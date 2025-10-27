「看見家鄉・永續豐年」影展　土地、人文與情感交織的影像盛宴

▲影展登場，學童們看到自製的家鄉記錄片搬上螢幕播放，十分興奮。（圖／台灣看見家鄉推廣教育協會提供）

記者吳銘峯／綜合報導

由「台灣看見家鄉推廣教育協會」持續推動的「看見家鄉·永續豐年」紀錄片影展，歷經半年孵育與陪伴，今年影展的10部作品25日於永豐金控中崙大樓盛大登場，為觀眾帶來一場以土地、人文與情感交織而成的影像盛宴。

今年計畫以「照亮家鄉 eye幸福」為主軸，邀請來自7所基地學校的學生及3組回流小導演參與創作。這些「小大人」們透過鏡頭捕捉家鄉風貌與在地故事，以影像記錄人與土地的深厚連結。

10部紀錄片小導演向應邀出席的教育部技職司司長楊玉惠、明志科大校長劉祖華、永豐銀行資深副總經理陳佳興、財團法人聯華電子科技文教基金會企業訊息處資深處長杜光凱、財團法人瑞儀教育基金會處長王琪、台北市華朋扶輪社社友，以及過去一年協助、支持並指導他們的師長發表影像作品，並特別表達感謝。

楊玉惠在記者會中肯定「看見家鄉」計畫，並鼓勵學校結合其精神與無人機計畫，讓孩子以科技與影像展現台灣在地之美。她表示，行政院明年將啟動三年期無人機國家級計畫，投入約50億元推動教育發展；國教署亦將編列20多億元，深化校園科技教育。

本計畫今年已邁入第9年，至今累計產出78部影片，培育超過300位小導演，為影像教育扎下深厚根基。2019年起，永豐銀行、瑞儀教育基金會、聯電科技文教基金會、台北市華朋扶輪社陸續加入贊助行列，並持續挹注支持。

持續贊助的永豐銀行資深副總經理陳佳興期盼，「看見家鄉」計畫鼓勵孩子透過觀察、拍攝與策展，培養對土地的情感與自信，並以鏡頭記錄家鄉故事。歷年成果顯示，學生展現出超越年齡的創意與深度，透過影像創作，孩子勇於說出自己的故事，啟發大人重新思考生活與社會價值，展現新一代勇敢、真誠與創新的力量。

台灣看見家鄉推廣教育協會理事長蒲彥光表示，《看見家鄉的旅程》影片能在「ACFM」影展播映，彰顯本協會多年深耕台灣的影像教育成果，也讓臺灣在地故事登上國際舞台，展現文化教育的多元魅力與價值。