品

▲「大元麻糬」受非洲豬瘟疫情影響，暫時停止販售招牌商品「鹹麻糬」。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

為嚴防非洲豬瘟疫情擴散，政府宣布全國性的毛豬禁運與禁宰措施將再延長10天，對餐飲業者及傳統市場的供貨造成了衝擊，在這波防疫措施中，彰化排隊名店「大元麻糬」使用溫體豬肉，受到了直接的影響。店家決定，含有瘦肉招牌商品「鹹麻糬」將暫時停止販售。而鹿港阿振肉包則使用有CAS認證的的領凍台灣豬肉因應，暫時不受影響。

大元麻糬業者無奈地表示，他們製作鹹麻糬多年來一直堅持使用當日新鮮配送的溫體豬肉作為內餡。鹹麻糬的內餡是精選豬瘦肉，搭配竹筍、紅蘿蔔等食材，並全程手工製作，風味獨特，這也是他們產品深受顧客喜愛的關鍵。

然而，在當前全國禁止豬隻運送與屠宰的情況下，他們完全無法取得符合標準的新鮮溫體豬肉。為了品質與商譽，寧可暫時停賣，也要等待禁令解除、溫體豬肉恢復供應後，再重新製作販售。

大元麻糬業者也透露出隱憂。他們坦言，如果禁運、禁宰的措施持續延長下去，屆時冷凍豬肉的庫存也可能會消耗殆盡，面臨貨源不足的考驗，目前只能密切關注政策動向來因應。

而位於鹿港的知名店家「阿振肉包」是「台灣豬證明標章」的店家，無溫體豬肉可賣的情況下則，選擇改用、有標示「CAS優良農產品」的冷凍豬肉來維持生產，因此目前的產品供應並未受到這波禁宰令的影響，生意照常。

▲「阿振肉包」改用有標示「CAS優良農產品」的冷凍豬肉來維持生產。（圖／記者唐詠絮翻攝）