國際刑警駐澳警官指控霸凌　刑事局發聲澄清

▲刑事局發聲明。（圖／資料照）

記者張君豪／台北報導

民眾黨主席黃國昌指稱，刑事局前駐澳警官遭職場霸凌，警政署卻未完成調查，刑事局對此16日傍晚緊急聲明，指整起案件均依規定程序處理，並無隱匿或不公情事，相關調查早已完成並回覆申訴人；該案於今年1月中旬接獲申訴，指控國際科主管、股長、聯絡窗口業務承辦人對其駐澳處理工作刁難、涉及職場霸凌情事。

刑事局依去年12月修正的《警察機關職場霸凌防治及處理作業要點》受理，並交由該局督訓科調查，調查結果也在今年2月5日登錄至行政院人事行政總處的職場霸凌案件通報平台，並於2月14日函覆申訴人，強調程序均符合規定。

刑事局表示，有關外部學者或專家組成之評議小組審議機制，是在今年4月間才新增修訂的規範，並不適用於該案，並無延誤或規避審議該員申訴遭霸凌情形。

據了解，該名前駐澳警官曾主動向主管表達欲提前返國，刑事局依程序辦理調離返國作業後，該員又反悔要求續留澳洲，並提出遭主管霸凌之申訴。待調查程序結束後，刑事局才向駐澳代表處說明，並未有先行接觸證人或不當介入的情況。

該員目前已辭職並留在澳洲生活。局內知情同仁抱屈透露：「警察駐外聯絡官人數不少，能把工作搞到一個人申訴整個國際科、主管才是被霸凌的人。」

刑事局強調，本案申訴人已向公務人員保障暨培訓委員會提出再申訴，後續將依該會審議結果辦理相關事宜，重申整起過程透明，絕無隱匿或偏頗情事。

