活豬禁宰延長　雲林包子店出奇招、火鍋店降價求生

▲業者腦筋動得快，改賣高級進口豬肉撐場面。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／雲林報導

因非洲豬瘟疫情全台活豬禁運禁宰再延長10天至11月6日中午12時，豬肉市場供應吃緊，導致不少餐飲業者「無豬可賣」，乾脆拉下鐵門休息因應或改推其他肉類販售；但也有業者腦筋動得快，改賣高級進口豬肉撐場面。

▲簡子浩苦笑說，再不變通客人就沒「肉」包買。（圖／記者游瓊華翻攝）

雲林虎尾包子店老闆簡子浩苦笑說，店裡原本用的是國產溫體豬肉，豬肉新不新鮮一「蒸」就知道，「鮮肉包」庫存有限賣完就沒了，再不變通客人就沒「肉」包買。他靈機一動，向肉商採購高價伊比利豬，搭配豆腐和特調辣醬，研發出新口味「麻婆豆腐伊比利豬肉包」，用異國食材救國產口味。雖然成本比台灣豬貴4倍，但他不計成本，一顆只賣45元，「讓客人也能吃到好豬肉」。

▲虎尾樂包子推出「麻婆豆腐伊比利豬肉包」，以創新口味應對豬肉荒。（圖／記者游瓊華翻攝）



而另家火鍋業者也苦中作樂。火鍋店老闆鄭加成坦言，禁宰後店內國產豬供應量銳減，消費者多改吃雞、魚或海鮮，「豬肉客明顯變少」。為留住饕客，他乾脆將原本售價高昂的伊比利豬肉品，「禁宰令期間」一口氣降價100元，讓價格逼近國產快樂豬、梅花豬等等級，「共體時艱」吸引顧客換吃更好一點。

隨著禁宰令再度延長，業者們只能咬牙苦撐、各出奇招，有人研發新口味包子，有人調降高級肉品價格，盡力讓店內鍋氣不滅、生意不斷。老闆們私下都表示，這波「豬肉荒」不只考驗創意，更考驗耐性與存貨量，「每天都像在算日子過」。儘管如此，大家仍盼疫情儘早受控，讓市場恢復正常運作，台灣豬肉的香氣能早日重返餐桌，再次飄進人們記憶中的那股熟悉家鄉味。

▲國產豬快斷貨，火鍋店降價100元賣伊比利豬吸客。（圖／記者游瓊華翻攝）