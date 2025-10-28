　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

北市府與新壽是戰是和？　議員提醒蔣萬安別落兩頭空

▲台北市議員陳賢蔚質詢。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市議員陳賢蔚質詢。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

北市府與新壽已針對北士科T17、18基地進行合意解約的協商，而過去市府曾提出洲美國小預定地等備案供輝達參考，目前尚未有進一步消息。北市議員陳賢蔚今（28日）提醒北市府，必須謹慎應對後續與新壽的談判，避免最糟的「兩頭空」狀況，洲美段的學校用地提供給輝達，T17及T18也拿不回，將造成國際羽球館及學校無地可建。

北市議員陳賢蔚指出，輝達海外總部選址即將明朗，或許本週內輝達就有可能宣布最終座落地點，可能受到輝達青睞的北投區新洲美段43地號基地，市府並非毫無規劃，該塊基地正是蔣萬安市長在去年麟洋路揭牌時高調宣布，即將興建國際羽球館的北士科園區西基地。

根據體育局公布「北投士林科技園區西基地文教用地建置國際羽球館新建工程」可行性評估報告，當時選定的用地正是新洲美段43地號基地。不僅如此，該處同時也是原洲美國小復校的預定用地，是北士科園區內兼顧教育與體育用途的重要基地。

陳賢蔚推測，市府內部針對與新壽談判，恐怕分為「主戰」與「主和」兩方，主戰派主張與新光人壽打解約訴訟以取回T17、T18兩塊基地，主和派則傾向儘快合意解約、和平分手。

陳賢蔚認為，最後若是主戰派抬頭，當進入解約訴訟階段，若新壽最終能舉證目前延宕期程有正當理由，並能保證在剩餘期程內可以完成興建建物，最糟的狀況將是，市府落得「兩頭空」，學校用地提供給輝達，T17及T18也拿不回，將造成國際羽球館及學校無地可建。

陳賢蔚要求，市府必須謹慎應對後續與新壽的談判、與輝達的合作發展，並且說清楚、講明白，因應輝達進駐北士科，原國際羽球館與當地校園的未來規劃將如何應變與進行？

陳賢蔚也提醒蔣萬安，千萬別讓輝達進駐北士科的美事一件，卻衍生後續國際羽球館跳票，園區內沒有教育用地可供規劃，這樣美中不足的遺憾。

10/27 全台詐欺最新數據

439 2 3435 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

北市成功高中校內設備故障　台電證實協助搶修11：40復電

北市成功高中校內設備故障　台電證實協助搶修11：40復電

台北市成功高中27日發生停電事件，引發台北市議會質疑台電供電異常，師生被迫遠距教學，台電今（28）日指出，台電供電正常，經查為該校設備故障，已派員協助搶修，並在今日11點40分復電。

輝達落腳T1718、洲美國小預定地？　北市府這樣說

輝達落腳T1718、洲美國小預定地？　北市府這樣說

防豬瘟　蔣萬安向中央拋3建議：避免價格波動

防豬瘟　蔣萬安向中央拋3建議：避免價格波動

即／北市信義區豪宅雙屍命案相驗　男女雙方家屬悲抵殯儀館

即／北市信義區豪宅雙屍命案相驗　男女雙方家屬悲抵殯儀館

客家義民嘉年華登場　蔣萬安任「主祭官」與153隊挑擔踩街超嗨

客家義民嘉年華登場　蔣萬安任「主祭官」與153隊挑擔踩街超嗨

關鍵字：

北士科台北市蔣萬安

