快訊／豬瘟疑雲！中市府深夜回應中央6質疑「9月未獲異常警示」

▲台中市傳出非洲豬瘟病例，市府深夜針對中央提出的多項質疑一一說明。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

台中市傳出非洲豬瘟案例，台中市政府疫調資訊一變再變引發外界關注。針對中央災害應變中心今（28）日記者會上提出的多項質疑，台中市政府深夜逐一回應外界疑慮，強調9月份期間中央建置的警示系統並未通報該案例場有異常，並公布詳細處理時序，以釐清疑點。

針對中央質疑，系統顯示案例場自9月起就有零星死豬，市府為何未及早介入？農業局對此表示，9月份及10月初，市府均未收到中央警示系統的通報。

農業局強調，市府是在10月11日經由養豬協會理事長告知，才得知該場有約20頭豬死亡。動保處13日致電關心時，豬農表示已諮詢獸醫佐，初判為「放線桿菌胸膜肺炎」並投藥改善。14日，動保處派員現場查訪，同樣判斷無非洲豬瘟典型症狀。直到15日，中央警示系統才跳出警示，但市府此刻均已掌握並在查訪中。

農業局也提到，在20日接獲獸醫佐通報有「3歲種公豬死亡」此一關鍵警訊後，便立即派員採樣，並在21日初檢陽性後，於22日迅速完成195頭豬隻的預防性撲殺及掩埋作業。

此外，中央點出，透過化製系統勾稽比對，案例場10月10日至20日死亡豬隻為78頭與三聯單不一致，這點仍須釐清。台中市政府回應，豬農口述116隻死豬與市府勾稽比對化製系統78頭不符合等情形，檢調已介入偵辦，市府後續將全力配合追查釐清。

至於中央質疑市府未封鎖案例場，市府則強調，在10月21日檢體PCR初檢結果呈陽性當天，動保處就已立即關閉案例場並執行移動管制，禁止任何人車進出，包含畜主本人。而場區內仍有兩處檢出陽性，市府表示會持續與農科院合作，加強清消作業並擇日再進行環境檢測。

對於廚餘以掩埋方式處理遭指不符規定，台中市環保局表示，掩埋、堆肥或焚化均是合法合規的廚餘去化方式，後續也將依中央指引，採取送進焚化廠等多元化方式加速妥善處置。

最後，針對疫調報告的提交時間，農業局也澄清，根據公文系統時間，報告已於下午3點06分送出，並非中央收到的3點59分。目前完整疫調報告已送抵農業部，將由專家會議進行後續審查。