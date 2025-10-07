　
社會 社會焦點 保障人權

快訊／花蓮「挖土機超人」傷口感染　中秋夜離世

▲▼「挖土機超人」救災感染過世。（圖／翻攝臉書／林奕華） 

▲「挖土機超人」林鴻森救災感染過世。（圖／翻攝臉書／林奕華，下同）

記者葉國吏／綜合報導　

花蓮縣光復鄉因災情湧入全國志工協助。不過一位投入救災的義工卻不幸因傷感染敗血症、在中秋夜宣告不治，家屬悲痛送他最後一程。

▲▼「挖土機超人」救災感染過世。（圖／翻攝臉書／林奕華）

桃園市挖土機行老闆林鴻森，住在桃園市蘆竹區，平日經營挖土機工程。災情發生後，他毫不猶豫帶著救災機具「小山貓」奔赴花蓮，與侄子一同投入救援工作。他的侄子救災六日後返家，林鴻森則選擇繼續堅守。然而，他在救災期間左腳不慎遭刺傷，傷口逐漸腫脹。第八天，林鴻森身體狀況惡化，才自行聯繫救護車前往門諾醫院治療。

門諾醫院診斷顯示林鴻森傷口感染，病情一度穩定，但腫脹未消。家屬與院方協商後，決定將他轉送桃園林口長庚醫院進一步治療。轉院途中，他意識清醒，仍有望康復。然而，抵達長庚醫院時，他突然昏迷，醫院雖全力搶救，仍因感染引發敗血症導致多重器官衰竭，最終在中秋夜不幸離世。

▲▼「挖土機超人」救災感染過世。（圖／翻攝臉書／林奕華）

林鴻森的一子一女跪別父親後，安排禮儀公司將遺體接回他生前經營的挖土機公司巡視，隨後送至家中與親友告別。母親悲痛呼喚兒子名字，白髮人送黑髮人的場景讓在場者不禁落淚。林鴻森本是救災英雄，回家的路卻成了最後的歸途。殯葬業者林奕華在臉書悼念：「林老闆用生命詮釋無私勇氣，他是真正的英雄。」

10/05 全台詐欺最新數據

相關新聞

堰塞湖潰壩誰之過？　李鴻源點名1單位

堰塞湖潰壩誰之過？　李鴻源點名1單位

花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖潰堤，讓光復鄉受到嚴重災損。前內政部長、台大土木工程系教授李鴻源直言，台灣救災制度學美國、日本各取一半，卻未掌握精髓，同時點名1單位「不知道公文怎麼發」。

李鴻源：馬太鞍堰塞湖恐二次形成　政府1件事至今沒做

李鴻源：馬太鞍堰塞湖恐二次形成　政府1件事至今沒做

花蓮「救災名模」也是亞洲第一！　1理由曾被霸凌

花蓮「救災名模」也是亞洲第一！　1理由曾被霸凌

光復鄉長「就怕潰堤」錄音檔曝　媒體人批中央掩耳盜鈴

光復鄉長「就怕潰堤」錄音檔曝　媒體人批中央掩耳盜鈴

第一批「鏟子超人」怎麼誕生？　全因他的1句話

第一批「鏟子超人」怎麼誕生？　全因他的1句話

花蓮堰塞湖溢流

