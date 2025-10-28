堰塞湖溢流重創　美津濃捐贈花蓮光復三校運動裝備

▲運動部媒合美津濃公司捐贈花蓮光復三校運動裝備。（圖／翻攝運動部）

記者葉國吏／綜合報導

因馬太鞍溪堰塞湖溢流，花蓮縣光復鄉的光復國小、光復國中及光復商工受到災害影響，校園設施和運動器材都遭到不同程度的損壞。台灣美津濃股份有限公司得知消息後，主動聯繫相關單位，表達捐贈意願，希望幫助三校運動隊伍盡早恢復訓練。

為了讓三校的學生能重新投入運動訓練，美津濃公司在10月4日主動向教育部運動署提出協助。考量到三校的特殊需求以及減少繁瑣的行政程序，讓學校有更多時間專注於恢復課程及校園環境，美津濃表示願意提供服裝及器材，支援三校的運動代表隊重回場上。

[廣告]請繼續往下閱讀...

運動署收到美津濃的聯繫後，迅速與三校校方溝通，了解各自需求。光復國小、光復國中和光復商工提出的裝備項目包括運動服、比賽服、運動鞋、背包及帽子等。美津濃隨即整理清單，捐贈總價值達135萬元的物資，並於10月27日成功送達三校。美津濃公司希望，這次的捐贈能幫助熱愛運動的學生們重拾信心，準備迎接後續比賽，力求佳績。

運動署對美津濃的善舉表達感謝，也特別感謝新竹物流公司得知此為捐贈物後，主動提供免費運送服務。運動署表示，社會各界的支持是基層運動發展的重要動力，未來將持續關注花蓮光復鄉運動訓練的狀況，適時給予協助。