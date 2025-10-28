男按ATM很緊張「換超商繼續領」　桃園警逮2車手...搜出20萬

▲警方察覺馬來西亞籍許姓男子操作ATM時神情緊張疑為車手，趁其與同夥接應時查獲到案。（圖／桃園警分局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園警分局員警昨（27）日晚間在轄區執行防制車手勤務，發現馬來西亞籍許姓男子在超商操作ATM時神情緊張，且連續領了多筆款項，員警隨後跟監後許男到其他超商繼續領錢，察覺疑為車手，立即通報線上警網到場，支援警力到場後，員警趁許與同夥羅姓男子接應時當場上前拘捕，在許男背包內起獲贓款20餘萬元及提款卡等證物，偵訊後查出2人依觀光名義來台卻從事車手工作，訊後依詐欺罪嫌移送桃園地檢署偵辦，並追查幕後上游組織人員到案。

桃園警分局指出，桃園警分局武陵派出所員警劉兆遴執行防制車手勤務，在轄區大同路某超商內察覺18歲的馬來西亞籍許姓男子神情緊張操作ATM，多次提領款項後，隨即到下一家超商繼續領錢，員警研判為詐騙集團車手，立即尾隨跟監並通報所內派員支援，副所長王育晟立即率員警趕往支援。

▲桃園警分局員警在許姓男子背包內起出贓款20餘萬元與金融卡等證物。（圖／桃園警分局提供）

馬來西亞籍許姓男子不知自己被員警跟監，仍繼續尋找超商領錢，在桃園區民生路與前來接應26的馬來西亞籍羅姓男子碰面時，員警一擁而上將2人分別制伏，在許男背包內起獲20餘萬元贓款及提款卡等證物，2人對金融卡與贓款來源則沉默不語。

警方查出，許、羅2人均以觀光名義來台，隨即根據詐騙集團指示在超商等金融單位ATM提領款項，2人均坦承從事車手工作，警方後續將擴大追查其上游組織，希望盡速將其一網打盡。

桃園警方強調，警方10月份迄今已偵破詐騙案件291件，移送法辨120名涉嫌人，警方將持續加強查緝詐騙集團，以守護民眾財產安全。