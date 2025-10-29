黃仁勳：輝達攜手美能源部　打造7座AI超級電腦

▲川普與黃仁勳在華府見面。（圖／路透／資料照）

記者葉國吏／綜合報導

AI晶片大廠輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（Jensen Huang）今日在華府宣布兩大重磅計畫：首先，輝達將與美國能源部合作建造七台AI超級電腦，助力美國在科學研究上穩居全球領先地位。其次，輝達將攜手芬蘭電信設備巨頭諾基亞（Nokia），共同開發搭載Blackwell GPU的全新無線網路電腦，讓美國成為6G技術革命的核心。

在華府舉行的輝達GTC技術大會上，黃仁勳發表主題演說，強調全球正迎來人工智慧時代。在此背景下，雖然傳統物理模擬仍具重要性，但AI代理模型能進一步提升運算規模與效能。他指出，面對不斷涌現的全球數據與訊號，科學研究需要更高效的遙測技術及機械化支援，否則無法達到未來所需的速度和規模。黃仁勳透露，美國能源部長萊特（Chris Wright）深刻理解這一挑戰，因此希望透過合作，讓美國在科學創新領域始終佔據制高點。

談及與諾基亞的合作，黃仁勳表示，諾基亞作為全球第二大電信設備廠商，產業規模達3兆美元，在全球擁有數百萬座基地台。雙方的合作將助力輝達在人工智慧驅動的加速運算技術上取得突破，並推出名為「NVIDIA Arc」的全新產品線——空中無線網路電腦（Aerial Radio Network Computer）。這項產品將能同時實現AI運算與無線通訊，成為6G技術的革命性突破，進一步鞏固美國在下一代技術革新中的領導地位。

演講結束後，黃仁勳行程緊湊，將前往韓國，並於10月31日在釜山舉行的APEC企業領袖峰會壓軸演講，預料成為本次大會焦點之一。此外，美國總統拜登（Joe Biden）也已預告，將於10月29日在日本與黃仁勳碰面，這場會談令人期待。