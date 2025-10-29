「大全熊」也有洗腦主題曲！首度變裝11/1現身天母萬聖節

▲全聯「福利熊家族」新成員「大全熊」將有洗腦主題曲。（圖／業者提供）



記者林育綾／綜合報導

全聯今（29日）宣告「福利熊家族」新成員「大全熊」，也將有洗腦主題曲《Mega Bear》，10月31日起在全台全聯、大全聯門市播放。目前影片及歌曲都尚未曝光，只透露歌詞有「大大大大」與「Mega Mega」是整首歌的靈魂亮點，加上電子童趣旋律，打造讓大小朋友都能輕鬆哼唱的歌。

大全聯吉祥物「大全熊」來自過去大潤發的「發仔」，業者賦予新形象表示，「大全熊」是「福利熊」不久前認識的新朋友，兩者一拍即合，成了結拜兄弟，而為了展現新氣象，大全熊決定開啟健身之路，後來練出好氣色，進化成能扛萬物的大力士，連個性也更活潑開朗，以大腦袋、大力氣、大食量形象，加入全聯IP家族。

全聯表示，大全熊主題曲《Mega Bear》由知名製作人深白色作詞編曲，以明亮電子節奏，結合童趣旋律，打造讓大小朋友都能輕鬆哼唱的快樂之歌，歌詞中的「大大大大」與「Mega Mega」成為整首歌曲的靈魂亮點，也呼應歌詞中的「Double 福利 Double fun」。主題曲將於10月31日起，在全台全聯、大全聯門市播放，YouYube影片也將於當日公開。

目前「福利熊家族」除了福利熊、大全熊，還有「水果探險隊」由6隻融合水果與狗狗特色的角色組成，包括聰明開朗的蘋狗Bingo、活力的奇異狗Kiwiko、樂天熱情的香蕉狗Jungle、耿直義氣的芭樂狗Balego、天真樂觀的旺來狗Wanlaigo、魅力的芒狗Mango。

而為迎接萬聖節，「2025天母搞什麼鬼」萬聖節嘉年華原訂在上周10月25日舉行，因雨勢延期至11月1日，同樣在天母運動公園登場，福利熊、水果探險隊、大全熊都將現身，在當日下午1點發送糖果、南瓜桶，下午3點在主舞台表演，這也將是「大全熊」首度變身萬聖節造型。

▲7-11「香草焦糖瑪奇朵」與「黃金榛果太妃拿鐵」升級，萬聖節還有「第二杯10元」。（圖／業者提供）

另外，7-ELEVEN 迎接萬聖節及秋冬儀式感，10月29日至11月25日推出「巧克力大賞」，集結零食、烘焙甜點、冰品、咖啡茶飲等優惠，包括蒐羅全球多款爆紅「開心果口味巧克力」及特色巧克力，其中「香草焦糖瑪奇朵」與「黃金榛果太妃拿鐵」不但升級，10月29日至10月31日還有萬聖節加碼「任選第二杯10元」。

▲7-11萬聖節推出獨家冰品。（圖／業者提供）

冰品更獨家推出「雀巢KitKat可可脆片冰棒」、「雀巢KitKat濃黑脆片冰棒」，選用經典美味巧克力脆皮搭配濃郁奶香內餡。

11月12日起更有多重口感體驗的「森永碎瑪莉餅乾冰淇淋白可可風味」、「森永法式可麗餅冰巧克力風味」、「LOTTE爽冰淇淋-生巧克力香草口味」，即日起至12月23日指定商品任選2件95折。