快訊／花蓮「挖土機超人」傷口感染　中秋夜離世

▲「挖土機超人」林鴻森救災感染過世。（圖／翻攝臉書／林奕華，下同）

記者葉國吏／綜合報導

花蓮縣光復鄉因災情湧入全國志工協助。不過一位投入救災的義工卻不幸因傷感染敗血症、在中秋夜宣告不治，家屬悲痛送他最後一程。

桃園市挖土機行老闆林鴻森，住在桃園市蘆竹區，平日經營挖土機工程。災情發生後，他毫不猶豫帶著救災機具「小山貓」奔赴花蓮，與侄子一同投入救援工作。他的侄子救災六日後返家，林鴻森則選擇繼續堅守。然而，他在救災期間左腳不慎遭刺傷，傷口逐漸腫脹。第八天，林鴻森身體狀況惡化，才自行聯繫救護車前往門諾醫院治療。

門諾醫院診斷顯示林鴻森傷口感染，病情一度穩定，但腫脹未消。家屬與院方協商後，決定將他轉送桃園林口長庚醫院進一步治療。轉院途中，他意識清醒，仍有望康復。然而，抵達長庚醫院時，他突然昏迷，醫院雖全力搶救，仍因感染引發敗血症導致多重器官衰竭，最終在中秋夜不幸離世。

林鴻森的一子一女跪別父親後，安排禮儀公司將遺體接回他生前經營的挖土機公司巡視，隨後送至家中與親友告別。母親悲痛呼喚兒子名字，白髮人送黑髮人的場景讓在場者不禁落淚。林鴻森本是救災英雄，回家的路卻成了最後的歸途。殯葬業者林奕華在臉書悼念：「林老闆用生命詮釋無私勇氣，他是真正的英雄。」